Lyhyesti lukijoilta: Nuori nainen kaahasi pikkulapsi sylissään Tampereentiellä?

Olin lenkillä viime maanantaina aamupäivällä, kun Tampereentietä linnan kohdalla ajoi vauhdikkaasti nuorehko nainen koerekkareilla varustetulla autolla keskustaa kohti. Mitä näinkään! Sylissään pieni lapsi? ”Vaiko valhetta lie.”

Aku-ukki

En kannata toriparkkia. En myöskään voimallisesti vastusta. Jos se rakennettaisiin, en tarvitsisi, koska Goodmanissa on ilmainen kolmen tunnin pysäköinti. Sieltä on lyhyt matka torille. Suhtaudun toriparkkiin järjellä, en tunteella. Taloudellisesti kannattavaa siitä on vaikea saada. Yksityisrahoituksen pitäisi olla mieluummin 70-prosenttia. Toripaviljonkia kannatan. Saataisiin ympärivuotinen torikahvila ja siistit WC-tilat. Torin ilme, sekä viihtyvyyskin paranisi!

Heikki Notko

Hämeenlinnassa on noin 67 000 asukasta ja Lahdessa 120 000. Kuitenkin virkamiesten määrä Lahdessa on vain noin 300 enemmän. Onko näillä Hämeenlinnassa puolellakaan virkahenkilöllä päivisin muuta tekemistä kuin katsoa peilistä, onko kravatti suorassa?

Ojoinen

Ahti Hietanen (HäSa 27.7.) ruoski ansiokkaasti niinkuttelua. Ihmiset eivät mieti puhuessaan sanojen merkitystä. Televisiossa ja radiossa esiintyy haastateltavia, joilla yhdessä virkkeessä voi olla viisi niinkua. Onko ”niinku” suomen kielen artikkeli (vertaa ett, the) kysyvät ulkomaalaiset kuunnellessaan puhettamme?

Matti Seppälä

Kiitos Jukolan terveysasema ja Kanta-Hämeen keskussairaala, nopeaa ja ystävällistä toimintaa, olen tyytyväinen! Turhaan jotkut valittaa!

Potilas

Voi sentään, H. Harkimo! Joko olet miettinyt seuraavaa uraa? Tämä nykyinen ei tuolla räksytyksellä kauas kanna. Äläkä haaveile pääministeriksi! Löytyisikö maailmalta jotain, noin suurelle ajattelijalle?

Vassari