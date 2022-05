Lyhyesti lukijoilta: Nykypäivän uusi vaaratekijä – Voi tulla takaa yllättäen ja kovalla vauhdilla myös jalkakäytävällä

Muita: "Nyt siinä sitten on työmaakoppeja maiseman kaunistuksena."

Sähköpotkulautailu on nykypäivän uusi vaaratekijä kaupunkiliikenteessä. Ajetaan autojen ajoväylän ja pyörätien sijasta jalkakäytävilläkin – ja pelottavan nopealla vauhdilla. Kävelijöiden on näitä lautailijoita varottava. Ikäänkuin kysymys olisi edestä tai vallankin yllättäen takaa tulevista autoista. Törmäys voi myös johtaa sairaalareissuun ambulanssilla. Moni lukija on varmaan jo lähes shokissa kokenut läheltä piti -tilanteita.

Uusnormaalia

Hämeenkujan ja Possentien asukkailla ovat olleet aikaisemmin hienot järvinäkymät. Kaupunkirakenteen päättäjät ovat kuitenkin päättäneet, että ne pitää piilottaa määrittämällä paikan “pienelle” kesäkahvilalle Mahlianpuiston kulmaan. Nyt siinä sitten on työmaakoppeja maiseman kaunistuksena. Ja sitten kaupungin edustajat kehtaavat kertoa, että tavoitteena on saada asukkaat viihtymään tässä kaupungissa?

Ihmettelen vaan

Helena Lehkonen (kok.) hahmotteli uutta kulukohdetta (HäSa 7.5.) kaupungin verotulojen pienentyessä ja olevienkin velvoitteiden hoito ontuu. Elinvoiman kehittämiseen ei tarvita lautakuntaa jos ohjaus ja seuranta on hallituksella hallinnassa.

ReiPan

Citymarket Hämeensaaren kauppias Mikko Kontio on osoittanut suurta lämpöä ja inhimillisyyttä kaikilla toimillaan Hämeenlinnan Ukrainakeskuksen avunpyytäjille. Kauppias on ottanut paikallisen auttamisen sydämensä asiaksi.

Raili Hulkko

kiitollinen vapaaehtoinen

Nyt jos pahin skenaario toteutuu ja Ukrainasta tulee Suomeen jopa 80 000 sotapakolaista, niin seurakuntapapit ja rovastit voisivat näyttää sitä lähimmäisen rakkautta ihan käytännössä ja majoittaa niihin isoihin pappiloihinsa suuriakin perheitä.

Ojoinen

Hämeen Vihreät on vastustanut Hämeen junayhteyksiä heikentäviä oikoratahankkeita niiden alusta lähtien. Jyrkkä ei metsäradalle ja päärata kuntoon!

Mirka Soinikoski

kansanedustaja (vihr.), Hämeenlinna

Olen samaa mieltä tekstarikirjoittajan (HäSa 7.5.) kanssa siitä, ettei metsää saisi enää tuhota liikenteen takia. Autoteitä ja junaratoja on jo tarpeeksi. Jo pienimpiäkin Etelä-Suomen kaupunkeja ympäröi oiko- ja liittymä- sun muut rumat väylät. Hyvä kun metsään pääsee oikaisematta jonkin moottoriradan poikki. Onko ihme että eläimistö vähenee?

Mihin niin kiire muka

Wanaja-festivaalien lähiasukastilaisuuden aluksi tapahtumanjärjestäjä ilmoitti, ettei halua keskustella siitä, ovatko festivaalit oikeassa paikassa. Ihan ymmärrettävää, koska kaupungin työntekijä oli Linnanpuiston jo tapahtumalle luvannut. Ihan omalla päätöksellään, lähiasukkaita kuulematta, mikä ei ole ymmärrettävää. Tapahtumanjärjestäjän kommentti rantareitin osalta ei mielestäni ollut asiallinen: “jos ei päästä rantaan, mennään muualle!” Tuo “muualle” voisi kai tarkoittaa myös Kantolaa? Mutta rantareitin ulos rajaaminen ei montaa neliötä festivaalialueesta veisi, eikä todellinen motiivi sen sulkemiseen tilaisuudessa selvinnyt.

Lähiasukas

Ihmettelen suuresti, miten perussuomalaiset saavat kehitysapuun ja maahanmuuttoon varatut rahat riittämään kaikkeen. Niillä rahoitetaan kansanedustaja Lulu Ranteen mukaan (HäSa 7.5.) nyt kunta-alan äitien palkankorotuksetkin (sinänsä ansaitut) kaiken muun lisäksi

Jaska

Kun nyt taistellaan, että saataisiin lisää liksaa, kun noin 3 500 euroa kuukaudessa ei riitä. Miettikää eläkeläisiä, jotka koittavat sinnitellä 500–1 000 eurolla (ylimitoitettu arvio). Kun mielestäni on kyseessä ”kutsumusammatti” (sairaanhoitaja) kyllä toki työstä palkka täytyy saada, mutta on kohtuuton tuo lakko, jota teette.

VK, Ojoinen

Kaunis kiitos verotoimiston virkailijalle kun autoit sujuvasti korjaamaan verotiedot vartissa ja odotus aikakin oli kohtuullinen, 1 tunti, jonoista huolimatta. Minulta olisi mennyt tietoteknisten kiemuroiden selvittelyssä päiviä ja olisin tarvinnut siihen apua. Kotitalousvähennyksen kirjaaminen netissä ei ollut onnistunut. Suurkiitos tästä kasvokkain annetuista neuvoista. Toivon että tämä asiakas palvelun muoto säilyy edelleenkin.

Kiitollinen Mummeli