Lyhyesti lukijoilta: Nyt aikuisten oikeesti! – Autoissa on suuntavilkku vakiovarusteena, vai onko?

Muita: Saksan ja Suomen punavihersiirtymä on aiheuttanut energiakriisin.

Ihan aikuisten oikeesti: Hyvät kanssa-autoilijat, autoissa vakiovarusteena olevalla vilkulla näytetään, mitä aiotaan tehdä, ei sitä mitä ollaan jo tekemässä!

Vilkutellaan

Hämeenlinnan uimahalli on ollut avoinna jo viikon, mitä järkeä on avata uimahalli kesällä kun järvivedet ovat lämpimiä ja sähkö on kallista.

Juke

Kiitos Tykysille järjestämästänne lavatanssitunnelmasta, josta saimme nauttia helteisenä sunnuntaina Katuman lavalla. Kukahan tai mikä yhdistys ensi kesänä järjestäisi muutamat, ellei useammatkin tanssit siellä? Tulijoita kyllä riittäisi.

Tanssipoppoo

Kiitos niille henkilöille, jotka soittivat sunnuntaina ambulanssin äidillemme Linnanpuistoon. Samoin kiitos ambulanssin ja ensiavun henkilöille.

Tyttäret

Hämeenlinnan lännestä ohittavan ”metsäradan” ideointi tulisi heti lopettaa. Mitä järkeä onkaan Tampereen kannalta oman vetovoimansa haitaksi ryhtyä Helsingin ”esikaupungiksi” eli tavoitella pääsyä Helsinki-Vantaan lentokentälle 45 minuutissa, mutta menettää omalta lentokentältä kaukoyhteydet. Hämeenlinnan, joka on nyt puheenjohtajakuntana pääradan kuntien etujen ajamisessa, tulisi muistuttaa Tamperetta erityisesti tästä seurauksesta. Nim.

Nykyrata kuntoon!

Varma keino tuhota kotisi: Sammuta ilmastointi, saunan tai suihkun jälkeen sulje tiukasti kaikki ovet, äläkä kuivaa lattiaa ja seiniä.

Taattu tuho

Ex-ministeri Aino-Kaisa Pekonen itkee jokaisen lehden sivuilla, kuinka häneltä huijattiin 25 euroa nettikaupassa. On kuulemma henkisesti kova isku. Eipä paljon surettanut, kun maskikauppiaat huijasivat häneltä miljoonia. Ai niin. Ne miljoonat han olivatkin veronmaksajien rahaa. Ei vassari niitä itke.

Setä Tavastia

Voivatko vanhemmat hakea korvausta lasten koulutaksina toimimisen lisäksi (HäSa 13.8.) myös menettämästään työajasta? Näin kaupunki tukee vanhempien työssä jaksamista ja ylipäätään perheellisten töissä oloa, keskellä inflaatiota ja energiakriisiä.

Myöhässä töihin

Tiedotusvälineissä komennetaan kansalaisia säästämään energian ja veden käytössä. Viimeisen kuukauden numeroita osaltani euroiksi pyöristettynä: vesi + jätevesi 12,00, perusmaksu 16,00, kaukolämpö, energia 19,00 perusmaksu 76,00 ja sähkö 21,00, siirtomksu 45,00. Yhteensä 189,00. Jos säästän veden, lämmön ja sähkön kulutuksessa 20 %, säästän 189 euron laskusta 10,40. Kukahan kertoisi minulle, missä tässä säästämisessä on se järjen hitunen.

Yksi kuluttaja

Kansanedustaja Mirka Soinikoski (vihr.) väitti (HäSa 13.8.), ettei vihreä siirtymä ole syypää energian hinnannousuun. Saksan ja Suomen punavihersiirtymä on aiheuttanut energiakriisin Suomelle ja lisänä pidetään voimalaitokset kiinni, jotta saadaan sähkön hinta pysymään korkealla ja veroja valtiolle. Syksy 2021: sähkö 5 s/kwh. Syksy 2022: 30 s/kwh. Sähkön hinta noussut kuusinkertaiseksi. Ok-talo, 130 neliötä, 2121: 1000 euroa, 2022: 6000 euroa.

Mitä tekee hallitus, ei mitään!!!

Uutisissa kerrottiin, että poliitikkojen ajatus on lykätä hoitajamitoitusta koskeva päätös, jos rahaa tai henkilöstöä siihen ei löydy. Mielestäni ei tarvita poliittisia päätöksiä sellaisen päätöksen perumiseen, jonka toteutumisen mahdottomuus on ollut selvä asia lähes kaikille jo alusta alkaen. En ymmärrä mitä hyötyä tuollaisesta päätöksestä olisi kansalaisille (tuskin poliitikoillekaan). Näin ajattelee:

Yksinkertainen