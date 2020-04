Lyhyesti lukijoilta: Nyt punnitaan uusmaalaisten vastuullisuus

Nyt nähdään, miten suomalaisten (lue: uusimaalaisten) vastuullisuus toimii. Pelkäänpä, että mökkipaikkakuntien koronaluvut pompsahtavat kolmen viikon päästä pahasti, eli joukossa tyhmyys tiivistyy!

Riskiryhmäläinen

Koronan nyt suomalaiseen elämänmenoon aiheuttamien vaikeuksien lievittämiseksi tunnetasolla ja kokemuksen suhteellistamiseksi, olisi syytä mediassa, niin lehdistössä, radiossa kuin TV:ssä, tuoda runsain kirjoituksin ja ohjelmin esiin konkreettisesti maamme kokemat vaikeammat ajat, kuten viime sotien raskaat koettelemukset useiden vuosien ajalta. Rajoitusten ankaruus ja kuolinluvut olivat tuolloin aivan toista luokkaa.

Ja siitäkin selvittiin

Kiitos Esa Ylä-korpi (HäSa 16.4.), hieno, asiallinen ja ennen kaikkea niin totuudenmukainen kirjoitus. Pari viikkoa sitten kuntatyönantajan pääneuvottelija lausui televisiossa: ”Nyt ei ole oikea aika hoitajien vaatimuksille”. Varsinainen klassikkolausunto, koskahan sopiva aika olisi? Muun muassa Ranskassa ja Ruotsissa hoitajilla on nyt erityiset koronalisät. Saiskohan meillä edes sen?

Sh-eläkeläinen

Olen samaa mieltä kuin sairaanhoitaja Esa Ylä-Korpi ja kysyn: miten julkisen sektorin pienipalkkaisten työntekijöiden lomarahojen leikkaukset edistivät vientialojen kilpailukykyä? Jos esim. SSAB;n työntekijöiltä olisi leikattu, se olisi pienentänyt työvoimakustannuksia. Sipilän, Orpon ja Soinin porvarihallituksella ei ollut rahkeita, eikä kanttia miesvaltaisten vientialojen enempään kyykyttämiseen!

Politiikan tarkkailija

Oikeus ja yritysten välinen tasa-arvo on voittanut. Päätön Vanajanlinna oy:n päätösesitys muutettiin.

Janne Liukkonen

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtajalla Sari Rautiolla on todennäköisesti hallussaan selittelyn ja retoriikan suomenmestaruus. Siksi huvittavaa oli jälleen lukea hänen selityksiään Vanajanlinnan ja kaupungin käänteistä (HäSa 14.4).

Heh

Millä oikeudella pysäköidyt henkilöautot tukkivat Tampereentie ja Niittykadun risteyksen, monta autoa pysäköity risteysalueelle. Isolla autolla on ahdas paikka.

Rahtari

Lisää parkkitilaa keskustaan saisi helposti kun Sibeliuksen mäki ja torinreuna muutettaisiin vinoparkeiksi. Vaikka siinä on kaksi kaistaa, on katu aika ahdas kahdelle autolle ja liikennettäkin aika vähän. Hallituskadullahan on torinreunassa vinoparkki ja toimii hyvin.

Vinoparkki

Kiitokset Ismo, Miika ja Johannes Hämeen Sanomien kuvaamasta ja verkossa välittämästä Perjantaiparlamentista! Ja kiitokset myös Jukka Salminen! Olutravintola tarjosi piinaviikolla hienoa ohjelmaa!

Maria

Kitkarengaspositiiviseen juttuun (HäSa 14.4.) olisin kaivannut vielä lisää vertailutietoa kitka- ja nastarenkaista. Mitkä ominaisuudet voivat tehdä nastarenkaista vaaratekijän? Mitä hyviä ominaisuuksia kitkarenkailla on talvikaudella?

Tiedonhaluinen

F1-talli Renaultin tallipäällikkö kertoi ranskalaiselle L’Equipe-lehdelle, että hänen tähtensä Daniel Ricciardo on lupautunut palkanalennukseen auttaakseen talliaan. Ongelma olisi ollut, jos hän ei olisi suostunut tähän. Ricciardon palkan arvioidaan olevan 18 miljoonaa euroa. Kyllähän tuosta vaikea on nipistää.

Yt-neuvottelu