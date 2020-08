Lyhyesti lukijoilta: Nyt tuli selväksi, miten kaupunkia kiristetään toriparkilla

Kiinteistöyhtiö Vekka Capital teki nyt lausumallaan (HäSa 27.8.) selväksi kiristävänsä Hämeenlinnan kaupunkia: ei toriparkkia, ei uutta ykköskorttelia! Härskiä vedätystä. Toivottavasti kaupunkilaiset nyt vihdoin ovat hereillä!

Kantakaupunkilainen

En vaan ymmärrä vieläkään, miksi piti vaihtaa hyvin toimiva jätteenkuljetus tähän Kiertokapulan ei-toimivaan. Muka halvempi… eivätkö nämä ymmärrä, ettei kaikki halua ottaa halvempaa, vaan toimivan jätehuollon!

Esko A

Saviniemeen leikattua rengasta. Luontoon kumijätettä! Salliiko Suomen laki järjettömän luonnon saastuttamisen?

Järjetöntä

Hidasautolaki (kevytautolaki) joudutaan kumoamaan, koska se on EU:n säädösten vastainen. Edellinen hallitus runnoi sen väkisin. Se ei halunnut ottaa EU:lta selkoa lain hyväksyttävyydestä. Ruotsista ei voi ottaa mallia, koska siellä niillä on vain 30 km/t nopeusrajoitus ja ne on rekisteröity traktoreiksi. Ja ne on otettu käyttöön paljon ennen EU:hun liittymistä. Turhaan autojen maahantuojat syyttävät nykyhallitusta lain perumisesta!

Idänpään-Heikki

Ruotsissa ja Suomessa lakkautettiin samaan aikaan paperitehdas. Ruotsalaisyhtiön johtaja sanoi suoraan, että kysyntä heidän tuotteelleen on kadonnut. Suomalaispomo syytti veroja, kuluja, palkkoja ja työntekijöitä.

Turhaa syyttelyä

Mitä Petteri ja Paula höpäjää (HäSa 26.8.). Orpo: Työtä vaille olevien nuorten ja yli 50 v. määrä sen kun lisääntyy, mutta keski-ikäiset roikkuvat kynsin hampain työpaikkaeduissaan. Väsyneen teho laskee, eivätkä lapset näe vanhempiaan kuin illalla. Risikko: Eivät ne potilaat lopeta sairastamistaan myöskään 8 tunnin jälkeen ja varsinkaan nyt, kun haamutyöntekijät jäävät tulematta ja sijaiset vaihtuvat jatkuvasti (lue: HS 23.8. ”Tapahtuu Tillikassa”)

Ukko

Median (lehdet, radio, televisio) tapa tehdä uutisia ärsyttää joskus kun pääasia ja kiinnostuksen kohde jää kertomatta – tai jää detaljien jalkoihin. Pari esimerkkiä Hämeen Sanomista (26.8.): Juttu Hämeenlinnan väestönkasvusta kertoo sikin sokin nousuista, mutta siitä ei löydy etsimälläkään tietoa siitä, paljonko kaupungissa on asukkaita. Ei sitä kovin moni tiedä, arveluja kyllä esitetään. Jutussa koronakriisistä pitäisi olla tietoa, paljonko Kanta-Hämeessä on sairastuneita juuri nyt. Ei riitä, että kerrotaan ja tiedetään koko maan tilanne. Maakuntalehteen tiedot maakunnan tilanteista!

Joku

Mediasta välittyvien tietojen mukaan nuorten työttömyys, mielenterveysongelmat, keskittymisongelmat, masentuneisuus ja näköalattomuus ovat edelleen lisääntymässä. Voiko nykyisen työajan pituudella ja vapaa-ajan ihannoimisella olla vaikutusta nuorten ihmisten haluun ottaa vastaan työtä, joka ei olekaan sitä kaikkein kiinnostavinta, hyvin palkattua ja innostavaa työyhteisöä tarjoavaa? Pitäisikö näitä asioita ottaa huomioon työaikojen suunnittelussa? Muutenkin kuin ”suojatöitä” kehitettäessä?

Sivusta seuraava

Miksi kokoomuksen Orpoa ei valita työministeriksi? Kokoomuksella näyttää olevan keinot ratkaista työttömyysongelma lisäämällä 100 000 työpaikkaa välittömästi.

Tupsulakki-insinööri

Meillä on pääministeri, jonka tavoitteena on maailman ongelmien ratkaiseminen syytämällä suomalaisten rahoja globalistien pohjattomaan säkkiin, ja meillä on sisäministeri, jonka vaatimuslistalla on lisätä ”työperäistä” maahanmuuttoa samaan aikaan, kun maassamme on satoja tuhansia työttömiä, ja lisää tulee koko ajan lisää, kuten olemme uutisista kuulleet. Olisiko hallituksen kuitenkin viisaampaa keskittyä siihen työhön, johon heidät on valittu, nimittäin suomalaisten etujen ajamiseen ja työpaikkojen pelastamiseen ja vientiteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseen ja jättämään maailmanparantamisen niille, jotka sitä tuhoavatkin?

Alan dorgin

Presidentti Niinistö otti nyt selkeästi kriittistä kantaa EU:n suurten valtioiden liittovaltiokehitystä loikanomaisesti edistävään toimintaan koronaongelman varjolla. Pienempiä EU-valtioita, mukaan lukien Suomea, saatetaan jatkossakin viedä kuin pässiä narusta. Ainakin Saksan vanavedessä uidaan, eihän nykyhallituksellemme kelvannut edes kriittisen nelikon, Itävallan, Hollannin, Tanskan ja Ruotsin seura.

Tätäkö EU:sta aikanaan halusimme?