Lyhyesti lukijoilta: "Oikein hyvä, kun muinainen lihatiski Hallituskadulla pääsee mahdollisesti seurakunnan huomaan

Oikein hyvä juttu, jos uusi seurakuntatalo tulee muinaisen lihatiskin eli Kolibrin paikalle. Talossa päivystävä diakoni voisi haalia liikaa juoneet baariturilaat ja yöperhoset Jumalan sanaa kuulemaan. Sana tavoittaisi eksyneen lampaan josta ei ole aamukirkkoon menijäksi.

Armon aamu

Lehti uudistui,vaaleanharmaata tekstiä vaalealla pohjalla pienellä fonttikoolla,suurennuslasi ostot varmasti lisääntyy.Olisi kiva saada vanha sääsivu takaisin! En tykkää,eikä moni muukaan.

Hänksämä Länksä

Sähköpotkulaudat, sähköpolkupyörät ja tavallisetkin polkupyörät ovat omineet käyttöönsä jalkakäytävät, vaikka ne ajopelit kuuluisivat pyörätielle tai ajoradalle, jos pyörätietä ei ole.Onko yhdellekään pyöräilijälle tai lautailijalle kirjoitettu sakkolappua jalkakäytävällä ajamisesta?Jalankulkijalla pitäisi olla silmä niskassakin, jotta osaisi varoa takaa lähestyvää vaaraa!

Missä sakot?

Suomessa hallitus ja THL antavat kulkutaudin tappaa tuhansia ihmisiä vuodessa ilman rajoituksia. No Suomi on koronakuolleisuudessa noussut koko maailman ykköseksi. HäSa:n pääkirjoituksen mukaan pelkoon ei ole syytä, vaan kaikki on ”kiinni sattumasta”. Kyllä hallituksen ja THL:n velvollisuus olisi suojella ihmisiä, etenkin lapsia, sairaita ja vanhuksia.

Virveli

Olen täysin samaa mieltä, kuin nimimerkit Kaikki uusi ei ole parempaa ja Kaihi sekä Lukematta jää. Haluamme entisen JUST-liitteen takaisin. Se oli selkeämpi ja luettavampi. Nykyinen H2-liite on ikäihmisten halveksumista pienine ja epäselvän painoasuineen!

Heikki Notko

Soinikosken kirjoitus HäSa 03.06.Taidat unohtaa metsänhoidosta muutaman oleellisen asian. Venäjältä ei tuoda puuta! Metsän omistajien on hakattava yhä enemmän. Metsä on maanomistajan pankki. He maksavat kasvavat laskunsa itse. Vihreät poistaa sunnuntailisän tarpeettomana. Hehän ei tee töitä pyhäpäivänä. Vihreät ottavat lainaa ulkomailta maksaakseen ” työtä tekeville” hinnan nousut. Kysymys kuuluu, mihin asti me ylläpidetään hyvinvointia ja tekovaurautta? Metsän omistaja ei ole työtä tekevä. Metsään kasvaa vihreiden mielestä tekemättä mitään! Mitä tulee hiilisidonnan edistämiseen? Olisko lukuisat golfkentät metsitettävä ensin, jotta eliöiden monimuotoisuus ja kaikkien virkistyskäyttö edistyisi. Golffarit on vähemmistö – yhteisiin talkoisiin. Meidän vihreä kaupunginjohtaja on myymässä golfkenttää, näin edistetään monimuotoisuutta, kun se joutuu pikku porukan temmellyskentäksi.

Sunnuntaina kauralatelle

Teppo Turja kirjoituksesi HäSa 3.6. oli niin totta. Mutta mihin me hylkäämme ne itsensä liikalihaviksi syöneet, huostaanottoon synnyttävät naiset, päihteidenkäyttäjät, peliongelmaiset sosiaalisia tilanteita karttavat ja työstäkieltäytyjät? Autiolle saarelle vai?

Sossutantta

Vihreiden Ville Niinistö ajaa metsää ei uusiutuvaksi energian muodoksi EU:ssa. Mistähän Suomessa ammennetaan hyvinvointi ellei hakkaamalla metsää. Miten pystytään ostamaan ulkomailta ruokaa, kun ei saa metsää kaataa ja muuttaa puu vientituotteiksi? Puun hinta ei ole noussut, vaikka laudan hinta on. Metsää pitää kaataa satoja hehtaareja, jotta saadaan maksettua edes Metsäjättien johtajien palkat? Veikkaan, että muutama avohakkuukin tarvitaan. Jatkuvan kasvatuksen metsissä on käytävä myös sunnuntaisin. Joka kerta metsässä poljetaan jäävien puiden juuristoa. Puusilmäistä touhua tuo vihreiden touhu. Ajetaan yhtä totuutta. Kuitenkin kyse on metsien monimuotoisuudesta ja Suomen hyvinvoinnista ja vauraudesta. Kummasta tingitään ensin?

Iso ei avokadolle

Hienoa, jos jonkun kohdalla terveyskeskusasiointi sujuu hyvin. Itsellä lääkereseptin uusinta kanta.fi:n kautta Viipurintielle ei toiminut: lääkäri ei 8 päivän aikana ehtinyt uusimiseen käsiksi? Mikä tässä Hämeenlinnan systeemissä mättää?

Voi hyvää päivää

Mirka Soininkoski, avohakkuu pinta-ala yhteensä 500 neliömetriä. Montako aukkoa aiotaan hakata ja sanotko noin pientä länttiä avohakkuuksi? Voi kauhistus, kyllä nyt on törkeää tuhoa tehty. Vanhat metsät eivät enään juurikaan sido hiiltä, vaan ovat hiilivarasto siihen saakka, kun alkavat lahota. Lahoaminen tarkoittaa hiilipäästöjä!

Vanaja

Kauniisti ja kalliisti kunnostetun kirjaston katolla lilluu iso vesilammikko. Ei kai sellaista kannata siellä pitää rakenteita pilaamassa. Kuka kirjastoa hoitaa?

Kysyy lehtisalin käyttäjä

Riihimäen kaupungin päättäjien tulisi tosissaan miettiä nykyisten tilojen, esimerkiksi musiikkiopiston toimivuutta eikä ainoastaan suunnitella uutta “hikeä pyyhkien”. Jos kouluja lakkautetaan, niistä vapautuu tiloja.

Tarja

Mihin ihmeeseen kaikki työntekijät ovat hävinneet? Työvoimapula. Hoitajat, poliisit yms. Eivät he kaikki ole voineet perustaa omia yrityksiä tai aloittaneet esim. siivousalalla tai siirtyneet opiskelijoiksi.

Ihmetys