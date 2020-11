Lyhyesti lukijoilta: Olen hämmästynyt, kun ohjaajiltakin puuttuvat maskit

Käyn taaperon kanssa kahdessa harrastuksessa Hämeenlinnassa. Olen hämmästynyt, miten maskisuositus ei näissä tilanteissa toteudu ryhmien ohjaajillakaan. Molemmilla harrastustahoilla on omilla nettisivuillaan suositus maskin käyttöön alueen pandemiatyöryhmän mukaisesti niille aikuisille, joilla ei ole mitään estettä maskia käyttää. Tilanteissa ollaan kuitenkin sisätiloissa yli 15 minuuttia, turvavälit eivät aina toteudu, eivätkä kaikki vanhemmat noudata edes käsihygieniaa. Mielestäni on valitettavaa, että sitten toisia asioita koronan takia rajusti rajoitetaan, mutta sitten toiset eivät noudata näissä harrastuksissa kuitenkaan suosituksia.

Taaperon vanhempi

Kiitokset sinulle avulias autokuski, joka havaitsit Kantolantien risteyksessä kaatuneen näkövammaisen lenkkeilijän ja autoit hänet ylös jatkamaan matkaa. Sinun katseesi ei ollut kännykässä, vaan seurasit myös ”muuta liikennettä”.

Vaari kiittää

Pendelöin Helsinkiin 22 vuotta junalla. Nykypysäköintisäännöillä olisin muuttanut Helsinkiin heti.

Onneksi olen eläkkeellä

Voisivatko linjojen 1,3 ja 11 edustajat vastata, kun asiakas ei näe paljonko velotetaan matkasta ja paljonko on kortilla jäljellä.

Kerran huijattu

Elina Nummelin kirjoitti alanurkassa otsikolla ”Jokaisella on oikeus päättää omasta kehostaan” (HäSa 4.11). Hän puolusti nykyistä edistyksellisempää aborttilakia, joka äsken keräsi eduskuntakäsittelyyn vaadittavat allekirjoitukset. Hän totesi oikein, että abortti ei ole kepeä juttu. ”Se on hirveän ikävä asia, jota ei kenenkään kohdalle toivo.” Hän sinetöi mielipiteensä lauseeseen: ”Aborttia verrataan usein murhaan, mutta sitä se ei ole.” Minä kysyn, millä oikeudella hän niin julistaa?

Riitta-Maija Tuomaala

Ihminen se on idullaankin oleva ihmisenalku. Hänelle myös pitää suoda oikeus kehoonsa ja ylipäänsä elämään. (Elina Nummelinin alanurkka, HäSa 4.11.).

Eve

Kysymys Hämeenlinnan kaupunginhallituksen keskustalaiselle ja kokoomuslaisille jäsenille. Mielipidekirjoituksessanne (HäSa 30.10.) kerrotte metsänmyyntiä lisättävän 250 000 eurolla. Onko asia todellakin näin? Kerrotte metsänmyynnin olevan mahdollinen kestävän metsänhoidon kannalta. Puunmyynnillä on vaikutusta kestävään metsänhoitoon, mutta tuota metsänmyynnin vaikutusta en ymmärrä. Aikookohan kaupunki itse asiassa myydä metsistään vain puita? Siinä tapauksessa kyseessä olisi puunmyynti. Kirjoittajien ammatti- ja koulutustausta sekä nykyinen asema huomioituina voisi olettaa ainakin tällaisten varsin yleisten termien olevan hallinnassa.

Termit täsmällisesti, kiitos

Asun Siiri 2:ssa. Alueen reunassa menee metsäautotie, johon ihmiset oikaisevat kevyen liikenteen väylää pitkin. Tietojeni mukaan metsäautotie ei edes ole autotie, mutta kieltomerkkejä ei näy? Yhdelle autoilijalle mainitsin liikennesäännöistä, mutta sain vastaukseksi haistattelua. Eikö tien voisi rauhoittaa kevyelle liikenteelle ja laittaa kaikkien kevyen liikenteen teiden ajoesteeksi betoniporsaat niin kuin näkyy alkupäässä olevan? Kenelle asiasta ilmoitan, kuka vastaa? Kaupungin vaihde ei tiennyt. Varmaan pieni asia kaupungille, mutta meille asukkaille tärkeä.

Pitääkö kerätä adressi?

Hallituksellamme on tavoitteena laajentaa oppivelvollisuus keskiasteen koulutuksenkin käsittäväksi. Ainakin osalle hallituspuolueita se on ideologinen tasa-arvokysymys. Tavoite kuitenkin ontuu, koska sen kallis rahoitus potkaisee tyhjää kohdistuen paljolti muuhun kuin opetukseen. Pisa-tuloksemme peruskoulusta ovat jo ikävästi heikentyneet. Meille tulee vieraistakin kulttuureista lapsia ja he tarvitsevat nimenomaan hyvän perusopetuksen.

Jarrua!

Onko puolueista tullut etujärjestöjä, jotka poliittisin päätöksin ajavat äänestäjilleen taloudellista etua?

Heikki Koskela, Kalvola

Nimim. Gallupit Hunningolla (HäSa 4.11.), et sitten jaksanut odottaa ääntenlaskentaa loppuun Yhdysvalloissa. Taitaa kaihertaa pohjimmiltaan Marinin porukan menestys.

Pate Teikka