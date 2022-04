Lyhyesti lukijoilta: Olihan uutinen jätehuoltomaksujen korotuksista aprillia – olihan?

Muita: Järjenkäyttö on sallittu valtuustoaloitteissakin!

Pohdiskelimme, mikä juttu lehdessä oli aprillipila (HäSa 1.4.). Toivoimme sen olleen juttu jätehuoltomaksujen korotuksista. Tähän päädyimme siksi, että kiinteän maksun ei mainittu lainkaan nousevan. Osuikohan arvauksemme oikeaan?

Aprillipäivä liputuspäiväksi

Jos pyöräteiden hinta kolmesta lähipitäjästä Hämeenlinnaan on 25 miljoonaa euroa, niin kyllä tulee kalliita kilometrejä niille muutamille pyöräilijöille, jotka tuulessa ja räntäsateessa polkevat Hämeenlinnaan ja eihän talvikunnossapito onnistu kantakaupungin pyöräteilläkään, niin kuinka näissä? Järjenkäyttö on sallittu valtuustoaloitteissakin!

Ojoinen

Ei tullut pelaajia tänne Forssaan. Mikä lie se yhteisen pelaajistosopimuksen merkitys? Lukon toimi paremmin.

Viki

Yksi tärkeimmistä syistä käydä välillä kotikaupungissa on Hämeenlinnan teatteri. Jäniksen vuosi oli parasta teatteria pitkään aikaan. Otin vastaan kaikki tunteet laidasta laitaan, ja niin otti muukin yleisö. Valitettavasti teatteri ei ollut läheskään täysi. Helmikuussa 2022 teatteri joutui perumaan esitykset, nyt enää ensi perjantaina ja lauantaina mahdollisuus mennä nauttimaan Taru Mäkelän taitavasta ohjauksesta, omien näyttelijöittemme upeista eri roolisuorituksista, Kari-Pekka Toivosen koskettavasta Vatasesta sekä vierasnäyttelijöiden taitavuudesta. Myös kaikille niille, jotka loihtivat koko audiovisuaalisen kokonaisuuden, täysi kiitos ja kumarrus. Täysi kymppi ja vahva suositus!

Tiina Hiekkaranta

En näe Räsäsessä uhria enkä Jumalan sanansaattajaa. Näen parrasvaloista ja huomiosta nauttivan poliitikon. Uhreja ovat sorretut sukupuolivähemmistöt, joita lain pitäisi suojata. Raamattu on täynnä kohtia, joita nostaa esiin ennen vaaleja.

Miksi homot?

Ratkaisu hoitajalakkoon: muuttakaa lomaoikeuksia. Jatkossa enintään 30 päivää lomaa ja siitä menee 6 päivää viikon lomaan. Näin työntekijät riittäisivät ja mahdollistaisivat hyvinkin 3–5 prosentin palkankorotukset. Työntekijöiden ollessa työpaikalla loppuu kiire ja kuormitus. Näin kestävyysvaje ja työntekijät olisi tyytyväisiä. Nyt kunta-ala on palkkajohtaja ja loma-oikeudet ovat suuri kuluerä.

Sote

Joustavasti takki kääntyy. 2000-luvun alussa Julkis-ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Markku Jalonen vaati tiukalla otteella sote-alan henkilöstölle lisää palkkaa ja parempia työoloja. Nyt Kunnallinen työmarkkinajohtaja Markku Jalonen näyttää ikääntyneeltä Jytyn puheenjohtajalta. Kaikki puheet ovatkin muuttuneet täysin päinvastaiseksi. Nyt sote-henkilöstön tarpeet ovat hänen mielestään täysin kohtuuttomia. Varsinkin kun “hoitajia on niin paljon, ettei kunnilla riitä rahat.” Jalosen olisi pitänyt takinkäännöksensä jälkeen havaita, että sairaiden ja vanhusten määrä kasvaa ja hoitajia tarvitaan ja heille kohtuullinen palkka. Asian olisi voinut hoitaa jo useiden aiempien vuosien aikana, joten nyt ei tarvitsisi valittaa, ettei rahaa ole. Työmarkkinajohtajan roolissa lienee kuitenkin niukkuuden jakaminen ollut ansiokasta.

Vain palkansaajapuolella istunut

Kaikki tuki nyt sairaanhoitajille! Ei pelkillä kehuilla elä, varsinkin kun palkat ovat vuosikausia jääneet jälkeen vaatimustasosta. On muuten törkeää, Markku Mäkijärvi, HUS, verrata laillista työtaistelua Ukrainan sotaan!

Vassari

Eräs hoitaja kertoi käteen jäävän “vain” 2 200 euroa kuussa ja pitäisi kaikkea hoitaa, muun muassa lapsien harrastukset ja niin edelleen. Montakohan sataatuhatta ihmistä hoitaa omat ja jälkikasvunsa menot huomattavasti pienemmillä tuloilla, voi voi mitä uusavuttomuutta, eikä varmaan edes tajua hävetä kommenttejaan.

Riuska

Vautsi mikä Auli Mantilan käsikirjoittama jännäri: Transport (sunnuntaisin, Yle TV1 ja nähtävissä myös Areenassa). 8 jaksoa, pääosissa upeat naiset Pirkko Hämäläinen, Maria Heiskanen ja Emmi Parviainen. Laadukas teos ilman ainoatakaan sänky-, suihku- tai muuta kohtausta, jonka perusteella nainen pitäisi esittää alastomana tai haluttavana objektina.

Kiitos osaajille

Kansanäänestyksen korvaaminen “supergallupilla” ei ole demokraattisen maan toimintaa. Nauraisimme kippurassa, jos kuulisimme vastaavaa esimerkiksi itänaapuristamme.

Vale, emävale, tilasto, supergallup

Miksi Nato-keskustelua käydään julkisuudessa? Halutaanko, että naapuri ilman vakoilua on perillä, missä mennään. Äänestäjät ovat äänestäneet 200 viisasta ihmistä eduskuntaan. Kansasta 60 % on sitä mieltä, että Natoon vaan. Kansa ei tiedä mitään enempää kuin 200 viisasta. Useampi puolue on päättänyt kysyä puoluekokouksessa vahvistusta. Hallituksen ministerit ilmoittavat ettei tehdä hallituskysymystä? Onko Suomen itsenäisyys taas kerran sisäpoliittinen kysymys? Näinhän sitä 100 vuotta sitten vasemmiston oli meininki kysyä Venäjältä mielipidettä. Eläkkeellä olevat presidentit, Neuvostoliitossa koulutuksen saaneet pioneerit voisivat lopettaa kommentointinsa idänsuhteista.

Ei tullut itsenäisyyspäivää YYA:n vuosipäivästä

Putin uhkailee katkaista kaasutoimitukset jos maksua ei muuteta rupliksi. Länsimaat suunnittelevat lopettavansa kaasun ostamisen yhtenä pakotteena arvostellessaan Venäjän viimeaikaista toimintaa. Hienoa kun tästä asiasta molemmilla em. osapuolilla on samansuuntaisia ajatuksia. Katkaiskoon kumpi tahansa kaasun tulon Venäjältä. Omavarainen energiahuolto on meidän tavoitteemme. Samaa toivon muiltakin EU-mailta.

Yksinkertainen