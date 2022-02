Lyhyesti lukijoilta: Olinko seuraamassa eri ottelua kuin urheilutoimittaja? – Ei tarvitse odotella toritapaamista, jos HPK:n otteet eivät parane

Mahtoikohan urheilutoimittaja Pertti Koivunen olla seuraamassa samaa HPK–JYP-jääkiekkomatsia 23.2. kuin minä kommentoidessaan jutussaan (HäSa 23.2.): “HPK oli muutaman potkun edellä vastustajaansa koko ottelun ajan.” No, ei ollut, vaan asia oli juuri toisin päin! Kerho nappasi kuitenkin 3 pistettä, hyvä niin, mutta jos esitykset ovat jatkossa JYP-pelin tasoa, ei pitkää kevättä eikä toritapaamista tarvitse odotella.

Pekka

Mikä hieno keksintö; näin jatkuu mummujen perintö. Kahvinporot talteen laitetaan: voittoisasti jatkaa kulkuaan. Suuri, vanha ilomme, josta paljon nautimme. Itsekin porot kukilleni annan, kiittäen samalla kasvattajakunnan, siellä jossain kaukana. Kiitos kuuluu kaikille, jotka mahdollistavat ilomme.

Pirjo Helminen

Voisiko tännekin saada sellaisen auran ja auraajan, mikä ei tuki kaikkia omakotitalojen liittymiä, kuten Jurvassa (TV-uutiset 23.2.)? Ei vanhus jaksa niitä koko ajan avata.

Sairion Pekka

Ymmärtääkö kauppaketjun kantakorttiasiakas että hänen ruokaostoksistaan saama bonus on revitty tuottajan selkänahasta. Surullista.

Setä Tavastia

Ai, ja, kun tuli hyvälle mielelle oivaltavasta kuvasta ja tekstistä (mielipide, HäSa 24.2.) Auto kuvassa taisi olla talviseisonnassa. Positiivisesti ajatellen, lumenluonti on mitä parhainta kuntotreeniä raikkaassa ulkoilmassa, ei tarvitse lähteä kuntosalille sisätiloihin hikoilemaaan. Näin kotoisasti ikkunasta katsellen, lumimaisema on kaunis.

Kevät keikkuen tulevi

Hyvinvointialueen valtuutetut! Pyytäkää Yleltä “Tasemummot”-ohjelma. Miten on mahdollista, että inhimillisyys on loppunut Suomessa? Ohjelmassa pörssiyhtiön johtaja ei pystynyt puhumaan tai vastaamaan mihinkään. Kunnanvaltuutettu kertoi, että “hoitajien määrä on minimoitu ja potilaiden määrä on maksimoitu”! Nämä vanhukset ovat työnsä tehneet, yhteydenpito toisiinsa on ollut arkipäivää. Nyt mummo “sysätään” yksin omaan huoneeseen. Kuiva makkaranpala on leivän päällä? Haluatteko te, että teitä hoidetaan vanhuudessa näin?

Elsa Karhunen, Turenki

Kaikki venäläisten urheilijoiden kanssa käytävät kilpailut pitäisi heti kieltää. Esimerkiksi Lahden kisoihin venäläiset hiihtäjät eivät saisi edes saapua Suomeen. Suljetaan venäläiset kaikista käyttävistä sarjoista. Näinhän oli aikoinaan Etelä-Afrikka suljettuna. Jokerien pelaaminen pitäisi lopettaa ja kutsua KHL:ssä pelaavat kiekkoilijat kotimaahan. Kiekkoilijat voisivat vahvistaa keväällä kasvattajaseurojaan.

Parempaa SM-lätkää

Venäjän rahoittaminen valtion ja yksityistasolla on lopetettava: Alkon on vedettävä venäläiset tuotteet valikoimastaan, samoin muiden vähittäiskauppojen kuten bensanmyyjien. Suomalaisten kuluttajien on kerrankin näytettävä, että pienikin ostoboikotti on osa isompaa kuvaa!

Vassari

Naapurimaamme johtaja perustelee naapurinsa kimppuun käymistä toistasataa vuotta sitten Leninin tekemien virheitten korjaamisella. Leninin kalmo makaa mausoleumlssa edelleen kansan katseltavana. Pian se joutunee antamaan tilaa uuden diktaattorin palsamoidulle ruumiille ja taas on kansalla uutta kunnioitettavaa.

Itsenäisen Suomen puolesta