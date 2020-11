Lyhyesti lukijoilta: Olisiko aika kieltää kauppoihin tulo maskittomilta?

Mikä mättää Hämeenlinnassa kasvomaskisuosituksen noudattamisessa? Lauantaina ruokamarketissa sekä Hätilässä että Idänpäässä oli luvattoman vähän maskeja! Jos itsestä ei muka väliä, niin kanssaihmisistä voisi kyllä olla huolissaan. Olisiko aika kieltää kauppoihin tulo ilman maskia?

Riskiryhmäläinen

Ihmiset Prisman kaupassa eivät ostoksilla osaa kulkea juohevasti, vaan he poukkoilevat edestakaisin ja jäävät keskelle käytävällä juttelemaan, ettei pääse kulkemaan ohitse ja eivätkä he väistä ollenkaan. Lisäksi autojen parkkipaikalla he jättävät ostoskärryt palauttamatta niihin kuuluville katoksiin.

Seppo

Olen niin samaa mieltä toimittaja Juho Peltoniemen kanssa (alanurkka HäSa 16.11). Uimahallin saunakielto on järjetön ja aiheuttaa enemmän terveyshaittoja kuin hyötyä. Aukaiskaa siis uimahallin saunat, kiitos. Kyllä suomalaiset osaavat pitää saunassa turvavälit.

Saunakielto altistaa vilustumisille

Lehden pääkirjoituksessa (HäSa 15.11.) puhuttiin painavaa asiaa koulutuksesta. Kirjoituksessa kuitenkin annettiin ymmärtää, että opetusala olisi ollut innoissaan avoimista oppimisympäristöistä. Ei ole. Kunnissa niistä on innostuttu, mutta ei pedagogisista vaan taloussyistä.

Diana

Hämeen Sanomat uutisoi aiemmin, ettei kaupunki pyytänyt Museovirastolta lausuntoa Sairioon suunnitellusta telemastosta. Ilmoittikohan kukaan tai mikään taho aikeesta virastolle. Uusien mastojen pystytys ja operaattorien vouhkaaminen entistä nopeammista verkoista vähenisi, jos ihmiset keskittyisivät olennaiseen, eivät mobiililaitteiden ylikulutukseen.

Tiedostava kuluttaja

Valtuuston maraton-kokouksessa Linnan kehitys oy puhututti. Osakeyhtiöitetty toiminta ei taivu julkisten palveluiden avoimuuteen. Miksi palveluita ei palauteta kunnan toiminnaksi, kuten lastensuojelu? Siihenkö luotetaan, että kyseisen oy:n hallituksen puheenjohtaja on kaupunginjohtaja ja jäsenenä valtuuston puheenjohtaja? HäSa (15.11.) Arno Juutilainen toteaa, ettei itsehallinto toimi, jos jo lakisääteiset palvelut (+ velat) saavat kunnan uppoamaan.

Vuoto

Sanni Grahn-Laasonen, onko jo unohtunut, miten keskeisenä ministerinä edellisessä hallituksessa olit supistamassa koulutusrahoitusta ja siten koulutuspaikkoja. Sen merkitys nuorten syrjäytymiseen on merkittävä. Vastuun kantaminen tehdyistä päätöksistä ja seurauksista olisi paikallaan.

Ammattilaisen asialla

Partiolaisten valasta on Jumala karsittu pois. Ehdottaisin myös nimenmuutosta Partiosta Puna-Pioneereiksi. Milloinkahan Jumalalle tulee lähtö kirkosta.

Hallitusohjelman mukaan

Millariikka Rytkönen kysyi palstalla (HäSa 13.11.) ”Miksi työvoimaa sosiaali- ja terveysalalle ei houkutella silkalla rahalla – paremmalla palkalla?”. Hän on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja. Näillä aloilla toimii pääosin naisia. Suomessa naisten suurin työnantaja on julkinen sektori. TES määrittää kunnan työntekijän palkkaluokkia. Palkan päälle kertyvät lisät määrittää työnantaja. Kunta ei ole Caruna ja siksi ”naisystävälliseksi” työnantajaksi kehitetty julkinen sektori on palkka-ansa Tehyn ja OAJ :n aloilla toimivalle naiselle. Alat kun katsotaan työksi, jota nainen tekee kodeissa ilmaiseksi. Esimerkiksi kunnan teknisen rakentamisen tai konsernipalvelujen palkat ovat ihan eri luokkaa, nekin verorahoilla maksettua. Kunnissa tehdään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, joissa tähän voisi tietysti puuttua, mutta onko osaamista?

Teija Sydänmaanlakka

Veropäivä tuli ja meni. Tiedotusvälineissä lueteltiin paljon tienanneiden ja runsaasti veroja maksaneiden nimiä. Suurituloisia on kuitenkin lukumääräisesti vähän. On hyvä muistaa, että suurimman osan verokertymästä maksavat aivan tavalliset keskituloiset suomalaiset: sairaanhoitajat, poliisit, insinöörit…

Myllymäkeläinen

Kun arvostettu amerikkalainen viikkolehti Newsweek vuonna 2010 julkaisi selvityksensä maailman valtioiden vertailusta, tuli Suomi ykköseksi eli maailman parhaaksi maaksi, Sveitsin ja Ruotsin ollessa seuraavina. Selvityksen perusteena oli 5 mittaria: koulutus, terveys, elämänlaatu, talouden dynaamisuus ja poliittinen ympäristö. Koulutuksen osalta Suomi oli paras. Tätä Suomen saavutusta koulutuksen osalta on vaalittava kuin kukkaa kämmenellä.

Selvä!

Kuka vastaisi jo vuosia askarruttaneeseen kysymykseen: miksi Eurooppaan venekyydillä saapuvat ovat vain ja ainoastaan nuoria miehiä? Eikö heidän pitäisi rakentaa ja puolustaa maataan, eikä paeta ulkomaille?

Veronmaksaja