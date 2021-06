Lyhyesti lukijoilta: Omilla risteilyilläni paikat ovat olleet siistit, tarjoilu hyvää ja tunnelma kaikin puolin mukava

Timo Kauppinen kirjoitti huonosta kokemuksestaan Hopealinjojen risteilyltä (HäSa 28.6). Itselläni on täysin päinvastaiset kokemukset useammalta risteilykerralta. Laivan henkilökunta on ollut erittäin ystävällistä, paikat ovat olleet siistit, tarjoilu hyvää ja tunnelma kaikin puolin mukava. Laivalla järviympäristössä on ymmärrettävää, jos kannelta löytyy linnunkakkaa. Näihin olen törmännyt esimerkiksi Ruotsin laivoilla. Henkilökunta ei aina huomaa näitä, kyse ei siis ole välttämättä välinpitämättömyydestä. Toivottavasti Hopealinjat jatkavat tulevaisuudessakin näitä upeita maisemaristeilyitä myös Hämeenlinnasta käsin.

Kaunista järvimaisemaa

Menimme 24.6. Hopealinjojen risteilylle Hämeenlinnasta Visavuoreen ja takaisin. Kokemuksemme oli myönteinen. Henkilökunta toimi koko matkan ajan ystävällisesti, ruoka oli maukasta emmekä havainneet laivassa epäsiisteyttä. Myös Visavuoressa käynnistä tiedotettiin hyvin. Ikävää, että Timo Kauppisella (HäSa 28.6.) oli omasta risteilystään päinvastaisia kokemuksia.

Arja ja Jouko

Nimimerkki Jotain rotia (30.6.): Ei jokin uimapaikan vessa kiinnosta kunnallispoliitikkoja. Heidän aikansa kuluu jonkin kaupparyhmittymän hallinnossa, kirkkovaltuustossa, kahvikekkereissä torilla tai pussailemassa pikkulapsia messuilla! Niin hankitaan ”muistijälki” äänestäjiltä, ei hankkimalla vessaa uimareille. Sorry!

Voi hyvää päivää

Onko täysi mahdottomuus, että Hämeen poliisi lisää valvontaa Linnanpuiston ympäristössä, varsinkin viikonloppuisin? Huimaa kiihdyttelyä ja ylinopeuksia mm. Niittykadulla, äänekästä musiikin soittoa autoista puistoalueella pitkälle aamuyöhön ja 4H -kerhon alueella juopottelua sekä virtsaamista pitkin poikin!

Kantakaupunkilainen

Kaupunginpuiston lavalle tangon taikaa tuomaan Jari Sillanpää. Onkohan oikeasti sovelias esiintyjä, kun miettii mistä mies on tuomittu. Kenen idea?

Kysyn vaan?

Pyöräilijä kadunkulman valtias? Siltä tuntuu Kaivokadun ja Turuntien risteyksessä. Olen lyhyen ajan kuluessa ollut jäädä puutalon takaa vauhdilla tulleen pyöräilijän alle. Toisella kertaa tämä jopa kaartoi alas kapeaa katuosuutta. Entä jos siinäkin olisi ollut jalankulkija ja vieressä liikennevaloissa autoja? Eilen ohitseni kaartoi kolme retkipyöräilijää huolettomasti kapeaa jalkakäytävää kulman ympäri ylös keskustaan. Kaikki olivat aikuisia miehiä. Jalankulkija on nykyisin lainsuojaton.

Kulmankurkistaja