Lyhyesti lukijoilta: On ihmisiä, jotka eivät koskaan ole sitoutuneet keneenkään, eivät myöskään huolehtimaan vanhemmistaan tai isovanhemmistaan

Onko raitis ilma ja ulkoilu kirjattu vanhuksen perusoikeudeksi, mihin? Kuka vie ulos pitkäaikaiset vuodeosaston asukkaat tai saattohoitopotilaat? Sitoutuisitko vanhuksen hoitoon, vuosiksi? On ihmisiä, jotka eivät ole koskaan sitoutuneet keneenkään, vuosikymmeniksi, ei puolisoon, ei isovanhempiin, ei omiin vanhempiin, ei sukulaislapsiin. Kortteja ja lahjoja ehkä tulee, mutta ulkoilutus, suihkutus, kauppakäynnit, lumityöt, lääkäriin vienti, laskujen maksu, vuodesta toiseen ei onnistu.

Kovin ääni

Olematta sen enempää fillarikadun kuin terassikadun puolustaja, ihmettelen suuresti, miten yrittäjien vastustuksella keskustan elävöittäminen toistuvasti torpataan. Yrittäjillä on ilmeisen toimivat kanavat valtuuston jäseniin.

Harvainvaltaako

Täällä länsipuolella on viime viikot käynyt kevyen liikenteen väylien hoito hermoille. Juuri ja juuri on pystynyt pyörää taluttelemaan. Yhtä ala-ala-arvoista on kaikkien sivukatujen hoito. Kaupunki ei vastaile palautteisiin.

Päivi

On herännyt näkemys, että mitä ja keitä varten on olemassa YK, kun se ei saa mitään aikaiseksi maailman rauhan puolesta? Se toimii kuin ylivilkkaan ja -energisen alakouluikäisen pojan yksinhuoltajaäiti. Heristää etusormella ja sanoo, että soo, soo, nyt on Vladimir ollut hiukan tuhma. Mitäpä jos äitiliini hiukan tukistaa. Varsinkin turvallisuusneuvosto on ihan syvältä veto-oikeuksineen! Ihmeellistä, että turvaneuvoston pysyvä jäsenvaltio voi hyökätä ja sotia itsenäistä valtiota vastaan ilman seuraamuksia?

Itämies

Otamme avosylin vastaan ukrainalaisia sotapakolaisia Puolan suunnalta. Se on hyvä asia kun vain pidämme heistä hyvää huolta. Lapset hoitoon ja kouluun. Aikuisille koulutus ja töitä. Mutta mitäs tehdään kun Venäjän rajalta alkaa tulla “ukrainalaisia”, joille Venäjä on myöntänyt “Ukrainan passin”. Suomella ei ole keinoa sulkea itärajan heiltä. Olisi aika laittaa pykälät kuntoon tältä osin.

Setä Tavastia