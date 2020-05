Lyhyesti lukijoilta: Onko koko perheen pakko lähteä kauppaan?

Jos koko perheen on ihan pakko lähteä pitkästä aikaa kauppa-ajelulle, niin voisiko äiti tai isä jäädä marketin parkkipaikalle purkamaan lasten energiakertymää. Ei siellä kaupassa ole niin kauhean paljon tilaa, kuten perjantairuuhkassa havaittiin.

Ikäihminen +63

Olen aina ihmetellyt näitä ukko ja akka -pariskuntia ruokakaupoissa. Nykyisin ihmettelen vielä enemmän. Ettekö luota toisiinne sen vertaa, että se kumppani voisi osata ne ostokset tehdä ihan itsenäisesti yksinkin? Vai onko niin, että toinen osaa lukea ja toinen kirjoittaa ja vain toinen tuntee numerot?

Sinkku

Maskilla vai ei? Kas siinä kysymys joka askarruttaa monia. Muistaakseni meillä on laki tai ainakin järjestyssääntö, joka kieltää naamioituneena esiintymisen julkisella paikalla. säädös ei koske kuitenkaan joulupukin varapukkia, joka keikkaa heittäessään liikkuu kodista kotiin naamioituneena.

Varapukki

Olipa huiman näköistä tyhmyyttä televisiossa, kun helsinkiläiset parveilivat pörriäisten tapaan kirsikkapuupuistossa! Kuka noita idiootteja synnyttää tähän maahan?

Uusimaa eristykseen

Kiitos Arno Juutilaiselle rohkeasta (HäSa 10. 5.) Talousnurkan kirjoituksesta. Opettajien sydämetöntä asennetta lapsia kohtaan. Hysteerisenä lietsotaan koronakauhua kotisohvalta. Normaaliin paluuta vastustetaan kaikin keinoin. Opettajien puheenjohtaja lähettää alatyylisiä biittejä sairaanhoitajille. Täydellä palkalla omassa kuplassa elävien on hyvä huudella ilman mitään vastuuta.

Jalmari

Nimim. Haiskahtaa pakoilulta (HäSa 9.5.), Mistä ihmeestä sait päähäsi tuollaista? Et ole sitten alkuunkaan välittänyt tutustua koronan ehkäisy- ja torjuntatapoihin, kun tuollaista kirjoittelet. Ihme että maassamme on kuitenkin sen suhteen niin hyvä tilanne kuin on vaikka kaikki ei pelisääntöjä hallitsekaan.

Jaska

Kalle Virtasen huoli veronmaksajien pysymisestä Hämeenlinnassa on todella aiheellinen. Tonttien hinnat, sähkön siirtomaksut, kaukolämpö, pysäköinti jne. ovat jo nyt kohtuuttomat. Nykyinen veronmaksaja on helpompi pitää kuin saada uusia.

Eläminen halvemmaksi

Odotan kuin kuuta nousevaa uudistuneen kirjaston avautumista. Toivottavasti uuteen ovella suljettavaan ja äänettömään lehtien lukutilaan tulee opastavat selkokieliset varoitustaulut joissa lukee: kännykkään kälättäminen ja kailottaminen on kielletty! Ärsyttää myös,kun eräät henkilöt varaavat kirjaston iltapäivälehden ja ratkovat sanaristikoita kuulakärkikynällä.

Heikki Notko

”Kansalaiset kaipaavat uudenlaista demokratiaa ja uudenlaisia vaikuttamismahdollisuuksia” (HäSa 9.5.) Jospa Hämeenlinnankin päättäjät sisäistäisivät tämän, vai mitä Sari.

ReiPan

Luettuani peltosirkun vähenemisestä (Just, HäSa 8.5.) googlailin jutussa esiintyvän sanan neonikotinoidi. Mitä luonnolle tapahtuukaan ihmisen toiminnan takia. Ruoantuotantokin vaarantuu pölyttäjien vähenemisen kautta. Talous edellä? Tutkitaanko ”kasvinsuojeluaineita” tarpeeksi ennen käyttöönottoa? Luomu alkoi kiinnostaa yhä enemmän.

Luontopark

Oikeusasiamieskin totesi, ettei Hämeensaari-hankkeessa rikottu lakia! Hämeenlinnan valtuustossa on kaksi populistista puoluetta: perussuomalaiset ja vasemmistoliitto. Kaupunkikehityshankkeen kustannuksista vastaavat aluetta suunnittelevat ja kehittävät yritykset, jotka ovat suunnitelleet alueelle monotoimiareenaa ja asuinkerrostaloja. Kaupunki ei ole sitoutunut kehitysvaiheen taloudellisiin kustannuksiin. Ymmärsin asian ihan kansakoulupohjalta. Siihen ei tarvittu emeritusprofessorin titteliä!

Politiikan tarkkailija

Janakkalan kunta haluaa tuhota kaiken yritystoiminnan Janakkalassa. Janakkalan jätteenkuljetuksen ja Maanrakennus Laivolan tapauksiin viitaten.

Pesonen Turengista

Puusaari kiertää kysymyksen kehumalla opiskelijoita (HäSa 8.5.).

Poliitikkoainesta

Aikooko valtuutettu Helena Lehkonen (kok.) vaihtaa puolueväriä punaiseksi, vai miksi hän ehdottaa rakentamista yksityisen omistajan tontille (HäSa 4.5.) kysymättä omistajalta.

Jotain rajaa

Perustulo pitäisi saada toimimaan, olisi ollut iso apu esimerkiksi koronan aikana. Toinen, missä auttaisi, olisi työttömät, varsinkin iäkkäämmät työttömät, jotka voisivat poistua TE-toimiston kirjoilta halutessaan ja hakea töitä vapaana, ilman jatkuvia uravalmennuksia yms.

500 €