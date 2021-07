Lyhyesti lukijoilta: Onko koloradonkuoriaisia voinut tulla Tuulokseen vain yksi?

Kyllä on Ruokaviraston ylitarkastajalta melkoista toiveajattelua lähes lapsenomaista, jos kuvittelee että Tuuloksen perunapelloille on kulkeutunut ainoastaan yksi koloradonkuoriainen ilmavirtojen mukana.

Ojoinen

Jep Lispe! Olen samaa mieltä sun kanssa, ja olen monelle valittajalle kertonu, et mulla on tili sellasessa pankissa mikä on auki virka-aikana, ja joka päivä!! Mutta, samat ihmiset valittaa, kun ei oo pankit auki…onhan se sään ohella ajankohtanen puheen aihe! No, mä olen ainakin tyytyväinen omaan pankkiini, ollut jo melkein 20 vuotta!

Merja Kaarina

Juhananpuistossa sijaitsevaa kivistä muurattua vanhaa viljamakasiinia on turmeltu. Asialla on ilmeisesti ollut useita vandaaleja, sen verran pahan näköistä jälkeä on aikaansaatu. Seinistä on irrotettu isojakin kiviä. Itäpuolisen seinän räystään alta on irrotettu useita kokonaisia tiiliä. Läntisen puolen tiilet ovat hapertuneet ja lohjenneita paloja on tippunut alas, jossa on puiston penkki, joten se on tapaturma-altis paikka. Puisto on lasten leikkipaikka, joka pitää siivota tiilistä ja natsoista!

Heikki Notko

Timo Heinosen kirjoitus 24.7.: ihmettelen kovasti Timon hallitusta mollaavia kirjoituksia? Kataisen hallitus otti kaiketi kahdeksan miljardia velkaa ja mihin se käytettiin? Hallitus on kaiketi onnistunut aika hyvin eikä ole leikannut vähäosaisilta, työttömiltä ja eläkeläisiltä niin kuin edelliset hallitukset, missä kokoomus on asioista päättänyt.

Eläkeläinen

Iso kiitos elämäntaiteilija Olli Soinille Kulttuurivieras-kolumnista (HäSa 24.7.), jonka syvällisyys ja kauneus sai silmäni hikoilemaan.

Eläkemummo

Olipa Heikki Happosella tosi vihreät, jopa tumman vihreät lasit silmillä, kirjoituksessaan (HäSa 23.7.).

Birdland

Nimimerkki Kansalainen: mitähän imatralaisen demarin tekemiset kuuluvat täkäläisille sosialidemokraateille? Ellei sitten trollauksesi tarkoitus ole mustamaalata ko. puoluetta jostain lukemasi uutisen perusteella?

Vassari

Saaristenkadulle pyöräilykaista! Tampereentieltä keskustaa kohti pyöräileville ramppi koirapuiston jälkeen Saaristenkadulle, jonka oikeasta kaistasta tulisi pyörätie keskustaan. Raatihuoneenkadun risteyksestä sujuva väylä Goodmanin suuntaan ja toria kohti kävelykatu Reskan toiseen reunaan selkeä pyörätie torille ja siitä Viipurintielle saakka. Reska on turhan leveä (jollei täysin turha) nykyisille kävelijämäärille, joten pyörätie mahtunee hyvin. Pyöräilykaista kohti Cittaria lienee helppo toteuttaa jo valmista asfalttia pitkin, varsinkin jos Saaristenkatu olisi muutettavissa yksikaistaiseksi autoilijoille ja yksisuuntaiseksi pohjoista kohti. Turuntieltä pääsisi lyhyen Kaivokatupätkän kautta Raatihuoneenkatua pitkin keskustaan-Viipurintielle .Tällä mallilla (paljon tietenkin viilattavaa) olisi keskusta pyöräilijöiden saavutettavissa helposti ja turvallisesti. Pyörätie Tuuloseen olisi myös tarpeellinen sekä pyöräilyn että autoliikenteen lisääntyessä kymppitiellä. Rekkojen ohittaessa on vaarallista pyöräillä kapealla pientareella.

Pyöräilystä innostunut

Hienoa että oikeuskansleri puuttui tätä yhtä ikäryhmää koskevaan rokotusasiaan. Itse kysyin parikin kertaa saako muun rokotteen ja sain kieltävän vastauksen.kakkosrokotuksen olisin sitten vatvomisen jälkeen valita itse.

-52

Palestiinalainen nuorukainen on kuollut israelin toimesta. Punaisen puolikuun mukaan 320 loukkaantunutta ja 21:llä ampumahaavoja. Olisiko jo aika EU:n puuttua? Mitä sanoo meidän hallitus?

Huolissaan