Lyhyesti lukijoilta: Onko lihansyönti syntiä?

Liharuoka on julistettu pannaan ja lihasta puhuminen ja kirjoittaminen on kriminalisoitu. Tältä ainakin lehden ruokatorstaita seuratessa tuntuu. Syksy on ihanien pataruokien ja riistan aikaa. Kotimaiset juurekset ja ruhon edulliset osat käyttöön, muhimaan hiljakseen pataan. Näin edullinen, täyttävä ja lämmittävä ruoka valmistuu hiljaa itsekseen sillä välin kun perhe ulkoilee. Onko tässä kovakin synti kyseessä? Pakkoruotsi ja pakkokasvis, jatkoksi pakkoliharuoka.

Ruokakunnia

Jos kaiteiden muutos kestää kesään, pitää 10-tieltä Turusta päin Tampereen suuntaan ohjaavat sinivalkoiset opasteet peittää Hattelmalan risteyksessä. Nyt niiden antama info on ristiriidassa kiertotie-opasteiden kanssa.

Tampereelle menijä

Terveiset Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen ja poliisin henkilökunnalle. Parin vuoden ajan olen teitä saanut ihmetellä, ensin rattaissa ja nyt kun potkupyörällä Viisarin suunnalla potkuttelen. Monesti heilutatte autoistanne, kun pysähdyn vanhempieni kanssa teitä katsomaan, ja se tekee aina suuren vaikutuksen! Viikko takaperin poliisiauto pysähtyi kohdalleni ja ojensi oikein heijastimen! Nyt heijastin roikkuu haalareissa ja sitä ihaillaan aina kun ulos lähdetään. Kiitos vielä ja hyvää loppuvuotta!

Leo 2v

Hieno artikkeli Hauhon kirkon kupeessa kasvaneesta lehtikuusesta (HäSa 10.11.). Tarkennus tuohon ”piiruun”. Piiru on poikkileikkaukseltaan neliö, esimerkiksi 100 x 100 mm. vanhassa mittasysteemissä 4 x 4 tuumaa.

Emeritus sahateknikko

Torijää elävöittää koko keskustaa ja tuo viihtyisyyttä ja viihtyvyyttä asukkaille.

Luistelupaikasta kiitollinen

Kuka on se suuri keksijä, joka ehdottaa uuden jääkentän pois aikaisemmasta, ja taas vaikeuttaa keskustan pysäköintiongelmaa? Näinhän meille rakennetaan hienoa uutta suurkaupunkia, joka on ilmeinen kaupunginhallituksen toive. Järkikin voisi olla joskus mukana päätöksissä.

VK, Ojoinen

Miksi luistelukenttä halutaan torille ja varsinkin parkkipaikalle, jonne apteekkiasiakkaat, pankkiasioijat ja lääkärikeskuksen asiakkaat (röntgen) tarvitsisivat autolleen lyhytkestoista parkkipaikkaa? Hämeensaaressa on upea paikka luistelukentälle ja parkkitilaa löytyy, kun kaikki eivät pysty käyttämään yleisiä kulkuneuvoja, koska bussit puuttuvat… Mistä juontuu tämä valtava katkeruus autoilua kohtaan maaseutukaupungissa?

Erkki Lintulahti

Liia Ida ja Thorleif Nordströmille: jo edellisen kirjoituksenne (HäSa 23.10.) ja myös kirjoituksen (5.11) näkökulma on äärimmäisen tärkeä nostaa voimakkaammin julkiseen keskusteluun. Kiitos! Toimitte asian edistämiseksi. Kehoa ylisuojellaan mielen kustannuksella. ”Sairaanhoitopiirin tarkoituksena ei ole levittää hysteriaa…” (HäSa 15.10.) tekee sitä ikävä kyllä tahtomattaan. Tästä todisteena peloissaan olevat henkilöt, jotka kokevat jopa henkeään uhkaavaksi toiset, jotka eivät toimi suositusten mukaan. Yhteiskunta on liiaksi tartunnan pelon ohjauksessa. Pelko tekee ihmiset sairaiksi.

Uskalla elää!

THL:n johtajat valittavat julkisen sairaanhoidon hoitojonojen kasvusta. Terveysasemat ovat auki kello 8–15, ja välissä lounastauot. Terveysasemien hoitohenkilökunta tehkää pidempää päivää, silloin ne hoitojonot lyhenevät.

Ojoinen