Lyhyesti lukijoilta: Onko Pekka Haavistossa miestä eroamaan?

Perustuslakivaliokunta totesi ministeri Pekka Haaviston syyllistyneen lain rikkomuksiin rikkoessaan hallintolakia sekä ulkoasianhallintolakia vastaan siirtäessään konsultti päällikkö Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin. Tällaisissa tilanteissa ministerit ovat aiemmin itse eronneet mm. Anneli Jäätteenmäki, Heidi Hautala, Suvi Linden jne. Lista todella on pitkä. He ottivat vastuu virheistään. Onko Pekka Haavistossa miestä kantaa samalla tavalla vastuu teoistaan?

Markku Ormala, Hauho

Ihmettelen, miksi torin kauniit kuusi ja havuaita on peitetty mauttomalla HÄMPTON-tekstillä. Jos teksti sopii festareille, ei se sovi kaupungin arvokkaimmalle paikalle ainakaan joulunaikaan. Olisihan esimerkiksi hyvän joulun toivotus ollut tyylikkäämpi.

Surullista

Hattulassa on 1 300 rakennusvalvontaan liittyvää hakemusasiaa keskeneräisenä. Onko luku tyypillinen toimialalle, ja onko tilanne Hämeenlinnassa ja Janakkalassa toisin?

Lupako päivässä

Jo on aikakin, että asioihin puututaan Hattulassa kovalla kädellä. Tyttäreni rakensi jo yli 10 vuotta sitten talon Hattulaan ja rakennustarkastajalla oli silloin jo omat kuvionsa näissä touhuissa. Hidastettiin ja tietoisesti hankaloitettiin asioita niin, että luparuljanssi kesti 9 kuukautta. Aina jotain papereita muka puuttui ja milloin paperit olivat jääneet kenenkin pöydälle, eivätkä olleetkaan kokouksessa. Sitten valtuustokin vaihtui jne. Siellä taustalla oli pärstäkerroin, joka vaikutti. Kuntien virat ovat suojatyöpaikkoja niin Hattulassa kuin Hämeenlinnassakin, tällainen peli ei yksityisellä puolella tulisi kuuloonkaan.

Yksinyrittäjä

Ketteryys ja muutokseen sopeutuminen ovat päivän sanoja. Ketterä on myös ärsyttäväksi muotisanaksi tituleerattu. Mutta kuinka moni pysyy mukana yhä nopeutuvassa tahdissa?

Pohtiva

Tuttavani on 90-vuotias, vaivoin apuvälinein liikkuva, huonokuuloinen ja heikkonäköinen. Hänellä ei ole tietokonetta eikä älypuhelinta, eikä kokemusta niiden käytöstä. Hän elää yksin. Sairaanhoitajan mukaan terveydenhuollossa ei ole resursseja käydä läpi sairaalahoidon jälkeisten verikokeiden tuloksia ja tiedottaa niistä hänelle. Hoitajan mukaan jatko perustuu siihen, että terveydenhuoltoon otetaan yhteyttä. Vain näin saa tietää tutkimuksen tulokset ja ohjeet jatkotoimenpiteisiin. Näinkö todella on? Onko hyödyllistä teettää tutkimuksia, jos ei ole resursseja katsoa tai seuloa vastauksia? Onko itsehoito venytetty aivan liian laajalle? Kaikilla ei ole keinoja, välineitä tai kykyä ottaa tällaista vastuuta itselleen.

Ihmettelevä

Vaikuttaa siltä, että kunnallisen itsehallinnon kuolinkellojen soitto on alkamassa viimeistään vuodesta 2023 alkaen. Yli puolet kuntien toimivallan substanssista katoaa niin sanotun hyvinvointialueen piikkiin. Samalla kunnanjohtajien arvovaltakin laskee, ellei kuntien kokoa kasvateta kuntia yhdistämällä. Jo yli 100 vuoden ajan kunnallinen itsehallintomme on ollut suomalaisen demokratian peruskiviä. Mahtaako ”sote-demokratia” enää kiinnostaa?

Aika näyttää

Riihimäen Cocks pelasi Euroopan cupin käsipallo-ottelun viime viikon lopulla. No ei siinä vielä mitään, hyvä niin, mutta netissä Cocksin ilmoittama joukkueen kokoonpano sai hieraisemaan silmiä. Viidestätoista nimestä nimittäin kolmetoista oli ulkomaisia ja vain kaksi suomalaista! Tuntematta asian taustoja kaiken globalisaation keskelläkin, olen kyllä yllättynyt. Hyvä Suomi, kai!

Komppaukko

Olisikohan nyt niin, että näillä mikkokärnöillä ja muilla eduskunnan viisailla on liikaa aika ja palkkaa? Into kommentoida ja arvailla oikeiden asiantuntijoiden tekemisiä tuntuu ajavan ohi sen kansanedustajatyön, mihin heidät, ehkä, on valittu.

Voi hyvää päivää

Pari viikkoa sitten vaadittiin eduskunnassa kansanäänestystä uudesta EU-tukipaketista. Jotkut kansanedustajat vastustivat tätä ja perustelivat kantaansa sillä, että kansa on vaaleissa valinnut heidät hoitamaan asioita. Illalla näytettiin uutisissa, kun ministeri Saarikko ja edustaja Kurvinen kertoivat äänestäneensä ”kyllä” ministeri Haaviston luottamuksen puolesta, mutta eivät olleet tätä tarkoittaneet? Äänestyksessä on ymmärtääkseni myös EI-painike. Voiko olla niin, että esim. ko päättäjät eivät tienneet 750 miljardin äänestyksessäkään, mitä oli tarkoitus tarkoittaa?

Vaaliavustajat parlamenttiin

Suomalainen politiikka tosiaan tarvitsee perinteisiä arvoja noudattava poliitikkoja, eikä pekkahaavistoja, jotka lakia rikottuaan ovat edelleen kuin mitään ei olisikaan ollut. Ennen joutui eroamaan jopa tekstiviestien lähettelystä.

Tämä muistetaan vaaleissa

Nimimerkit Jaska ja Eikka eivät ole ottaneet huomioon, että ministeri Haavisto rikkoi lakia. Sitä pitää jokaisen noudattaa. Myös ministerin on oltava työssään lakia rikkomatta.

Asia on selvä

Populistit Jussi Halla-ahon johdolla munasivat jälleen kerran itsensä. Käy Jussi Närpiössä tutustumassa kaupungin elinkeinoelämään. Kaupunginjohtaja Björklund varmasti mielellään sinulle kahvit tarjoaa.

Matteus