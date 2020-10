Lyhyesti lukijoilta: Onneksi on Tiiriö

Kiitos Hämeenlinnan kaupungille Tiiriön kauppa-alueesta. Hyvät pysäköintialueet, sopivan väljää, autolla helppo liikkua; eli on kaavoitettu alue, johon mahtuu paljon ja erilaisia kauppoja ja palveluja. Samantyyppistä onnistumista toivotan keskustan alueille. Sinnehän taannoin ehdotettiin kauppahallia kera maksuttoman pysäköinnin.

Tiiriö ok.

Koko Etelä-Suomea valvova avi nimittää Hämeenlinnan lastensuojelun johtavia viranhaltioita sekä sosiaali- ja terveyslautakuntaa ymmärtämättömiksi siitä, mitkä ovat sosiaaliviranomaisen velvollisuudet lasten perusoikeuksien toteutumisessa. Oli pakko katsoa, keitä on viranhaltioita ja keitä lautakunnassa. Lautakunnassa on paljon opettajia, vähän sosiaalialan osaajia. Viranhaltioiden osaamattomuus onkin sitten toinen juttu. Onko kaupunki palkannut epäpäteviä?

Huolissaan pienimmistä

Ihmettelen suuresti uutta 60 minuutin pysäköintiaikarajoitusta Aurinkokadun kunnostetulla kadun varrella. Taloissa ei ole kauppoja, joissa vain pistäydyttäisiin, vaan asukkaita, joiden luona käy vieraita, kotityöntekijöitä ja siivoushenkilökuntaa. Onko tarkoitus vaan tehdä kiusaa ja kerätä rahaa parkkisakkomaksuilla? Kahden tunnin aikarajoitus tilalle!

Anne Marjo

Varmasti kaikki tietävät maskisuosituksesta. Niillä jotka eivät käytä sitä kaupoissa tai muissa julkisissa tiloissa, on ehkä hyvä syy siihen tai suuri välinpitämättömyys mikä on kurjaa. Tällä palstalla siitä suuresti moralisoivat toivottavasti itse käyttävät maski ansa oikein, eivät koskettele sitä muuten kuin laittaessa suojaa ja ottaessa pois. Kun oikein toimii, myös käsiensä kanssa, on itse turvassa eikä tartuta muita.

TSUOMI

Miksi ruuan kanssa tekemisissä olevat henkilöt eivät käytä maskeja? Työntekijät hönkäilevät ruuan yläpuolella ruuan valmistuksessa, esillepanossa ja tarjoilussa sekä asiakkaat ottaessaan ruokaa. En käytä näitä palveluja ennen kuin tyyli muuttuu!

Enemmän tarkkuutta

Taannoin Paltan toimitusjohtaja ilmoitti, että alalle jo solmittu työehtosopimus pitäisi purkaa. On melkoisen yksipuolista katsontakantaa työtekijöitä kohtaan, jotka sen tuoton yrityksille tekevät. Samaan aikaan yritykset lypsävät valtiolta yritystukia ja heittävät työntekijöitä kortistoon koronaviruksen varjolla. Ihmettelen myös miksi ei työntekijäpuoli ota kantaa edunvalvojansa, Hämeenlinnan kaupunginvaltuustossa istuvan Sirpa laakson välityksellä. Vaikka demarihan ei ole ajanut vuosiin duunarin asioita, vaan omaa etuaan.

Pentti Ranta