Lyhyesti lukijoilta: Opettajat ja akustiikkasuunnittelija tarvitaan Nummen koulun meluntorjuntaan

Myös Nummen yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksessä on jaettu huoli siitä, miten erilaisten oppilaiden oikeudet toteutuvat avoimissa tiloissa. Opettajat kyllä tietävät, mihin äänieristystä tarvitaan, ja onneksi pääsevät mukaan vaikuttamaan. Tässä kohtaa haluan luottaa siihen, että meluongelma halutaan ratkaista kokonaisvaltaisesti, eikä vain mahdollisimman halvalla. Mukaan tarvitaan opettajat ja akustiikkasuunnittelija. Kaija-Leena Savijoki toteaa, että samoja virheitä ei tule uusissa kouluhankkeissa toistaa (HäSa 12.1.). Tähän on helppo yhtyä.

Kirsi Hultin, puheenjohtajaNummen yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys

Miksi Nummen yhtenäiskoulusta puhutaan ja kirjoitetaan arasti. Susi mikä susi, se on selvä. Opettajia ei ole kuultu, he joutuvat olemaan ja se on kaiken typeryyden huippu.

Kuka on vastuussa?

Savijoki tuo itsensä jälkikäteen parrasvaloihin (HäSa 12.1.) koulujen opettajien ja oppilaiden vanhempien huolien välittäjänä. Taisteliko hän avoimia oppimistiloja vastaan valtuustossa, kun sellaisia ajettiin läpi kuin käärmettä pyssyyn. Kokoomusnaisten yhteistyö, kun saadut viestit eivät välittyneet lanulaan tai vaikuttaneet päätöksiin?

Väärässä lautakunnassa?

Mikä on kunnan virkamiehen todellinen sitoutuminen työhön ja työnantajaan, mikäli puuhastellaan sivutöissä, luvalla tai ilman? Sivutyöt tulisi kieltää jo valintavaiheessa!

Ensimmäinen veronmaksaja

Simppeli asia: ensimmäinen elinvuosi on tietysti ensimmäinen, mitenkäs muuten. Vuoden kuluttua syntymästä alkaa jo toinen elinvuosi. Nollas ei tarkoita mitään järjestyslukua.

Aikamies

Ruokatorstain kokeille. Valkoisesta vehnästä leivottua pitaleipää ei pitäisi mainostaa arkiruokana, vaan ravitsemuksellisesti köyhänä vain harvoin nautittavana herkkuna.

Kuin ranskanleipä ennen

Ennen tuli televisiosta joka ilta tietoiskuja, ja näytettiin oikeasti kuinka pudotaan ja pelastaudutaan heikoista jäistä. Nykyään sitä tietoa saa lukea kerran vuodessa lehdestä. Muistan myös Mene munalla töihin -kampanjan.

Hassan, Janakkala

Pienituloiset ovat maksumiehiä Suomen taloudessa. 20 000 euron vuosituloilla he maksavat yleisradioveroa 150 euroa vuodessa, kun esimerkiksi 45 000 euroa vuodessa tienaava maksaa korkeintaan 163 euroa. Vero peritään automaattisesti, katsoit tai olit katsomatta. Ohjelmatarjonta on tällä hetkellä aivan surkeaa, uusintoja ja elokuvia joka kanavalta. Kannatan, että tv-lupamaksu otettaisiin uudelleen käyttöön, jolloin ne jotka eivät halua katsoa, eivät myöskään automaattisesti maksa.

Ei töllöttäjä

Las Palmasin väkiluku liki puolimiljoonaa. Ei kannattaisi Kiviharjun vertailla Hämeenlinnaan (HäSa 11.1.). Maaseutu on autioitunut jo aikoja aiemmin, eikä yhteiskunta apuja antanut, koulutkin lähti. Torpat on tyhjillään. Josko torinkin tuntumasta voisi muuttaa palveluiden perässä.

Lukija

Putkessa kulkeva (HäSa 11.1.) ehdotti Lukiokadulle non-stop sähköbussireittiä, Kaivoparkista r-asemalle (yli tai ali Vanajaveden). Lukiokatu on liian kapea puutaloidylleineen. Rauhoittaisin Lukiokadun alkupään kevyelle liikenteelle, joka jatkuisi kevyen liikenteen sillalla yli Vanajaveden, uusille kerrostaloille ja r-asemalle. Autottomalla alueella olisivat Lukiokadun ja Linnankadun puutalot, taiteilijoille pyhitetty Keskuskoulu sekä Lyseon lukion Sibeliuksenpuiston puoleinen sivusta. Autottomuus jatkuisi Linnakadun ”laskiaismäkeä” pitkin linnan alueelle.

City yhtenäiseksi

Nimimerkille Pimeänäkö tallella kiitos näöntarkastusvinkistä, mutta viestissäni luki kylläkin moottoritien rampit, ei koko moottoritien valaistus. Rampeille valot syttyneet taas, kiitos siitä.

Aamuhymy

Hämeen Sanomien jutussa liigapelistä HPK–Ässät kerrottiin, että Pasi Arvonen kukitettiin ottelun alussa. Kyllähän kyse oli siitä, että tälle nykyiselle Ässä-valmentajalle luovutettiin HPK:n 90-vuotisjuhlavuotenaan anoma Suomen jääkiekkoliiton kultainen ansiomerkki pitkästä päivätyöstä hämeenlinnalaisen jääkiekon hyväksi. Onnea Ave!

Antti

Voi tämän Suomen hallituksen touhuja (Aino-Kaisa Pekonen, mielipidevieras HäSa 11.1.). Työn tekemisellä kun ei meinaa elää, niin pitää vissiin jäädä työttömäksi ja alkaa sikiämään, niin saa elintason nousuun.

Duunari

Sipilän hallituksen aikana kaksi viimeistä vuotta oli pelkkää sotea. Nyt ei ole puhuttu mitään. Kaikki tärkeät päätökset siirretään vaalikausien yli, kun pelätään kannatuslukujen laskua. Tämä sote-uudistushan olisi pitänyt nimittäin tehdä 40 vuotta sitten.

Ojoinen