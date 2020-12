Lyhyesti lukijoilta: Oranssi sydän itkee - Neljä kuukautta jumbona, eikä kukaan reagoi

HPK voisi lomauttaa Tiilikaisen, koska hänestä ei ole mitään hyötyä valmennuksen kannalta. Neljä kuukautta jumbona, eikä kukaan reagoi? Muut joukkueet porskuttavat voittoon ilman päävalmentajaansakin. Voisi tehdä ihmeitä Kerhollekin. Nyt HPK:n peli on ihan täydellistä katastrofia. Vaihtoaition takana ei ole minkäänlaista tunnetta, joka välittyisi pelaajiin. Joukkue oli muka treenannut tauon aikana!? Nähdäkseni edelleen täysin vääriä asioita. Olisi kyllä pitänyt treenata liikettä, luistelua, syöttöjä ja niiden vastaanottamista, fyysisyyttä sekä varsinkin asennetta! Että sapettaa katsella. Mun oranssi sydän itkee.

Ikuisesti oranssi

Hämeenlinnan kelikamerat ovat olleet pimeinä jo pitkään! Tämä vähentää turvallisuutta ja alentaa kaupungin imagoa sekä matkailijoiden että kaupungin asukkaiden mielissä. Tässäpä tehtävä vanhoille ja uusille kaupunginjohtajille, elleivät rivimiehet saa asiaa kuntoon.

Heikki Hämeenlinnasta

Hoi nuorten miesten vanhemmat Käikälästä! Yöllä 28.12.2020 noin kello 01.00–02.00 olimme ihmeissämme, onko joku jäänyt junan alle! Autoja oli 2–3 valot päällä, kunnes lauma nuoria säntäsi ratavartijan autiomökkiin, jossa ovat hajottaneet mökin ja kahden muun rakennuksen irtaimistoa! Tästä ovat poliisi ja väylävirasto ovat käyneet paikalla useastikin. On kamalaa katsoa, milloin joku jää junan alle, kun joskus istuvat raiteilla! Pojat ovat saaneet varoituksia, eivätkä uskalla päivän-näössä puuhastella.

Epa ja Ripa

Hannu Raittinen (HäSa 28.12.), miten muutat tämän Evolle esitettyä kansallispuistoa koskevan väitteesi a.) mahdollisuudeksi ja b.) taloudeksi: ”Samalla myös Hämeen maakunnasta tulisi viiden kansallispuiston maakunta. Mikä mahdollisuus koko talousalueelle.” En löydä mielipiteestäsi näille tosillesi yhtään argumenttia. Varsinkaan, kun mielipiteessäsi myös totena kerrot, että valtion ei tarvitse edes investoida lisää. Eikös meillä nyt sitten ole olemassa jo tämä kaikki mahdollisuus ihan nykyisissäkin rakenteissa? Mistä luot väittämäsi ekonomisen lisäarvon?

Sara Kaloinen, (kok.), Hämeenlinna

Lehdissä on ollut juttuja aktiivisista vanhuksista, jotka edelleen sinnittelevät työ- ja bisneselämässä. Hyvänä esimerkkinä mainitaan ex-pääministeri Lipponen (sd.), jonka yritys on saanut valtiolta 200 tuhatta euroa avustusta konttikäymälöitten toimittamiseen Afrikkaan. Asia on toki hyvä, kukapa sielläkään haluaisi pusikossa asioida! Liikeideaa voisi vielä hieman kehittää tekemällä yhteistyötä jonkin suomalaisen yrityksen kanssa ja kehittää kenttäkäymälästä (riukuistuimesta) luksusmalli, jonka valmistamisesta jäisi jotakin Suomeenkin, ainakin työtä ja verotuloja.

Lippispäinen teknikko

Verotuksen asiantuntija professori sanoi, että viimeisten 15 vuoden aikana yksikään hallitus ei ole noudattanut verotoimikunnan ohjeita verotuksen uudistamisesta peläten kannatuslukujen laskua. Tämän vuoksi Suomessa on Euroopan takapajuisin verojärjestelmä, jossa pieneläkkeestä verotetaan enemmän kuin palkasta.

Ojoinen

Pahan koronavuoden aikana EU:ssa on parasta, että kehitysjarru Englanti lähtee. Toivottavasti Skotlanti puolestaan tuo iloa ja eroaa pikku-Britanniasta ja liittyy Europan unioniin.

Nahkatakkiteknikko

