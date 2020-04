Lyhyesti lukijoilta: Osa kansasta survotaan suohon

Mihin unohdettiin kansa, jolla ei ole nettiä, eikä muita vastaavia vempaimia? Kaikki tiedot ja asioinnit pitää hoitaa verkossa. Ne, joilla nämä hommat ovat hallinnassa, ovat kuitenkin niin itsekkäitä, etteivät halua tajuta, etteivät kaikkien asiat näin ole. Oikeusministerikin sanoi: nyt otetaan iso digiloikka. Olisi pitänyt sanoa: nyt osa kansasta survotaan suohon.

Voihan digi

(Toim. huom. Edellinen mielipide on tullut paperikirjeenä.)

Milloin Janakkala aloittaa yt:t vai onko kunnanjohtajan vaihdos sopiva syy, ettei niitä aloiteta?

Mirja

Sari Rautio, jos toriparkki olisi houkutteleva investointi, niin kaupungin kannattaisi myydä urakka ja ylläpito yksityiselle taholle. Nyt pelataan peliä, jonka maksaja on kaupungin asukas. Muidenkin maksajien etsiminen ei poista meidän asukkaiden maksuosuutta, halusimme sitä tai emme.

ReiPan

Samaa mieltä olen kuin aikaisempi kirjoittaja: omaishoitajia ei oteta huomioon, perhehoitajat lasten ja nuorten sijaisperheet saavat suhteellisen kattavat korvaukset. Omaishoitaja saa nimellisen summan ja tekee yhtä arvokasta perhehoito työtä. Samalla tittelillä olet hoitaja, siivooja, fysioterapeutti, farmaseutti.. Usein pidettävä omaisen puolia kaikessa byrokratiassa. Usein muu suku vielä ajattelee, hoitakoon kun tuohon lähti. Näin koronan aikaan, intervallipaikkoihin ei oteta, joten omaishoitajien oikeutetut vapaat eivät ymmärrettävästi toteudu. Ikäihmisten perhehoitotyö olisi saatava myös laajemmin käynnistymään Hämeenlinnassa. Korvaukset olisi saatava samalle tasolle kuin sijaisperheissä. Tärkeää työtä teette omaishoitajina.

Toivossa hyvä elää

Nimimerkki Turismille (HäSa 23.4.) kerrottakoon, että nimenomaan Vanajanlinnan ”kyseenalainen” historia tekee siitä mielenkiintoisen ja vaalimisen arvoisen. Jos on nukkunut Rosenlewin rouvan omistamassa makuuhuoneessa ja herättyään mennyt parvekkeelle ihailemaan välkehtivää Katumajärveä, niin ei enää ihmettele, miksi presidentti Rytikin haikaili rakennusta kesäasunnokseen.

Ei kasvottomille hotelleille

Helsingin Sanomien etusivulla oli sunnuntaina Imatran koko sivun ilmoitus. He laittavat koulut kuntoon. Mitenkä Hämeenlinnassa mahtaa koulujen kunnostus edetä? Hämeenlinna on julistanut olevansa nuorten ja lasten kaupunki. Sieltähän nämä asiat näyttävät suunnitellaan toriparkkia ja jäähallia. Molemmathan tukevat lasten kehitystä. Hyvä ratkaisu kaupungille on jatkaa koulujen kiinni pitämistä, eihän kotona voi olla sisäilmaongelmaa. Valitettavasti ne lapset, jotka ovat käyneet väistötiloissa 9 vuotta peruskoulua jatkavat nyt kotona II asteen opiskelua!

Hätilän varjokokoomuslainen

Olihan se selvää, että valtion tukirahat menevät vääriin paikkoihin, kun ei valvontaa ole.

Ei ole edes uutta

Suomalainen kateus iski taas: ensin iso parku saada koronatukea yrityksille ja sitten vielä isompi, kun saaja onkin ”selvästi epäkelpo firma”! Turha prosessi. Mikäli yritys kaatuu muutamassa viikossa, turha sellaisia on siis tukea.

Voi hyvää päivää

Nimimerkki Mettäkulmalainen oli aivan oikealla asialla, kun ihmetteli hulvatonta valtion rahanjakoa erilaisille tukea tarvitsemattomille yrityksille. Nyt paljastui kaiken huippuna erään euromepin vaimon yrityksen saama sadan tonnin ”tuki”! Firmalla on komea nimi: Huono Äiti oy! On siinä ollut naurussa pitelemistä, kun tilille kilahti veronmaksajien rahoja muhkea summa! Ei se ole hullu joka pyytää… mutta myöntäjän motiiveja lienee syytä epäillä.

Viisas elää vähemmällä

Koronan sietokyvyssä Suomi lienee kärkimaiden joukossa. Suomi valittiin YK:n onnellisuusraportissa jo kolmannen kerran maailman onnellisimmaksi maaksi. Raportissa huomioitiin BKT, terveydenhuolto, ja sosiaaliset tukiverkostot. Nämä hyvinvointiin vaikuttavat tekijät tukevat Suomen kykyä selviytyä useimpia maita paremmin koronakriisistäkin. Italian ja Espanjan talouksien pelätään ajautuvan kaaokseen ja EU:n koko toiminnan halvaukseen.

Voi EU:ta

Venetsiassa kanaalit ovat kirkastuessaan houkutelleet delfiinejä, Kiinassa ihmetellään taivaan sineä, mutta ei kuulu aplodeja, vaan murinaa. Kohta taas repäistään koneet käyntiin!

Häkäpönttönen-Savula