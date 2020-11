Lyhyesti lukijoilta: Osa valtuutetuista on rakastunut valtaansa

Osa valtuutetuista on niin rakastunut valtaansa, ettei tunnu ymmärtävän, että tämä neljän vuoden pesti päättyy ensi keväänä, osalla vapaaehtoisesti ja osalla pakolla. Itse toivoisin uusia päättäjiä hommiin. Nykyisten osaaminen on jo nähty.

Päättäjät vaihtoon

Viitaten keskusteluun Pura/Hellsten haluan mielipiteenäni ilmoittaa, että vieläkään näiden liitosvuosien aikana en ole ymmärtänyt, jotta mitä erityistä vanha Hämeenlinna tästä on hyötynyt.

Höyhensaaret 54

Kyllä Elenialle tuli hätä käteen, kun viranomaiset huomasivat liian suuret sähkönsiirtomaksut. Eivätkös herrojen ylisuuret palkat tule ylisuurista hinnoista. Olkaa valmiit laskemaan palkkojanne.

Mummo

Tuntuvat korneilta poliitikkojen ja viranhaltioiden lapsiin ja nuoriin kohdistamat elämänkaarimalli-, tai eheä polku-, tai lasten kaupunki – höpinät. Lasten ja nuorten polut ovat johtaneet lisääntyvissä määrissä väistötiloihin, lastensuojeluun tai psykiatriseen hoitoon, joiden käyttömäärät ovat Hämeenlinnassa turvonneet kuin pullataikinat viimeisen viiden vuoden aikana. Totta kai hienostoalueilla pienpäiväkodit ja koulut säilytetään (Myllymäki ja Sairio), kun niissä vanhemmilla on aikaa ja rahaa ajaa asiaansa aktiivisesti. On ulkomaanmatkat, autot, talot ja kesämökit, sekä idyllinen lähipalvelu.

Kahden johtajan kaupunki

Aika vaikeata ymmärtää, että asuntojen hakijoita ei voida sijoittaa ensisijaisesti ”kuntien” asuntoihin, mutta tässä öljyvaltiossa näyttää kaikki olevan mahdollista.

Ossi Aaltonen, Hämeenlinna

Ne sadat miljoonat eurot, jotka 2020- ja 2030-luvuilla tulisivat menemään koulutuksen keskiasteen koulumatkoihin ja oppimateriaaleihin, eli ei-tärkeään, olisivat paljon hyödyllisempiä ohjautuessaan maailmankuulun peruskoulumme käyttöön. Koska Pisa-tuloksemme ovat viime aikoina päässeet jo heikentymään, olisi nyt viimeinen hetki peruskoulumme maineen pelastamiseen ja ykköstilamme kaikilta osin palauttamiseen sekä säilyttämiseen.

Huomioon!

Hämeen Sanomien kolesteroli-artikkeli (2.11.) oli otsikoitu: ”Suomalaisilla on aivan liikaa rasvaa veressä – Vain vastasyntyneillä kolesterolit luonnollisella tasolla: ”Vauvoja ei ole vielä pilattu ruoalla”. Ensinäkin, kolesteroli voi olla korkea liikunnallisella kasvissyöjälläkin, vaikka hän ei käyttäisi mitään eläinrasvoja tai lihaa. Toiseksi, suomalainen tapa juottaa lapselle lehmän maitoa saattaa olla kolesteroliarvoja huonontavaa. Suomalainen vanha ravintopyramidi-suositus on myös saattanut pilata verisuonia. Myös verenpaineen suositusarvot terveydenhuollossa, ovat olleet Suomessa liian korkeat ja nyt ne on muutettu alemmiksi. Toivottavasti ravintoterapeutti saa jatkaa työtään terveysasemilla.

Vanha sydän