Lyhyesti lukijoilta: Ovatko vaalimainosten jakajat lukutaidottomia?

Eivätkö kuntavaaliehdokkaat ja heidän tukiryhmänsä osaa lukea? Postilaatikossani lukee selvällä suomenkielellä: Ei mainoksia! Siitä huolimatta laatikkoon on tungettu jos jonkinlaista lehtistä ja brosyyriä. Olen nyt sitten voinut tarkistaa niistä, ketä en ainakaan äänestä, kun naamat, nimet ja numerotkin ovat tiedossa.

Luolajan pappa

Voi voi. Jäikö siltatyömaalle konsultti sitten hankkimatta? Sellainen, joka olisi voinut kertoa, että sillan avatun sauman olisi voinut peittää ajosilloilla, töiden seisoessa. Olisi edes toiseen suuntaan liikenne sujunut normaalisti. Mutta, eihän sitä kaikkea voi huomata.

Kaupungin valtasuoni!

Lue myös: Viipurintien silta on revitty auki, mutta työmaalla ei tapahdu mitään (21.5.2021)

Hämeenlinnan päättäjät ja virkamieskunta aivan selvästi vihaavat matkailuelinkeinoa! Nyt selvisi, että kukaan ei saa edes yrittää (HäSa 21.5.). Jos ei muu auta, niin pannaan byrokraatti etsimään vaikka kiven alta pykälät, että varmasti tyssää yrittäminen! Oma ehdotukseni on, että pystytetään heti kaupungin rajoille selkeät infotaulut: Turisti – pääsy kielletty, pysy poissa ja vie kapiset matkailueurosi muualle!

Heksa

Lue myös: Kirstulan kartanon lähes valmis matkaparkki määrättiin rakennuskieltoon (20.5.2021)

Minulla on pankkikortti sekä osuuspankkiin että S-pankkiin, mutta kun nostan rahaa, molemmilla korteilla on erisuuruiset maksut. Op-kortilla nosto maksaa 0,55 euroa ja S-pankin kortilla 1,50 euroa. Molemmissa korteissa on neljä vapaata nostoa kuukaudessa. On se kumma, että kun nostaa omalta tililtä rahaa, joutuu maksamaan molemmissa pankeissa erisuuruiset summat. Toivoisin asiassa muutosta molemmissa pankeissa.

Aslak

Älä Aslak sohi muurahaispesää vaatimalla muutosta käteisnoston hintaan. Muutos olisi taatusti kuitenkin ylöspäin: S-pankki nostaisi seuraavaan tasaeuroon ja O-pankki seuraisi perässä.

O-pankkilainen

Kiitokset kaupungin puistotyöntekijöille ihastuttavista tulppaani-istutuksista.

Jokapäiväinen ihastelija

Kuuntelin juuri Sirkka-Liisa Anttilaa puheradiosta. Vaikeata uskoa, että hän oikeasti pitäisi suomalaisia niin hölmöinä kuin antoi ymmärtää. Uskon, että jokainen tietää, mistä asioista vaaleissa päätetään. Enemmänkin on kysymys siitä, kuka luottaa puolueisiin, jotka toimivat suomalaisten edun vastaisesti?

Maanantaikappale

Kysynpä jälleen kuntavaaliehdokkailta, miten heikosti toimeentulevien asiat järjestetään tulevaisuudessa Hämeenlinnassa. On vaikea päättää omaa ehdokastaan, kun kukaan ei käsittele vaalikirjoituksissaan todella pienituloisten ongelmaa. Vuokra-asuntojen vuokrat nousevat reippaasti joka vuosi. Ruuan hinta nousee joka vuosi. Köyhimpien tulot eli Kelan tuet ja eläkkeet pysyvät vuosikymmenestä toiseen samalla tasolla, vaikka ovat pieniä jo alun alkaenkin. Pieniä muutaman sentin tai euron korotuksia on ollut. Yhtälö on pienituloisella kestämätön. Menot kasvavat joka vuosi, tulot eivät.

Menninkäinen

Ennen toimi muovinkeräys. Kiertokapula ei ole kolmeen viikkoon edes toimittanut keräysastiaa, vaikka siitä on viestitelty. Ehkä on tehty sopimus kykenemättömän kanssa.

Lauri

Kiitos Matti Posio ja Mauri Ratilainen (HäSa 22.5.) Päivi Räsäsestä kertovasta perusteellisesta artikkelista. Sanomalehdistöä tarvitaan puolueettoman tiedon jakamisesta kaikelle kansalle.

Valinnan vapaus

Arvoisat Postin ja VR:n työntekijät. Voisitteko ystävällisesti lopettaa spontaanin lakkoilun. Jokainen asiakkaanne kärsii teidän mielenpahoittamisestanne.

Yläkoululainen

Erinomaisen ystävällistä palvelua Verkiksen koronarokotuksissa! Voisiko joku ostaa sille jengille mitalit, kukat ja kakkukahvit?

Hyvinvointiyhteiskunta

Liikenteessä kuolee ja loukkaantuu aivan liian paljon ihmisiä Suomessa. Olisiko jo aika luopua autoverosta päättäjät? Uudistunut autokanta parantaisi turvallisuutta ja vähentäisi päästöjä. Se olisi ihmisille myös kiitos jaksamisesta tänä vaikeana aikana.

Uudesta autosta haaveileva

Onko Mersun tiimissä myyrä, joka syö Bottasta?

Hätilän äijä

Täsmennys:

Vaikka allekirjoittanut toimii Suomen Laatuyhdistys ry:n Osaamisen kehittämisfoorumin puheenjohtajana, Hämeen Sanomien mielipidepalstalla 15.5.2021 julkaistu kirjoitukseni ei edusta Suomen Laatuyhdistys ry:n kantaa.

Jukka O. Mattila, Hattula