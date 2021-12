Lyhyesti lukijoilta: Päätökset koronarajoituksista pitäisi vain lukea julki – Kehitysmaa Suomen kansalaisilla on yksi perusoikeus

Tuntuu järjettömältä, että hallitus “neuvottelee keskenään”, kun päätökset koronarajoituksista pitäisi vain lukea julki! Ehkä tämä johtuu kehitysmaa Suomen kansalaisten kaipuusta “perusoikeuksiensa” perään? Kuitenkin nyt on vain yksi perusoikeus: huolehtia, ettei itse saa koronaa, eikä levitä sitä eteenpäin! Hyvin yksinkertaista.

Voi hyvää päivää

Virveli (HäSa 22.12.): Mikäli et itse ymmärrä, niin tuo “itkupotkuraivarointi” pääministerin vapaa-ajan tekemisistä, on niin vanha juttu! Lopeta jo. Keskity vaikka kitisemään ravintolarajoituksista tai yrittäjien toimeentulosta, kun työntekijöiden lomautuskaan ei tuo riittävästi tukea veronmaksajilta. Ole siis reilusti “ruiskukka”!

Vassari

Kiitos Tuulia Viitanen! Erinomainen Alanurkka-kirjoitus koskien pääministerimme toimintaa. Ihmettelen, että aateveljet antoivat kilvan hyväksyviä lausuntoja tässä lehdessä pääministerimme toiminnasta. Maamme tarvitsee vakuuttavan ja vastuuntuntoisen pääministerin.

Kaupunkilainen

Missä vika, kun Hämeenlinnassa ei ole vapaita aikoja 3. koronarokotteeseen?! Nyt vauhtia hommaan ja nopeasti!

Olkapää jo paljaana

Shp:mme johtajaylilääkäri tunnusti 17.12. HäSa sivulla A3, että Astra Zenecan suoja omikronia vastaan näyttää valitettavan heikolta. Osa sai, minä en, tehosterokotteen jollain muulla valmisteella. Sain taas AZ-rokotteen n. 7 kk sitten. Tämä AZ:n huonous ei ole tullut ilmi aikaisemmin ainakaan minulle. Onko nyt niin, kun ehkä vihdoinkin saan pakkasessa jonottaen 3. rokotteen toivottavasti jotain muuta valmistetta, tilanteeni on ikäänkuin olisin saanut 1. rokotteen. Mielipiteeni on, että meidät vakavan sairauden perusteella alkuvaiheessa AZ:lla rokotetut olisi voitu poimia aikaisemmin 3. rokotteelle. Meitä on varmaan täällä aika monta.

Sairas merimies

Hämeenlinnan Prisma jatkaa epäselvää mainontaa: 22.12 Hämeen Sanomissa mainostavat palvelevansa “23.12 asti 24h”. Ilmaisu “asti” on tulkinnanvarainen, selkeämpää olisi ilmoittaa päivämäärät ja kellonajat aukioloajoissa.

Simo Torkkola, Hämeenlinna