Lyhyesti lukijoilta: Paljon vielä tehtävää rasismin kitkemiseksi

Kiitos Hämeen Sanomille rasismin vastaisesta pääkirjoituksesta (HäSa 10.4.). Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten (10.4.) jutun yhteydessä somekeskusteluissa Wolt-lähetin kokemuksia Hämeenlinnasta vähätellään aika rajuinkin sanakääntein. Paljon on vielä tehtävää rasismin kitkemiseksi.

Jaska

Lue myös: Valkoisen heteromiehen maailma on ahdas (pääkirjoitus 10.4.2021)

Nimimerkki Vikatikki kysyi, miksi ruokakassijakelua ei järjestetä hybridiopetuksen aikana Tavastiassa (HäSa 8.4.). Ruokakassijakelu toisen asteen oppilaitoksissa on ollut täysin vapaaehtoinen palvelu, jonka Koulutuskuntayhtymä Tavastia on halunnut järjestää tukeakseen opiskelijoidensa arkea hankalana aikana. Olemme jakaneet pelkästään tänä keväänä lähes 7 500 ruokakassia. Ruokakassijakelu on erittäin työllistävä toimi, ja suuri kiitos jakelun onnistumisesta kuuluukin meidän ravitsemispalvelutiimillemme ja muille asiassa auttaneille. Kassien kokoaminen samaan aikaan lähiopiskelijoiden ruokailujen järjestämisen kanssa ei ole valitettavasti käytännössä mahdollista.

Reijo Lehtonen

talousjohtaja, Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Lokeilla ei enää ole riittävästi luontaisia pesimäpaikkoja Hämeenlinnassa ja siksi ne pesivät keskustassa talojen katoilla on melkoisen uskomaton ajatus. Olisikohan joku muu syy kuten se että lokit saavat ravintoa helposti. Samasta syystä ne viihtyvät kaatopaikoilla.

Äly hoi

Kiitos Hattulan kunnan teknisille palveluille ja uuden kirkon alueen talvikunnossapidon urakoitsijalla hyvin suoritetusta aurauksesta, hiekoituksesta ja nopeasta palvelupyyntöihin reagoimisesta.

Kantinkujan mäkeä kapuavat

Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo Kenakkala ja henkilöstö- ja hallintojohtaja Anne Iijalainen olisivat voineet rehellisesti myöntää, että sosiaalinen pelisilmä petti ja pelikirja oli hukassa (HäSa 9.4.). Perusteltu kompromissi järjestelyerän maksamisessa olisi ollut erän jakaminen kaikille samansuuruisena. Ei koronatukena vaan poikkeusolojen vuoksi tasapuolisena.

ReiPan

Hämeenlinnan kaupungin pääluottamusmies, olisiko syytä laittaa rattaat pyörimään lähihoitajien mielenilmaukseen ja ylityö- ja vuoronvaihtokielto viikoksi–kahdeksi, jotta kaupungin johtokin näkisi, miten lähihoitaja joustavat, ja jousto loppuu, kun ei arvosteta edes sen 0,8 prosentin vertaa.

Petetty hoitaja

Aivan turhaa selittelyä Kenakkalalta ja Iijalaiselta! Kaupungin toimenpide palkan järjestelyerän päätöksestä osoittaa selkeästi, ettei lähihoitajien työtä kaupungin eri toimipisteissä arvosteta tasapuolisesti. Seuraukset varmaan näkyvät jatkossa!

Ex-virkamies

Jos ketkä, niin lähihoitajat työskentelevät koronataistelun etulinjassa, jos tällainen kielikuva sopii tähän tilanteeseen. Nyt työnantaja on antamassa heille kylmää kättä palkkioksi uskollisuudesta ja kovasta työstä meidän kaikkien hyväksi, usein he joutuvat työskentelemään tartuntauhan alla. Tähän voi ottaa esimerkin etulinjan taistelijoista, he kantoivat raskaimman taakan ollen koko ajan hengen ja terveyden vaarassa. Taistelun laannuttua esimiehet korjasivat mitalit ja kunnian. Taistelijoille tarjottiin korulauseita ja kylmää kattä! Vähintä mitä työnantaja, kaupunki eli me veronmaksajat voisimme lähihoitajillemme tarjota, olisi tuo vappusatanen! Nyt sille olisi oikea osoite: uhrautuvasti työhönsä suhtautuvat lähihoitajat!

Lääkärin vihtori

Nauroin ääneen iittalalaisen Matti Aumon tekstaripalstan kirjoitukselle (HäSa 10.4.).

Kiitos Sirulta

Kiitos Matti Aumolle mainiosta ja hauskasta lauantaiaamun piristyskirjoituksesta.

Yksi Fiatin kyydissä istuneista

Nimimerkki Minä, minä, minä -hallitus (HäSa 8.4), vuosi sitten Marinin hallitus teki paljon rankempia toimia, joita myös oppositio tuki: sulki noin 1,7 miljoonaa suomalaista muusta Suomesta lähes kolmeksi viikoksi + muut rajoitukset. Korona alkoi talttua kesää kohden, mutta sitten Marinin kannatus nousi vähän liikaa ja alkoi opposition jarrutus. Punaisista laseista näkee aika hyvin vielä, ei tarvitse vaihtaa.

Eikka

On ihailtavaa, että eri tahot, muun muassa EK, pyrkivät tukemaan hallituksen koronatoimia ja suunnitelmia. Toisaalta se ei valmisteluvaiheessa kuulu niille pätkääkään, vaan on täysin poliittista pyrkimystä vaikuttaa Suomen sisäpolitiikkaan.

Vassari

Nuorisoa on ollut hieno tänään ihailla, kuten Helsingin kaupunkia siitä, että jalkapallokentät ovat auki ja nuoriso sankoin joukoin urheilee omatoimisesti. Koti- ja asuinkaupungissani Hämeenlinnassa demarivetoinen lasten ja nuorten psykofyysinen tuhoamien jatkuu.

Hallitus

Lähiviikkojen alueelliset rokotusjärjestelyt saattavat aiheuttaa hyvinkin ristiriitaisia tunteita oikeudenmukaisuuden eli tasapuolisuuden näkökulmasta. Esimerkiksi Kanta-Hämeen ja Uudenmaan rokotuspainotuksissa, samoissa ikäryhmissä, voi toteutua hyvin merkittävät erot. Uudellamaalla on alueita, joilla asenteissakin rajoituksia kohtaan lienee osittain välinpitämättömyyttä, mistä suhteelliset tartuntamääräerot kertovat.

Kritiikkiä nousee!

”Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo” (Toimeentulotukilaki). Ihmiselle pitäisi jäädä toimeentulotuen perusosa 504,06 euroa kuukaudessa, asumiskustannusten jälkeen. Kun vuokra nousee yli Kelan hyväksymien enimmäisrajojen, perusosa pienenee huomattavasti, kun osa siitä menee vuokraan. Kun joutuu sinnittelemään vuosikausia pienemmällä summalla kuin perusosa 504,06 euroa ja jonottamaan monta kertaa viikossa ruokakassia leipäjonossa, onko se enää ihmisarvoista elämää? Kun pyytää apua sosiaalitoimelta, sieltä annetaan vain lista ruokajakelupaikoista. Onko pysyvä käytäntö Hämeenlinnassa, että apua tarvitsevat ihmiset ohjataan leipäjonoon?

Menninkäinen