Lyhyesti lukijoilta: Penkinrikkojat on saatava kiinni

Hämeenlinnan puistojen penkinrikkojat on saatava kiinni! Poliisivalvontaa on lisättävä, liikkujia kannustettava ilmoittamaan havainnoistaan ja kameravalvontaa on saatava myös puistoalueille.

Kantakaupunkilainen

Olenko ymmärtänyt väärin suojatien ja pyörätien jatkeen merkityksen? Aina kun annan tietä suojatien kohdalla olevalle pyöräilijälle he pyöräilevät tien poikki. Käsitykseni mukaan polkupyörä talutetaan, jos ei ole pyörätien jatke. Olenko siis väärässä.

Hopeinen Opel

Moni ei ota huomioon ortodoksien opetusta peruskouluissa. Täällä sitä kommentoidaan kyllä elämänkatsomustiedon opettamista. On ollut sellainenkin tapaus, jossa lukujärjestykseen oli merkitty päällekkäin ortodoksiuskonto ja kemia. Joskus ei luokkahuoneita ole varattu lainkaan. Kerran puhuttiin Jumalasta biologian luokassa, jossa oli täytettyjä eläimiä, koska ilmeisesti ateistit eivät tehneet varauksia huolella. Se nähtiin jo 1939, miten suomalaisia ortodokseja joskus kohdellaan. Pahinta olisi, jos kristillisestä uskon opetuksesta luovuttaisiin.

Herra armahda

Keskustalla on K-linja: Kaikkonen, Kalli, Kalmari, Kemppi, Kettunen, Kinnunen, Kiviranta, Kivisaari, Kosonen, Kulmuni, Kurvinen, Kärnä, Könttä.

Heikki Koskela, Kalvola

Vaikka STM väittää, että koronavirustartunnat eivät ole kiihtymässä Suomessa, on valtiovallan uudelleen rajoitettava tartuntamahdollisuuksia: Uusimaa on suljettava muusta maasta ja ravintolat sekä kahvilat suljettava uudelleen!

Riskiryhmäläinen

”Kulttuuri on tapoja”, lausui eräs maailmankuulu kulttuurifilosofi määritellessään kulttuurin käsitteen mahdollisimman lyhyesti ja ytimekkäästi. Usein kuitenkin miellämme kulttuurin koskevan vain ns. korkeakulttuuria eli taidetta ja sivistyksen muita laadukkaita, pysyväisiä ilmiöitä. Meillä suomalaisillakin on perinteinen kulttuurimme. Kulttuuri on suojelemisen arvoista, niin kuin uhanalaisten eläinlajien suojeleminen.

Se helpottaa yhteiseloa