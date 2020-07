Lyhyesti lukijoilta: Perussuomalaisten teesit olisi naulattava Raatihuoneen oveen

Martti Luther naulasi teesinsä Wittenbergin kirkon oveen. Toivon, että Hämeenlinnan valtuuston perussuomalaisten ryhmä teippaa teesinsä Raatihuoneen ulko-oveen. Teeseissä pitää esittää selkeät ja konkreettiset teot, sekä tavoitteet miten kaupungin talous saadaan kuntoon. Mitä pitää tehdä asukasmäärän lisäämiseksi ja työllisyyden parantamiseksi? Myös matkailun lisääminen ja uudet yritykset ovat tervetulleita. Pelkästään eri mieltä olemalla ja äänestyksillä ei asioita hoideta.

Politiikan tarkkailija

Olen varma maskin käyttämisestä, vaan kun ovat erittäin kalliita pientuloisen eläkeläisen kukkarossa. Mielestäni esim. VR voisi jakaa matkustajille, junaan astuessa maskin?

VK, Ojoinen

Hämeenlinnan reserviläiset – aliupseerit ry. on sitoutunut toimintaohjeeseen, jonka mukaan veteraanityössä huolehditaan sotaveteraaneista periaatteella: kaveria ei jätetä, eikä leskeä!

Erkki Lintulahti puheenjohtaja, Hämeenlinnan reserviläiset – aliupseerit ry

Kahteen otteeseen on lehdessä Kerrottu Mahlianpuistossa olevasta kesäkahvilasta. Olen asunut Hämeenlinnassa yli kaksikymmentä vuotta, mutta minulla ei ole pienintäkään aavistusta, missä puisto sijaitsee, joten pliiiiis kertokaa aina sijainnit ja osoitteet, jotta paikan löytää myös ilman nettiä tai älypuhelinta. Taksikaan ei ota kyytiin ilman osoitetta.

Voisin käydäkin

Hyvä, hyvä! Tätä on toivottu ja odotettu! Turenki ja turenkilaiset ovat puistonsa ansainneet ja niin myös Janakkalan pitkäaikainen valtuutettu, kansanedustaja, kunnallisneuvos Lyyli Aalto muistomerkkinsä!

Nyt arvot kohdalleen

Perjantain lehdessä juttu, että pyöräilijöiden omille väylille olisi tarvetta. Miksi sitten nämä omasta mielestään ”ammattipyöräilijät” ajelevat autojen seassa, vaikka vieressä olisi pyörätie?

Jopo

Tosi mukavaa, kun matkailijat poikkeavat kaupungissa ja Hämeen linnassa. Jotain olisi vain tehtävä autoilijoiden innolle pyrkiä Kustaa III:n kadulle tai linnan viereen parkkiin? Tilaa ei ole, läpiajoa ei ole ja liikenneruuhkat Niittykadulla melkoiset!

Kantakaupunkilainen

Jätehuollon perusmaksusta on liikkeellä paljon väärää tietoa koskien kerrostaloja. Hintahan on 22 euroa/asunto eli omassa taloyhtiössäni, jossa on 37 asuntoa, kaavailtu perusmaksu on 814 euroa/v. Taloyhtiön koko jätehuollon kustannus on noin 1 600 euroa/v eli korotus on vuositasolla noin 51 %. Perusmaksun käyttöönoton jälkeen kustannukset kuulemma laskevat suurimmalla osalla kiinteistöjä. Uskokoon ken tahtoo, minä en usko.

Pekka Mäkelä, Hämeenlinna

Kiitos erittäin asiallisesta pääkirjoituksesta lauantain lehdessä (HäSa 25.7.). Tynkkynenkin voi katsoa peiliin väittäessään pääministeriä epäisänmaalliseksi.

Jaska

Sanna parka! Caramba, kallis EU-samba… Säkkijärven polkka olis tullut Petterin ja Jussin kanssa halvemmaks.

Riitta Nyqvist, Hämeenlinna

Vaalipaine kasvaa myös kokoomuksessa: nyt pienempi oppositiopuolue ”otti nokkiinsa” Tytti Tuppuraiselta. Reaktio oli selkeä osoitus siitä, että oppositio on juuri nyt kokoomuspoliitikoille oikea paikka!

Vassari

Nimimerkeille Tekoja ja Hallintoalamainen, sisäministerillä on poliisiasiat hoidettavana. Nykyisellä hallituksella on suuri määrä avustajia. Ministerin on johdettava näitä henkilöitä, kun ovat sinne halunneet heidät ja veronmaksajat maksavat heidän palkkansa.

LS

Nimim. Hallintoalamainen, kertoisitko mitä tehtäviään sisäministeri on jättänyt hoitamatta, ettei asia jäisi epäselväksi muillekaan.

ReiPan