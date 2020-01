Lyhyesti lukijoilta: Pienessä koulussa minua autetaan – Myllymäen koulun puolesta

Pieni koulu, pienet murheet, iso koulu, isot huolet. Pienessä koulussa minut huomataan, minua kuunnellaan, minua autetaan, minulla on oma paikka luokassani, opettajalla on aikaa minulle, en jää yksin, enkä syrjäydy. Lasten etu ensin!

Myllymäen koulun entinen oppilas

Lue myös kampanjasta Myllymäen koulun puolesta (Häsa 14.1.): https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/pro-myllymaki-taistelee-koulun-puolesta-adressikerays-ottanut-lentavan-lahdon-1013323/

Kokemustietona sivistystä tukevalle Hattulalle: Hämeenlinnan Hykin viisi eri väistötilaa opettivat, että turvallisin ja ekologisin vaihtoehto (ilman edestakaista oppilaskuljetusta), on parakkirakennus koulun ja kotien lähellä. En suosittele siirtämään Parolan yhteiskoululaisia mihinkään vanhojen tilojen uumeniin, jos kyse on oikeasti sisäilmaongelmille altistuneista oppilaista ja henkilöstöstä. Parakki on uutena terve. Väärien valintojen seurannaisvaikutukset tulevat lopulta parakkeja kalliimmiksi, jos oppilaat joutuvat vuosiksi heittopusseiksi ja sisäilma-testereiksi. Onneksi Hattulan päättäjät jo osaavat laskea seurannaisvaikutukset etukäteen, kun ovat halunneet säilyttää mm. laadukkaan lukion omassa kunnassaan, mikä on kunnan vetovoimatekijä yli kuntarajojen.

Teija Sydänmaanlakka

Hykin henkilökunta kirjoitti tälle mielipidepalstalle 1.2.2019 vetoomuksen, jotta yläkoulun purkamisaikeista valittaneet henkilöt vetäisivät valituksensa pois. Vetoomuksen allekirjoitti 52 koulun henkilöstön edustajaa, joiden mukaan yläkoulun sisäilmaongelmat aiheutti sädesieni. Voisiko opetuksenjärjestäjä ja tilapalvelut kertoa, mistä löydämme dokumentit sädesieni-tutkimustuloksesta sekä mistä löytyvät Hyk-yläkoulussa tehtyjen turvallisuus- ja terveellisyyskyselyjen tulokset?

Tutkimustulos?

Kaupungin johtoporras, te pähkäilette budjetin kanssa: mistä päin leikataan, jotta saataisiin pienennettyä velkataakkaa. Tässä pari pientä vinkkiä: Lomauttakaa koko henkilökunta yhden kuukauden ajaksi kaupunginjohtajista alkaen, niin säästöä syntyisi vähintään yhdeksän miljoonaa euroa palkkakeskiarvolla laskien. Tarkastelkaa kaupungintalolla viran- ja toimenhaltioiden määrää, joka jäi kuntaliitoksen yhteydessä notkumaan palkkalistoille. Säästötoimia tarvitaan myös hallintoon, eikä aina ns. haalariporukkaan. Haudatkaa toriparkkiunelmointi jo tyystin, niin ette aiheuta kuntalaisille kymmenien miljoonien velkataakkaa tuleville vuosille eteenpäin. Toriparkki ei tuo yhtään yritystä eikä työpaikkaa keskustaan.

Pentti Ranta

Assi-sairaalasta tulee toinen samanlainen kuin sotesoppa. Onko liikaa herroja suunnittelemassa?

Soppaa kerrakseen

Ihmettelen, miksi Tavastilan Lidlissä on tuotu pyykinpesuaineet leipähyllyn päätyyn ihan kiinni. Onkohan ihan oikein, eikö pesuaineet pitäisi olla kauempana ruokatuotteista?

Ihmettelen, enkä ole ainut

Ennen Kiertokapulan kilpailutusta Hämeenlinnan kaupungin alueella halvin 240 litran astian tyhjennys maksoi 9,15 euroa, kun itselle kilpailutin. Itse ainakin huomaan, kun hinta laskee kolme euroa. Korkeimmat tarjoukset olivat jopa yli 12 euroa. Kiertokapulan kilpailutus onnistui aiempaan kilpailutilanteeseen verrattuna erittäin hyvin ja kaikki toimii täydellisesti. On vähän erikoista nykyisessä tilanteessa arvostella hintoja, vai mitä?

Faktat kuntoon

Timon olisi pitänyt aikanaan jutella Markun kanssa Markun puuhista hieman tarkemmin. Nyt näitä puuhia selvittää viranomainen. Johtavat luottamushenkilöt nousivat pontevasti puolustamaan Timoa. Mukava esimies ei kuitenkaan aina ole hyvä esimies.

Sivusta seurannut

Ihmettelen sitä suurta viisautta, että invaparkkipaikat laitetaan keskelle mukulakivitoria, mutta vielä enemmän sitä viisautta, että vammaisia palveleva lääkäriasema laitetaan paikkaan, jolla ei ole ensimmäistäkään parkkipaikkaa. Ainoa hissi on metri kertaa metri, eikä siihen mahdu normaali pyörätuoli.

Ärrrr

Hyvin monen nykyauton etusuuntavilkun havaitseminen pimeässä ajovalojen ollessa päällä on äärimmäisen huonoa. Tämä heikentää joustavuutta ja liikenneturvallisuutta. Tosin on muutama autonvalmistaja, joka on tehnyt pimeäajon kotiläksynsä.

Vinkkari

40 vuotta hoitoalalla, ja nyt korotettiin eläkettä 18,12 euroa. Sanna Marin, eikö teitä hävetä poliitikkojen omat korotukset?

Pakosta nuuka

Tammikuun eläkkeet tulivat. Vappusatasesta oli vaimon pienessä eläkkeessä jäljellä 15 euroa ja minun kaksi kertaa isommassa eläkkeessä 30 euroa. Loput satasista meni vissiin ministereiden avustajien palkankorotuksiin. Ja eiköhän nuokin rippeet revitä meiltä pois moninkertaisesti vaalikauden aikana veronkorotuksilla.

Jipii

Terveyden- ja sairaanhoidon järjestämisvastuun tulisi olla yhdellä taholla eli valtiolla samaan tapaan kuin armeija ja poliisi. Rahoitus hoituisi luopumalla kuntien valtionosuuksista.

Hessu K.

Henkinen yhtenäiskulttuuri on ollut Suomen menestystarinan tukirankana. Vaikeina sota-aikoinakin se on ollut juuri sitä. Maamme on arvioitu ykkössijalle mm. turvallisuudessa ja vakaudessa. Maailman parhaaksi valtioksi se katsottiin Newsweek-lehden (USA) vertailussa. Eräs pastori tällä palstalla (HäSa, 14.1.) oli tyytymätön vaikutusvaltaisten yksilöiden toiminnasta murtaa henkistä yhtenäiskulttuuriamme, mutta piispat ovat olleet vaiti.

Miksi?

Ministerin ja korkean virkamiehen näkemyserot johtivat perustuslakivaliokunnan tutkintaan. Tässä, jos missään olisi tilausta ”totuuskomissiolle”. Virkamiehen on syytä pysyä totuudessa, koska hän toimii virkavastuulla ja hänellä on pelissä uransa ja virkapaikkansa. Ministeri voi puhua tänään tätä ja huomenna tuota, eikä joutune kantamaan puheistaan edes ”poliittista vastuuta”.

Uurnilla tavataan