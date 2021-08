Lyhyesti lukijoilta: Pieni koululainen oli eksyksissä – Lapsen vaikea hahmottaa teitä ja risteyksiä

Perjantaiaamuna pyöräilimme Panssarimuseolta Parolaan päin, kun havaitsimme pikku-koululaisen pyörineen Tampereelle päin lähtevän moottoritierampin kohdalla. Kysymykseen eksymisestä hän vastasi, ettei tiedä, missä päin Parola on. Kerroimme suunnan ja pyysimme häntä pyöräilemään kanssamme alakoululle. Lähempänä koulua muistuikin koulutie taas mieleen ja hän jatkoi oikopolkua Merventielle, josta koulu jo näkyikin. Kuinka vaikeaa onkaan näin pienen vielä hahmottaa eri teitä ja risteyksiä.

Huolestuneet

Pyörätie Saaristenkadulle. Pyöräilijät jaksavat kävellä torille, me ikäihmiset, jotka vielä ajamme autoa, mutta emme jaksa kävellä pitkiä matkoja käytämme Sibeliuksenkadun ja torin palveluja. Pihlajalinnaa, Terveystaloa, Laurelia ynnä muita kauppoja ja apteekkia, joissa asioivilta olette viemässä parkkipaikat. On järjetön suunnitelma, joka pitää estää.

Autoilija 85v

Kiitos Hämeen Sanomien arkiston, josta oli löytynyt oiva kuva perjantain lehteen DDR-mallisesta Sibeliuksenkadusta. Hämeenlinnalla on nyt oiva tilaisuus rakentaa linnan suuntaan näyttävä bulevardi, jossa muillakin kuin autoilijoilla on sijaa.

Pasi Vesala

Sibeliuksenkadulle ei sovi tehdä pyörätietä. Ensin tuli Goodmanin kauppakeskus. Sinne moni kauppa lähti keskustasta. Nyt on vaarassa se, että Sibeliuksenkadun kauppiaat voivat lähteä, koska parkit häviäisivät. Senkin takia muutokset olisivat huonot, ja keskusta olisi pian ilman kauppoja ja elämää, mitä se on jo ollutkin.

Eikö Kasarmikatu voisi parempi?

Hämeenlinnan hallintomallin tulevalla 4-vuotiskaudella voi ennakoida toteutuvan pormestarihallinnollisena käytäntönä. ”Vihreä” kaupunginjohtaja on jo kokenutkin pormestaritehtävässä toimimisen ja lienee sisäistänyt tämän tyylin. Pormestarimallissahan pormestari on ensisijaisesti poliitikko. Kokoomus puolestaan halusi hallituksen puheenjohtajuuden valtuuston sijasta, eli edustajansa jo asioiden valmisteluvaiheeseen.

Joten kaksi pormestaria!

Kulttuurikuolemasta keskustelleet Anu Halmeniemi (HäSa 7.8.) ja Marita Pekkarinen (HäSa 11.8.) unohtivat olennaisen. Virkamies tai luova persoona ei määritä kulttuurin rahoituspäätöksiä kaupungissamme. Kulttuuri- ja sivistyslautakunta päättää mikä on rahoituksen kohde. Nyt on rahoitettu näyttäviä seiniä ja lasten liikuntaa. Taide- ja taiteilija- apurahat määrittävät myös kuinka uutta ja mullistavaa kaupungissa on. Katso ketä äänestät ja ketkä istuvat kyseisissä lautakunnissa ja äänestä.

Vapaa taiteilija

Selvästikään eivät rokotekriittiset pysty kantaansa perustelemaan muille, saati itselleen, kun on pakko alkaa häiriköidä ja uhkailla koululapsia ”mielipiteellään” (HäSa 13.8.)! Täysin ala-arvoista toimintaa.

Riskiryhmäläinen

En ymmärrä avia, enkä hallitusta. Miksi he eivät suosittele koronapassin käyttöönottoa? Esimerkiksi, kun ostat kausikortin jäähalliin, niin samalla esität, että olet puhdas. Sama uimahallin lätkää myytäessä tarkistetaan ”passi”. Avi ei kieltänyt uimahallin avausta keväällä, vaan ”kaupunki” säästi 80 000 euroa. Onko tämä näin vaikeaa?

Koronapassi on!

En jakanut väärää tietoa. Suomen rokotustahti EU:n hitaimpien joukossa. EU:n keskiarvo 52,8 %, Suomi 40,6 %. (Our World in Data -sivusto, tilanne 13.8.) Kun uusia tartuntaennätyksiä tulee päivittäin, on selvää, että rajoitustoimet ovat olleet riittämättömiä ja tehottomia. Koronapassia ehdotettiin jo kevättalvella, mutta demareille ei silloin käynyt. Nyt sitä kaipasi myös demarivaltuutettu Ranjith Kumar Prabhakaran (HäSa 12.8).

Virveli

Hienoa, että Viipurintien pääterveysasema näyttää ennakkoon, mitä tulevaisuus on, kun sote-palvelut on uudistettu.

Hallitus

Kotitalousvähennyksen korottamisella ei ole mitään hyötyä palvelun ostajalle, kun urakoitsijat lisäävät summan suoraan urakkahintaan, vain se ratkaisee, paljonko joudut itse maksamaan selvää rahaa.

Ojoinen

Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja tuomitsi linjapuheellaan puolueen vuosiksi oppositioon, ellei puolue saa eduskuntaan yli 100 edustajaa. Ei saa, eikä myöskään hallituskumppaneita, ainakaan noilla ehdoilla! Kokoomus voi siis jo nyt alkaa rakentaa suhteita uusiksi demareitten kanssa.

Vassari

Nyt on ulkoministeri Pekka Haavistolla (vihr.) näytön paikka. Afgaanit, jotka ovat olleet suomalaisten ja muitten länsimaitten palveluksessa on pelastettava heti viipymättä. Aikaa ei ole yhtään liikaa hukattavaksi! Homma on hoidettava kustannuksista piittaamatta. sen me olemme heille velkaa, emmekä heille, jotka ovat vapaaehtoisesti menneet esimerkiksi Isisin käyttöön.

Korpifilosofi

Paljonko Suomi on 20 vuoden aikana laittanut Afganistaniin rahaa? Mitä sillä saatiin aikaiseksi?

Veronmaksaja

Kiitos ministeri Ohisalo tuiki tärkeästä tiedosta, että maanviljelijät pilaavat maapallon. Olen luottanut lähiruoan puhtauteen mutta nyt saa riittää. Siirryn halpaan tuontiruokaan joka ilmeisesti on saastuttamatonta ja näin osaltani pelastan palasen maailmaa.

Faktahomma

Ohisalon mukaan hallituksessa ei olla tekemässä helppoja töitä. Silti hän ei esitä auto- ja jääurheilun kieltämistä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

ReiPan

Ministeri Annika Saarikon (kesk.) on syytä pysyä omalla tontillaan, eikä puuttua sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan muun muassa avin ohjeistamisessa! Uskon, että valtion varainhoidossa on hänelle riittämiin ylivoimaista tehtäväkenttää.

Voi hyvää päivää