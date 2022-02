Lyhyesti lukijoilta: Pienten terveysasemien puolesta – Kiitos kuuluu taas Idänpäähän

Sain Idänpään terveyskeskukseen lääkäriajan tunnin päähän puhelustani. Säilytetään pienet, hyvin palvelevat terveyskeskuksemme ja annetaan osalle pääterveysaseman potilaista mahdollisuus hakeutua Idänpäähän tai Ojoisille, vaikkapa piirirajoja muuttamalla.

Kiitos Idänpäähän

Kokoomusryhmä haluaa luvata junalla pendelöiville, että teitä tuetaan jatkossakin kaupungin budjetista. Niin sanotun rataparkin osalta taas kokoomuksella lienee se käsitys, että naapurin tontille saa rakentaa. Melko huimaa!

Pasi Vesala, Hämeenlinna

Annan arvosana täysi nolla kevyen liikenteen väylien hoidolle tänään maanantaina: pyörätie Loimalahdesta oli joko kokonaan auraamatta, huolimattomasti aurattu tai hengenvaarallisen liukas.

Ei mitään uutta auringon alla

Viime pyhänä (6.2.) vihittiin Lapuan hiippakunnan uusi piispa Matti Salomäki virkaan. Hämmentävää, että asia ei yltänyt valtamediassa television pyhäpäivän uutiskatsauksiin, vaikka kirkko on näkyvä, tärkeä toimija yhteiskunnassamme.

Jaana Rusko-Laitinen

Miksi pitää käyttää nimitystä convoy, sehän on “saattue” . Koko höpö höpö -touhusta saavat ottaa vastuun vihreät. He ovat luoneet käsityksen, että voi protestoida missä vain ja miten vain. Elokapinassa tyhjän puhujat olivat aggregaatein varustautuneet mukavaan elämään, grillit käristivät makkaraa, kaljat pysyivät kylminä. Nyt eivät olleet liikkeellä rekat. Rekkakuskit olivat töissä.. On näemmä anotun mielenilmauksen nojalla oikeus rikkoa paikkoja, vaarantaa turvallisuus ja esiintyä asiansa puolesta kännissä. Vihreiden ministerien suojelemaa yksilön oikeutta. Muita esimerkkejä! Sitä saa mennä yksityisen metsään häiritsemään metsänhoitotyötä biodiversiteetin nimissä. Jokamiehen oikeus on venytetty liian pitkälle.

Häiriköijät putkaan ja kunnon sakot

Kokoomus esittää kattavampaa työmatkakuluvähennystä pitkiä työmatkojen kuluja keventämään. Irvokkaaksi esityksen tekee, että he olivat aiemmissa hallituksissa samaa vähennystä heikentämässä. Ja vielä ihmetellään miksi politiikka ei kiinnosta?

ReiPan

Nyt tekisi mieli kysyä hallitukselta ja kokoomukselta, mistä otetaan rahat suomalaisten elämiseen ja sähkölaskuihin, kun tuli annettua rahat persujen varoituksista huolimatta toisten maiden elättämiseen. Taisi Ursula käydä pyytämässä Sannalta vielä lisääkin?

Niin makaa kun petaa

Jos ostaa riskialttiita pörssituotteita kuten osakkeita tai sähköä niin ei pidä valittaa kun pörssiarvo heiluu. Asiantuntijat aina muistuttavat että pitää ajatella pitkällä tähtäimellä. Pitäisikö veronmaksajien maksaa sähköpörssipelaajien kokemat hinnan nousut.

Setä Tavastia

Hallituksemme pyrkii kolmannen maan kansalaisille ja myös kielteisen oleskeluluvan saaneille antamaan oleskeluluvan opiskelupaikan perusteella. Luemme mediasta paljon opiskelupaikkaa vaille jääneiden kantasuomalais-nuorten katkerista pettymyksistä opiskelupaikan tavoittelussa. Olisikin syytä hallituksen taholta kertoa perustellusti koulutuspoliittiset syyt tähän omien kansalaisten kohteluun ja arvio pettyneiden hakijoiden määrästä.

Selvitykseen