Lyhyesti lukijoilta: Pitäisikö kysyä norjalaisilta apua rokotusrumbaan?

THL on 2.1.2021 ilmoittanut, että koronarokote pystytään antamaan 20 000 ihmiselle viikossa. Jos tahti ei tästä parane, niin Suomen 800 000 riskiryhmään kuuluvaa on rokotettu vasta lokakuun loppuun mennessä ja marraskuussa päästään rokottamaan muita. Samaan aikaan Norja on ilmoittanut rokottavansa 12 000 ihmistä päivässä. Olisiko syytä pyytää apua norjalaisilta tai edes neuvoja siitä, kuinka homma hoidetaan.

Rento vaari

Presidentin uudenvuodenpuhe oli upea, paitsi jonkun persun mielestä. Politiikantekoon hänen ei pidäkään puuttua.

Rantti Penta

Pentti Rannalla (HS 5.1.) on nähtävästi vaikeuksia kuullun ymmärtämisessä moittiessaan presidentin uudenvuodenpuhetta. Niinistö otti selkeästi kantaa moniin ajankohtaisiin asioihin ja mm. kritisoi kohteliaan diplomaattisesti mutta terävästi nykyhallituksen ideologista ja holtitonta terrorismipolitiikkaa. Presidentin puhetta on laajasti kehuttu ja hänen antamaansa kritiikkiin on helppo yhtyä.

Loistava puhe

Lenkkeillessäni lemmikkini kanssa olen saanut ihailla mitä kauniimpia jouluvaloja kaupunkimme tori-asetelmasta lähtien. Tänä jouluaikana valoilla on ollut erityinen merkitys epidemian riepotellessa meitä. Valo on voiman antaja. Joulun kristillisessä sanomassa valo ilmestyi pimeyden keskelle, kuten täällä Pohjolassakin vuoden pimeimmälle ajalle.

Jaana R-L

K. Särkän kotiutumiskokemukset Riihimäen neurologiselta kuntoutusosalta ovat tutunlaisia (HS 3.1.). Aivoinfarktin takia äitimme oli hoidossa samaisella osastolla syksyllä. Kuntoutuksen alussa meille ilmoitettiin, että ennen kotiutusta pidettäisiin potilaan ja omaisten kanssa hoitoneuvottelu. Tätä neuvottelua ei koskaan pidetty, vaan kotiuttamisesta ilmoitettiin vuorokauden varoituksella ilman apujen järjestämistä ja selvitystä mihin tilanteeseen äitimme oli kotiutumassa. Kuntoutusosastolta ei myöskään oltu yhteydessä kotikuntaamme palvelutarpeen arviointia varten. Meistä kyseisen tahon tulisi tarkistaa ja kehittää toimintatapojaan, jotta kotiutuminen tapahtuisi turvallisesti. Haluamme kuitenkin kiittää Janakkalan kunnan palvelutarpeen arviointitiimiä, kotihoitoa ja kuntoutusta saamastamme erinomaisesta tuesta kotiutumisen jälkeen.

Kuntouttavan turvaksi