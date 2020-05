Lyhyesti lukijoilta: Pitäisikö pääministerin antaa ohjeistus räkimisestä?

Ennen ihmettelin uutiskuvia, joissa katuja desifioidaan ulkomailla. En enää, täälläkin varmaan tarvisi, ainakin kauppojen pihat. Istuin autossa Prisman pihassa ja sisältä tuli kaksi miestä, jotka tyhjensivät nenänsä heti oven edessä. Samana päivänä konditoriasta tuli vanhempi pariskunta ja mies sylkäisi heti ulko-ovella. Piti ihan netistä katsoa räkiminen, ja olihan siellä tietoa. Sylkykuppeja on edelleen myynnissä. Orpo voisi kysyä eduskunnassa, miksi pääministeri Marin ei ole ohjeistanut räkimistä!

Nenäliinoja on vielä myynnissä

Eipä ole meitä siivoojia muistettu tai kiitelty, kun arjen sankareita mainitaan. Koko korona-ajan olen ollut siivoustyössä. Olen pelännyt oman terveyteni puolesta. Edelleen on siis niin, että meidän työtä vähätellään eikä arvosteta ollenkaan, ei edes nyt korona-aikana.

Arjen sankari Hämptonista

Luoja varjelkoon Suomea siitä, että herra Petteri Orpo olisi maan pääministeri tilanteessa, jollaista elämme juuri nyt!

Jo ex-kokoomuslainen

Jälkeläiset ilmoittivat koronan alussa, että nyt ukko pysyt kotona, me tuomme ruokatarvikkeet, vaikka asuvat toisessa kunnassa – helppoa. Niin yksinkertaista se ei kuitenkaan ole, ruokakulut nousivat. Sota-ajan lapsina ollaan nuukia, ei mennä siihen kalleimpaan kauppaan ja katsellaan vähän tarjouksia. Hyvää tarkoittava asia ei näytä aina toimivan. Nyt palaillaan takaisin entiseen käytäntöön, kun tietoa on enemmän. On kuultu, että 10–14 prosenttia +70-vuotiaista voi kuolla, varsinkin kun on perussairauksia taustalla. Kauppaillaan taas varovaisuutta noudattaen

Alamainen

Vuonna 2019 olin eläkeläisyhdistyksen kokouksissa ja tapahtumissa 27 kertaa, teatterissa tai konsertissa 13 kertaa, korttia pelaamassa 113 kertaa, kahvilla tai lounaalla 39 kertaa ja matkoilla 43 päivää.

83-vuotias syrjäytynyt

Koteihinsa suojellut autottomat ja netittömät ikäihmiset ovat jääneet oman onnensa nojaan. Missä viipyvät palvelut? Kun lähistöllä ei asu nuoria sukulaisia eikä muita auttamishaluisia ole ilmoittautunut, on itse mentävä aikaisin aamulla lähikauppaan tai lähimpään apteekkiin. Muiden ostosten tekeminen onkin lähes mahdotonta. Mökille kulkeminen on ongelma. Uskaltaako mennä bussilla tai taksilla, vai voiko pyytää tuttavaa kuljettamaan? Keskussairaala on nyt lähettänyt kutsuja tutkimuksiin, ja neuvoo käyttämään julkista liikennettä. Onkohan turvallista? Tarpeellinen informaatio on kadonnut nettiin, mikä lisää arjen ongelmia. Suojeltu ikäihminen ei ole nyt tasa-arvoinen kansalainen.

Karanteeni

Nyt kun koronan myötä ihmiset ovat uskaltautuneet liikkumaan myös taajaman ulkopuolelle, vinkki liikennesäännöistä on paikallaan. Maantiellä jalankulkijat kulkevat vasenta laitaa ja pyörällä liikkuvat oikeaa laitaa. Molemmat säännöt tuntuvat olevan hukassa suuressa määrin ihan kaiken ikäisiltä.

Landelainen

Tervehdys, ”oikeat hämäläiset”! Tulin töihin ja asumaan Hämeen pääkaupunkiin Hämeenlinnaan tarkalleen 60 vuotta sitten. ”Kaupunkina” pidettiin silloin suurin piirtein aluetta, jonka rajatolppina olivat vanha linna, rautatieasema, Verkatehdas, Wetterhof, ammattikoulu ja Suomenkasarmi. Siinä hieman epämääräisessä pyörylässä oli silloin puutalojen Hämeenlinna. Toki esim. toria reunustivat jo vanhat kerrostaloiset arvorakennukset. Onnittelen itseäni, kun ehkä hyvällä tuurilla pääsin töihin ja asumaan mukavaan ja hienoon kulttuurikaupunki Hämeenlinnaan!

Joku

Juu, hampaat pitää hoitaa (HäSa 16.5.). Siksi ihmettelen kun terveyskeskus kylmästi siirtää aikoja. Se oli varattu toukokuulle, jota jonotettiin jo monta kuukautta ja nyt tuli tieto, että aika on vasta marraskuussa. Ei kai tähän voi korona näin vaikuttaa? Vuoden päästä sitten voi hampaat olla hajalla useammalla.

Orvokki

Kiitos Taisto Talvensaari järjen äänestä (HäSa 16.5.) koskien Assi-sairaalahanketta ja erikoissairaanhoidon järjestämistä olemassa olevissa yksiköissä. Rahaa on hukattu jo liikaa.

Tarja Tapanainen, lääkäri

Assi-sairaalan kustannukset karkaamassa käsistä? Nyt jos koskaan kannattaa palkata konsultit etsimään käyttökelpoista vaihtoehtohoitoa kustannusten kurissa pitämiseen. Ehkä joku runsasta businesstukea saanut konsultti tekisi sen vähän hassummalla hinnalla, ikään kuin tutunkaupalla?

Lääkärin vihtori

Heikki Hämeenlinnasta (HäSa 16.5.) haikaili sotien jälkeen rakennettujen omakotitalo-alueiden perään. Niin, ei sellaisia tontteja ole enää jaettavissa kaupungin kupeessa, mutta eipä ole enää suuria ikäpolviakaan lapsilaumoineen. Ilahduttavaa on nykytrendi, kun lapsiperheet haluavat sitoutua vanhan talon asumiseen. Sodanjälkeiset asuintalot ja -tontit ovat täynnä uusia lapsiperheitä. Lapsiperhemyönteinen asuinaluepolitiikka ja -kaavoitus on taas IN ja tutkitusti omakotitaloa perheiden suosiossa.

Teija Sydänmaanlakka

Huijausviesteistä: Miten on mahdollista, että yhtä linkkiä painamalla pystyy ottamaan jopa 4 000 euron pikavipin? Käytössä pitäisi aina olla vahva tunnistautuminen, kuten suomi.fi. Lainsäädäntö?

Digiaika

Koronan aiheuttamat jälkiselvitykset EU-alueen taloudessa saattavat pakottaa Suomen joutumisen maksumieheksi kohtuuttoman rajusti ns. yhteisvastuullisuuden hengessä. Tuleeko meidän todella ryhtyä vetämään mm. Italiaa suosta sadoilla miljoonilla euroilla, vaikka se talouspolitiikallaan itse on Ranskalle velkaa 340 miljardia euroa. Eli siis avustamaan myös Ranskaa – käytännössä sen pankkeja. Omat EU-intoilijamme tähän kyllä suostunevat.

Varmasti!