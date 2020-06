Lyhyesti lukijoilta: Poliisin vierailua kaivataan Linnanpuistossa ja 130-tiellä

Hei sinä joka löysit rahapussin 13.6.2020 lauantaina aamupäivällä Hämeensaaren Citymarketista, toivottavasti olet omantuntosi kanssa ”sinut”, nimittäin rahapussi sisälsi huomattavan summan rahaa ja siinä oli eläkeläisen ruoka/lääkerahat. Jos omatuntosi alkaa ”kolkuttaa”, voit palauttaa vielä rahat kaupan infopisteeseen.

Omainen

Tervetuloa Hämeen poliisi vierailulle Hämeenlinnan Linnanpuistoon! Toivotut vierailuajat: pe-la sekä la-su ilta- ja yöaika. Syy: nuorison järjetön kännäys, möykkä, virtsaaminen ja ulostaminen pitkin poikin sekä täysin älyttömällä volyymilla huudatettu musikki yöaikaan!

Kantakaupunkilainen

Haluaako poliisi kesän sakkokiintiönsä nopeasti täyteen? Menkää 130-tielle välille Miemalantie-Turengintie iltaisin mittailemaan.

Hieman yli 80

Valitettavasti nimimerkit ”Ojoinen” ja ”Kyllästynyt” (HäSa 13.6.) herättivät taas siihen totuuteen, että Hämeenlinnassakin asuu ihmisiä, joille ihmisarvo ja ihmisoikeudet eivät merkitse mitään. On tietenkin ensisijaisen tärkeää, että kaupunginhallitus ja johto keskittää voimansa kaupungin hyvään talouden hoitamiseen. Mutta oudolla tavalla nimimerkit vetivät samaan virkkeeseen verrokiksi Pride-liputuksen. Rivien välistä on helppo lukea, että oma etu ja hyvinvointi eli lyhyesti sanottuna oma napa on heille kaikkein tärkein, muista – ja varsinkin vähemmistöistä – viis. Pride-liputuksesta käytettiin sanaa inhottava. Kyseinen määritelmä kohdistuu tässäkin kaupungissa asuviin vähemmistöihin, vaikkei sitä suoraan heihin kohdistettukaan. On valitettavaa, että myös kaupungin johdossa on niitä persuja ja persumielisiä, joiden nihilismi ja arvojen polkeminen on esteenä sille, että tämä kaupunki ei ole kaikille hyvä paikka elää. Nimimerkit muistakoon, että me inhokitkin maksamme veroja kaupungin kassaan niiden palvelujen toimimiseksi, joita he käyttävät. Ihmisarvoa he eivät ole kuitenkaan meille suomassa.

VESA T

Kaupunkirakennelautakunnan Tarja Majuri kertoo lehdessänne, että nyt on pysäköintimaksujen korotuksen aika, mutta ”korotus ei ole iso”. Minulle kyllä koulussa opetettiin, että 25% korotus on iso! Vai miten on?

Gandalf

Nimimerkki Pettyneille ja poistuneille (17.6.): samat velvoitteet koskevat suomalaisia ja ei-suomalaisia. Rakentava asioitten esille ottaminen palvelee molempia osapuolia. Kokemusta on.

Jaana Rusko-Laitinen

Hämeenlinna luo kaupungin työntekijöille omaa imperiumiaan kaupungin sisälle, samaan aikaan kun se esim. kokoomuslaisten suulla puhuu julkisten palvelujen kilpailutuksesta yksityisten palveluntuottajien kanssa. Ei ihme, että yrittäjät rankkaavat kaupunkinsa yrittäjyyttä tukemattomaksi. Lupia myönnetään hallituksen ja valtuuston jäsenille mm. rakennushankkeisiin. Onko kuntalaisilta kysytty, haluavatko he antaa verorahoja kunnan työntekijöiden polkupyörähankintoihin?

Yrityskato

Jari Koskisen maallemuuttoa koskeva mielipidekirjoitus 16.6. Hämeen Sanomissa oli täyttä asiaa perusteluineen. Ihmetellä täytyy, miten tehdään kaupungin nimissä selvitys, ja unohdetaan kylien elinvoima ja pitäjien kehittäminen. Pitäisi kait huomioida, että kuntaliitoksessa kaupungin pinta-ala 11-kertaistui eli suurin osa Hämeenlinnasta on maaseutua.

Kesäiset terveiset Lammilta

Valtuusto jätti pöydälle omistamansa Hopealinjan avustuspyynnön, 40000 €. Tuntuu täysin käsittämättömältä tämä päättäjien asioiden hoito ja kokonaisuuden hallinta. Talvella tehtiin torille 35000 €:n jäätikkö, kuinka olisikaan, viikon päästä jäätikön hinnaksi tulikin 70000 €. Haluankin tietää, käsittelikö valtuusto tämän 35000 €:n äkkinäisen nousun jossain puhelin tai pikakokouksessa?

Artturi

Erään kirjoittajan mukaan Hämeenlinnan johdon ei kannattaisi tehdä opintomatkaa maan yritysystävällisimpään kaupunkiin eli Seinäjoelle, koska sieltä ainoa hyöty oppina olisi sen uuden parkkiluolan näkeminen (HäSa, 16.6.). Mutta opintovierailun ohessa voisi tutustua Alvar Aallon arkkitehtuuriin alkaen kaupungintalosta ja viidestä muusta rakennuksestaan keskustassa. Hämeenlinnalla on komea raatihuone, mutta miten kaupungintaloasiat?

Retuperällä

Assin suunnittelijat ja virkamiehet voisivat hypätä junaan ja mennä Seinäjoelle tutustumaan paikalliseen keskussairaalaan Kyrkösjärven rannalla. Ko. sairaala on valmistunut 70-luvulla ja saneerattu vuosien saatossa kuten Hämeenlinnassakin. Lisäksi ympärille on rakennettu paljon laajennusosia ja tehokkaasti hyödynnetty vanhaa osaa kuten Hämeenlinnassakin! En tiedä onko sieltä käyty niin runsaasti Alankomaissa mallia katsomassa. Lähtekää opintomatkalle Lakeuksille ja ottakaa ASSI-hanketta vetämään rakennusalan rautainen ammattilainen jolla on into ja kyky hoitaa homma pitkäjännitteisesti kotiin!

Pajuiset pellot

Nyt on Vihreiden juhlaa. Lisäbudjetti antoi koronan varjolla vastikkeetonta rahaa ympäristöperusteella miljarditolkulla kymmeniin joutaviin kohteisiin. Tämä kaikki tullaan rahoittamaan väliaikaisilla, lue ikuisilla, ympäristöveroilla. Vain Kalliossa asuva fillaroiva hipsteri voi iloita näistä toimenpiteistä. Me maalaiset maksamme tai itkemme ja maksamme.

Työllisyydestä viis

Miten perustellaan omakotiasukkaan suurempi jätemäärä kuin muilla asukkailla? Itsellä 2-4 pientä sekajätepussia/kk. Vaaditaan iso jäteastia lisäksi.

Perustelut puuttuvat

Realistille 17.6. Mitähän törkeää niissä seksin esileikeissä on? Ne ovat luonnostaan kuuluneet seksiin ihmisen alkuajoista lähtien, ja kuka muuten pakotti lukemaan?

Nautiskelija

Hämeessä on ryöstetty mehiläispesiä. Karhua epäillään. Minä epäilen että asialla on TPS-vandaalit jotka keräävät hunajata, hunajata sulle ja mulle. Viime kausina kun se on loppunut tyystin kesken.

Hallitseva mestari

Nyt on tullut tietoon, että Katri Kulmunin asioita hoitanut Kari Jääskeläinen on toiminut avustajana niin, että ihmetystä herättää. Rahaa tuntuu olevan paljon näinä korona-aikana. Mielestäni tässä on tehty niin vakavia virheitä, että pitää laskusta vaatia korvauksia. Taas näemme miten helppoa saada rahaa, kun vaan yrittää.

Kuka on vastuussa?

Nyt kun meillä on valtiovarainministeri. On aika riisua Venäjän pakotteet, alkaa myymään tuotteitamme itäänpäin. Markkinat ovat valtaisat, alkaa raha karttumaan valtion kirstuun.

Venäjän vienti

