Lyhyesti lukijoilta: Politiikka on vapaavalintaista toimintaa – Kuntalaisten mielipiteitä on siedettävä

Politiikka on vapaavalintaista toimintaa, johon liittyy muun muassa arvostelun sietäminen eri mieltä olevilta. Kuntatasolla(kin) poliittisen päättäjän tulee vähintään kuunnella kaikkien kuntalaisten mielipiteitä! Mikäli joistakin nimimerkkikirjoituksista menee purut tuulettimeen, voi joko miettiä, olisiko niissä jopa perää tai jättää politiikkaharrastelu.

Voi hyvää päivää

Loimalahdentien upeat lehtikuuset kaadettiin, kuuluneet katukuvaan iät ja ajat, minkä ihmeen takia näin on tehty, minne puut nyt päätyvät, arvokasta puuta, kenelle ne ovat menossa.

Läheltä seurannut

Loimalahdentien lehtikuuset olivat luolajalaisen maanviljelijän ja sahan omistajan Herman Sipilän 1930-luvun alussa istuttamat. Luolajan koululaiset olivat niitä istuttamassa.

Markku Seppälä

Kiitos Veli-Matti Virtasen erinomaisesta analyysistä Evon osalta! Sehän tässä juuri riepoo, että yhtäkkiä julistetaan Greenpeacen suulla, että kun ovat siellä hyvin metsänsä hoitaneet ja voineet vielä vapaasti retkeillä, niin nyt kyllä ilmaston pelastamiseksi tätä tulee holhota ja rajoittaa. Tieteen nimissä tehty poliittinen toimenpide ja luvattoman huonolla valmistelulla. Somen huutoäänestykselläkö tästä päätetään?

Leena Suojalav

altuutettu (kesk.), Lammi, Hämeenlinna

Etsikääs muutama valkoselkätikka ja liito-orava Tuuloksen tulevan kaatopaikan, eli kiertotalouspuiston maastoon. Raportoikaa asiasta Greenpeace ole ja WWF:lle.

Ei kaatopakalle

Kokoomuksen Orpo ja Halla-aho (ps.): Vahtiiko poliisi portilla autoilijaa, kun hän lähtee pihasta ilman turvavyötä? PS:lle: hallituksessa joutuu sopimaan kipeistäkin asioista eikä se tarkoita sitä että lähdetään hallituksesta, jos ei tehdä niin kuin haluan. Oppositiolle: onko väärin jos kansalaisia suojellaan virukselta? Ehkä on.

Havukka

Pääministeri Sanna Marin (sd.) painotti Ylen haastattelussa (24.3.), että liikkumisen rajoituksilla pystyttäisiin rajoittamaan kontakteja ihmisten kotien sisällä. Tätä kautta voisimme rajoittaa ihmisten liikkumista niin, että koteihin ei voisi mennä kuin välttämättömissä tarkoituksissa. Vaikka kauppoja ei suoraan rajoiteta, niin rajoitettaisiin liikkumista sinne. Kun useampi paikka todennäköisesti sulkisi ovensa, niin sitä kautta myös työpaikkakontakteja saataisiin pienemmäksi. Tämä on kokonaisuus.

Hybridi-strategiaako?

Hallituksen hölmöilyt sen kun jatkuvat. Ulkonaliikkumiskielto tulee osaan maata. Siellä ei siis saa käydä kirjastossa tai parturissa, mutta viinakaupassa asiointi ok. Samaan aikaan rajojen yli valuu jo toista vuotta porukkaa ilman testausta ja karanteeneja! Tämä loppusuora kestänee vuosia.

Virveli

Kiitos hyvästä pääkirjoituksesta (HäSa 25.3.). Koskelan surullinen tapaus on niin järkyttävä, etten edes voi lukea kokonaan artikkeleja siitä. Kenenkään ihmisen ei koskaan olisi pitänyt joutua kokemaan mitään sellaista. Pääkirjoituksessa esitettiin tärkeä kysymys, miten voimme estää, ettei sellaista enää koskaan tapahdu. Kiusaajia ja kiusattuja tulee olemaan jatkossakin, nytkin. Olen myös pohtinut, mitä voisi tehdä. En keksi mitään muuta kuin että me emme saa antaa tuollaisen tapahtua, jatkua muuttuen kaiken aikaa julmemmaksi. Kiusaajia ja kiusattuja on aina vähemmän kuin niitä, jotka näkevät, kuulevat ja tietävät, mutta eivät ole huomaavinaan. Jatkossa emme saa olla puuttumatta, antaa sen kaiken pahan tapahtua. Jos ei yksin uskalla puuttua tilanteeseen, pitää pyytää apua. Enää emme saa katsoa toiseen suuntaan.

Heli

Hämeenlinna sijaitsee pääradan varrella. Niin sijaitsevat myös Tampere ja Seinäjoki, edellinen Suomen suurista kaupungeista vetovoimaisimmaksi arvioitu, jälkimmäinen 5 kertaa peräkkäin EK:n kuntarankingin ykköseksi valittu yritysmyönteisyydessä. Pääradan varrella sijainnissa on etunsa. Kun korona-aika jää taakse ja uusi kaupunginjohtaja ja valtuustokin valittu, on syytä luottamus- ja virkamiesjohdon analysoida em. kaupunkien menestykset.

Opiksi!

Ole sinäkin sijoittaja! Kun nyt keväällä jaksat sijoittaa terveyteen – omaasi ja muiden – saatat viettää mukavan kesän! Todellakin erilaisia rajoituksia kokoontumisiin ja kavereiden tapaamisiin kannattaa nyt suosia, jotta ihanaa kesää voisi hieman huolettomammin viettää!

Loistava sijoitus; kesä