Lyhyesti lukijoilta: Polttomoottoreissa voisi käyttää muitakin kuin fossiilisia polttoaineita

Voiko tosiaan olla niin, että päätös polttomoottorien valmistuksen lopettamisesta tehdään ennen kuin meillä on joku muu ratkaisu kuin sähkömoottorit ja akut. Käsittääkseni polttomoottoreissa voitaisiin käyttää muitakin polttoaineita kuin fossiiliset polttoaineet. Mitä järkeä on nyt investoida biokaasuihin, metaanin talteenottoon jne., jos niitä ei voi ”polttaa” 10 vuoden päästä.

Näyttämötaiteiden maisterin ihailija

Ahveniston luonnonsuojelualue on ainutlaatuinen alue, jota kannattaa vaalia ja kehittää. Luonto itsessään, lenkkeily, uinti ja hiihto tarjoavat hyvät mahdollisuudet kunnon ylläpitämiseen. Moottoriurheilun aika alkaa olla ohi ja moottorirata ympäristöineen olisi hyvä liittää suojelualueeseen. Alueesta kehittyisi laajempi virkistäytymisalue koko perheelle, enemmän parkkeeraustilaa autoille ja enemmän muita palveluja.

Pekka Kotakorpi

Kiitos Wanaja Festival! Olipa upeaa kuunnella hyvää musiikkia kauniissa kesäillassa ja vieläpä omalta parvekkeelta! Tämä oli oikein tervetullutta vaihtelua näihin rakentamisen aiheuttamiin ääniin ja kolinaan, jotka on Linnanniemellä jatkuneet jo vuosikausia. Muutenkin loistavasti organisoitu tapahtuma ja puisto pullollaan hyväntuulisia musiikin ystäviä! Kiitos!

MK

Samuli Vesioja, puolueesi aiempi puoluesihteeri sanoi ”näin on jos siltä vaikuttaa”, väistyvä puheenjohtaja kirjoitti aiemmin maahanmuuttovastaista blokia, euroedustajanne on joskus kuvattu uusnatsien seurassa tekemässä hitlertervehdystä ja toinen euroedustajanne on sanonut taivaan isän säätävän säät ja ilmat. Muitakin mielikuvia luovia esimerkkejä on. Ehkä tuo ”näin on jos siltä vaikuttaa” iskee nyt omaan nilkkaan totuudesta riippumatta?

ReiPan

Yrjö Saraste pohti (HäSa 16.7.), kuinka voi menestyksekkäästi hoitaa tehtäviä eduskunnassa, kunnanvaltuustossa ja osallistua vielä maakuntavaaleihin. Ei toteutunut demokratia viime kuntavaleissakaan. Vain reilu puolet hämeenlinnalaisista äänesti, puolet on hiljaa. Kun äänestäjä valitsee ehdokkaan, joka on vuosia istunut kaupungin lautakunnissa, työryhmissä, kirkkovaltuustossa, pyrkien jopa pankin päätöselimiin, niin harvainvalta jatkuu.

Vallanhimo

Kuinkas se nyt on? Alkukesästä ravintola-ala ja MaRa vakuutteli, että ei heidän toimialansa kohteissa leviä korona. Nyt useampi taho kertoo, että baari-illoissa tartunnat leviävät rajusti! Lienevät siis ”salakapakoita”, vai?

Riskiryhmäläinen