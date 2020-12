Lyhyesti lukijoilta: Puhelinpalvelut saatava takaisin

Palataan keskiviikon 16. joulukuuta alanurkkaan: Susanna Kinnari, siis niin totta joka sana. Tämä on jatkunut jo pitkään, ettei juuri mitään asioita voi hoitaa puhelimella soittamalla. Tähän pitää saada muutos varsinkin nyt poikkeusaikana. On iso ihmisryhmä, joille se on välttämätöntä. Ei todellakaan kaikki hoidu koneitten kautta sanomalla, että menkää omakantaan tai verkkosivuille tai minne ikinä. Puhelinpalvelut takaisin!

Joulumuori

Oliko torstaina ilmaisruuan jakelu, kun Raatihuoneenkadun varrella oli kauraryynipaketti, kurkku, parsakaalia ynnä muuta ruokatarviketta. Ilmeisesti ei ole todellista tarvetta lahjoitukselle.

Ohikulkija

Lue myös: Tiistaina torilla kiemurteli kolme pitkää jonoa (16.12.2020)

Hämeenlinnan kaupunginjohtajien jäädessä ensi vuoden aikana eläkkeelle, on ilman muuta selvää, ettei jatkossa ole tarvetta kahdelle kaupunginjohtajalle. Peruste: toimiala vähenee alle puoleen ja vastaavasti rahoitusmenot. Mutta jos koko maakunta yhtyisi Hämeenlinnan kunnaksi, voitaisiin vuodesta 2023 perustaa kaupunginjohtajan viran lisäksi kaksi apulaiskaupunginjohtajan virkaa. Yksi heistä vastaisi mm. koulutuksesta.

Tehohallintoa digi-digi ajalle

Jos et keksinyt muuta kylttiä HÄMEENLINNAn torille kuin ”HÄMPTON”, olet joko jäljessä aikaasi tai maantieteellisesti rajoittunut. Nopea googlaus sanalla Hämpton antaa lukuisia vastauksia ilman ääkkösiä ja yksikään niistä ei viittaa Suomeen. Sanaa Hämpton käyttävät Hämeenlinnasta enää vain Nummen mehukattimiehet ja Idänpään propellipipot. Joujou, olisit käyttänyt mielikuvitustasi ja tehnyt hienon valokyltin, missä olisi lukenut vaikka kaupungin oikea nimi. Mikäli koko nimi olisi ollut liian pitkä ja kallis teettää, niin olisi HML-lyhennekkin ollut parempi. Todella surkea esitys.

Taas hävettää

Lue myös: Hehkuva Hämpton saa kännykkäkamerat laulamaan (Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset 8.12.2020)

Kaksi kovaa uutista tuli samana päivänä: 1. Hämeenlinnan hyvät ja kokeneet kaupunginjohtajat jäävät molemmat eläkkeelle! 2. Eläkkeet nousevat 0,5 prosenttia! Tämä tarkoittanee että uusien kaupunginjohtajien palkat saisivat olla entisiä pienempiä. Kokemus Laihialta olisi toivottavaa. Kaupunginhallitus ja uusien valitsijat ovat nyt kovan paikan edessä!

Heikki Hämeenlinnasta

Iso kiitos herra koronaoppaalle Viipurintien vastaanotolla. On jouduttu käymään muutaman kerran lapsen kanssa. Niin ystävällistä ja hyvää palvelua! Jaksamista ja mukavaa joulun odotusta.

Äiti ja poika

Hämeen Sanomissa on kirjoitettu, mikä on tilanne rakennuslupien suhteen lähikunnissa. Suuri määrä keskeneräisiä asioita on Hämeenlinnassa ja Hattulassa, toisin on tilanne Janakkalassa. Siellä ilmeisesti rakennustarkastaja ei ole suojatyöpaikassa, vaan hoitaa hommansa.

Huolestunut insinööri

Hyvä kirjoitus metsuri Tapio Siilasta (HäSa 16.12.). Kaikki eivät halua työskennellä tietokoneiden ääressä. Hän on 64 -vuotias ja katsokaa häntä. Vartalo on kuin nuoren miehen, ei grammaakaan liikaa. Nörttisukupolvi vaan laiskistuu ja lihoo, kun fyysistä rasitusta ei tule tarpeeksi. Ihminen on luotu liikkumaan.

Fyysinen työ kunniaan

Rikotaan lakia, suojellaan lainrikkojaa ja väärinmuistajaa, vuodetaan salassa pidettävää materiaalia, rikotaan perustuslakivaliokunnan julkisivu, hyväksytään kansalaistottelemattomuus, ei tueta poliisia virantoimituksessa, havitellaan huumeita vapaille markkinoille, nimitetään johtaviin virkoihin omia pätevämpien ohi, ei noudateta hallitusohjelmaa sovituista jalkapannoista kielteisen turvapaikkahakemuksen saaneille. Tässä osa vihreille sopivasta oikeusvaltiopolitiikasta.

J.A.T.

Haavisto varmaan rikkoi lakia, mutta olisiko parempi ollut viattomien lasten kärsiä, niin kuin Jussi ja Petteri olisivat tehneet? Pekka pisti oman poliittisen tulevaisuutensa alttiiksi lasten takia.

Eikka

Haaviston syyllisyys? ”Tuomiovalta kuuluu riippumattomille tuomioistuimille, ei lainsäädäntöelimille. Nyt kyseessä oli perustuslakivaliokunnan eduskunnalle antama kannanotto, eikä oikeusvoimainen syyllisyyden vahvistaminen.” Edellä oleva osa on lainausta Helsingin Sanomien mielipideosastolla 17. joulukuuta julkaistusta prosessioikeuden emeritusprofessori Antti Jokelan kirjoituksesta. Eli halutessaan Haavisto voisi vetää asian myös oikeustoimen ratkaistavaksi. Näin mahdollisten poliittisten intressien vaikutus jäisi pois.

Tulkinta tämäkin