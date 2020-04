Lyhyesti lukijoilta: Purkakaa jo ensimmäinen töppäys eli kävelykatu

Minulla on antaa neuvo. Antakaa Hämeenlinnan keskustan herätä prinsessa Ruususen unesta. Purkakaa ensimmäinen töppäys kävelykatu. Näette, kuinka kaupat ja elämä palaavat keskustaan. Ei tehdä toista töppäystä torin alle.

60 vuotta keskustassa asunut

Viekää nyt jo viimein hiekkakasa pois torilta ja rakentakaa jäärata ensi talvena uimahallin läheisyyteen, siellä on tasaista maata.

RE

Hätilän varjokokoomuslainen (HäSa 24.4.) kiteytti hienosti 2010-luvulla Hykin aloittaneiden oppilaiden tilanteen. Koulua on väistetty koko peruskoulun 9 vuotta ja nyt ollaan etäällä taas, toisen asteen koulutuksessa. Mutta miksi yli 700 oppilaan Hykin koulun vanhemmat ja Hätilän kokoomuslaiset olitte niin hiljaa? Ei ollut vanhempia lapsineen koulun edessä kylttien kanssa, kuten Myllymäessä, ja vain harva kirjoitti asiasta.

Teija Sydänmaanlakka

Hämeenlinna–Espoo, lyhyt matka kirjeellä, mutta ei viikossa saavu perille. Pikkutyttö kovin odottaa. Postilta hitauden huippu.

Mummeli

Kokoomuksen korona exit -suunnitelmassa (HäSa 25.4.) ei mainittu, mistä saadaan resurssit laajaan testaamiseen tai miten se suoritettaisiin. Talouden ”avaaminen” on hankalaa omin päätöksin, koska suuri osa taloudesta on sidoksissa ulkomaisiin toimijoihin, kiitos globalisaation. Valitettavan paljon poliittista jargonia tässäkin.

ReiPan

Valtion koronatuet pitää kohdistaa yrityksille, joiden toiminta on välttämätöntä tai se edistää ihmisten hyvinvointia. Ilotulitteiden myyntiyrityksen tukeminen on törkeää. Toivon koronapandemian johtavan maailmassa tilanteeseen, jossa ymmärretään, että vain välttämätön on tarpeen.

Hortus & Silva

Mitä järkeä on antaa 100 000 euroa ilotulitteiden myyntiyritykselle samaan aikaan kun terveysalan työntekijöitä vaaditaan tekemään ilmaisia Sipilän kiky-tunteja.

OK, Parola

Nyt toimittajat tarkkoina, teitä tarvitaan seuraamaan Business Finlandin avustusten käyttöä. Toki dokumentteja syntyy tekemisen selostamisesta. Takavuosina Tekesin vastaavia avustuksia pidettiin melko hyödyttöminä.

Paperin makuista puuhaa

Nyt kaikki yliopistojen professorit ja tutkijat ovat ”koronaviruksen huippuasiantuntijoina” televisiossa. Meriitit ovat silti tasoa ”tutkimus muurahaisenmunien höyrystymisestä auringonpaisteessa”! Pikkuisen näkemystä kiitos.

Riskiryhmäläinen

Naapurin pikkukundi kysyi, oliko minunkin lehdessä apparakuvassa kuusi eroavaisuutta? No yhdessä löysimme, koivuhan on siinä hyppytornin kupeessa.

Suurennuslasi

”Kunnia meni, mutta maine kasvoi”, totesi entinenkin leijonakaula, kun korkealta putosi.

Ilmavoimien tiemies