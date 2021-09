Lyhyesti lukijoilta: Pyöräilijä töppää – Autoilija saa syyt niskoilleen!

On se vaan kumma juttu, kun pyöräilijä töppää väistämissäännöissä ja ajaa auton eteen, niin autoilijasta tehdään se syyllinen.

Ooppeli

Liikenteessä näkee paljon pikkukoululaisia yksin, lasten vanhemmat ovat naivin luottavaisia siinä, että heidän lapsensa liikennetiedot ja -taidot ovat riittävät tilanteessa, jossa ylinopeuden ajaminen on maan tapa ja muutenkin on paljon laittomuutta liikenteessä.

Juksu

Pohjolan kivihiilipääkaupunki vs. Pohjanmaan aapasuot.

Gösta Genast

Ja taas uusi veroluontoinen perusmaksu. Jätekeräys. Ja piikki auki! Hiljakkoin oli esillä, että pitäisikö hulevesimaksua korottaa?

Onko tällä loppua?

Kulttuurirelativismi-käsitteen mukaan kaikki kulttuurit ovat samanarvoisia. Kulttuuri on tapoja ja maapallolla on maita, joissa pinttyneenä tapana on kohdella toista sukupuolta enemmän tai vähemmän epätasa-arvoisesti. Suomen kulttuurissa tasa-arvo toteutui mm. naisten äänioikeutena ensimmäisenä maailmassa. Tänä päivänä me tässä omassa ”erinomaisuudessa” pyrimme puuttumaan epätasa-arvoisempiin kulttuureihin arvojamme lähes tuputtamalla.

Omahyväistä

Maailma lisää edelleenkin globaaleja hiilidioksidipäästöjä joka kuukausi enemmän kuin mitä ovat Suomen omat kokonaispäästöt vuodessa. Suomen vaikutus maailman menoon on täysin olematon. Suomen tekemisiä tai tekemättä jättämisiä ei maailman ilmastonmuutoksessa kukaan tule koskaan huomaamaan. Maailman ilmastoasiat eivät ole suomalaisten vaikutusvallassa. Tätä taustaa vasten hallituksen vääntö Suomen hiilineutraaliudesta tuntuu pikkulasten turhalta kinastelusta hiekkalaatikolla. Hallitus voisi oikeasti keskittyä suomalaisten omien asioiden parantamiseen ja puolustamiseen sillä muut maat eivät meidän etujamme puolusta tai niistä mitään välitä.

Matti Hietala, Rimmilä