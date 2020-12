Lyhyesti lukijoilta: Rannat kuuluvat kaupunkilaisten virkistykseen

Hämeenlinnan vetovoima perustuu kaupungin upeaan sijaintiin Vanajaveden rannalla. Suunniteltu järkyttävä kerrostalomuuri estää järvinäkymän keskikaupungilta.

Rannat virkistyskäyttöön

Lue myös: Monitoimiareenan sisältävä Hämeensaaren hanke on pienentynyt (1.12.2020)

Pohjantähden hallituksen entinen puheenjohtaja Kari Välimäki ei tunnu tietävän, minkä kokoisia konttoreita Pohjantähdessä suljettiin (HäSa 3.12.). Yhden hengen konttorit oli suljettu jo aikaisemmin. Nyt oli kysymys isommista konttoreista. Eikä oikein taida muutenkaan olla tilanteen tasalla.

Asiakas yhtiökokouksesta

Huolestuttavan tautitilanteen johdosta pitäisi maskisuositusten sijaan olla maskipakko eri kohteissa kuten joukkoliikenteessä, kaupoissa, kokoontumisissa korkeintaan 10 henkeä jne. Taudin taltuttamiseen on olemassa vain järeät toimenpiteet.

Jaana Rusko-Laitinen

Mikä nykysuomalaisia vaivaa? Sota koronaa vastaan kestänyt vain reilun puoli vuotta ja nyt jo itketään väsymistä, kun ei saisi tehdä niin kuin haluaa! Entäs viime sotien aikana, jos kansa olisi luovuttanut? Mitähän kieltä kouluissa opeteltaisiin nyt pienestä pitäen? Vähän suhteellisuutta, kiitos!

Voi hyvää päivää

Osuva kirjoitus välinpitämättömyydestä koronan suhteen lehden päätoimittajalta alanurkassa (HäSa 28.11.). Kyllä suomalainen on sen verran jääräpäinen ja urpo, ettei järkipuhe mene perille. Tiukempi valvonta ja sanktiot päälle niin johan alkaisi mennä jakeluun.

Maski naamaan

Kysyn, ovatko koronarokotteet tehottomia tai myrkyllisiä, jos pakastusketju pettää hetkeksi jossain vaiheessa? Miksi ei neuvotella kiinalaisista jo käytössä olevista toimivista rokotteista?

Nahkatakkiteknikko

Kiitos poliisille kaupunkiliikenteessä 2. joulukuuta väärin vasemmalle kääntyneeltä kuskilta.

Erehdys

Nyt tuli nuorisolle töitä. Menkää torille torjumaan liukkautta karkealla suolalla ja hiekkalaatikkohiekalla.

Mars mars

Kuntalaiset kääntyvät talousahdingoissaan kuntien puoleen, kunnat valtion, valtiot EU:n, EU EKP:n. Sen jälkeen on luotettava korkeimpaan voimaan, mihin turvata.

Heikki Koskela, (kesk.), Kalvola

Persut Halla-ahon kertomana haluaisivat poistaa maataloudelle maksettavat tuet? Persut saavat tänä vuonna puoluetukea noin 7 miljoonaa! Maatalous työllistää suoraan ja välillisesti tuhansia ihmisiä ja saamme puhdasta lähiruokaa. Mitä saamme persuilta? Populistisia höpinöitä, harmaita hiuksia ja lööppejä jäsenien hölmöilyistä iltapäivälehtiin. Kumman tuki tuntuu turhalta?

Masa

Amandan ”Lärvilaagista” taisi tulla kerta heitolla vuoden sykähdyttävin urheiluteko? Granlundin ”Ilmaveivin” kanssa samaa sarjaa. Tämä viimeistään todistaa, miten paljon urheilija on valmis tekemään maansa eteen, nuori kaunis nainen laittaa jopa kasvonsa peliin voiton takia.

Nahkakuulan kaari 2

