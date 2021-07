Lyhyesti lukijoilta: Rantareitin sulkeminen lähes viikoksi sapettaa – Mutta sopisiko sinne ultrajuoksutapahtuma?

Rantareitin sulkeminen viikoksi parhaaseen matkailukauteen heinäkuun alussa on myrkkyä ihanan kaupunkimme kokonaisvaltaiseen matkailun kehittämiseen. Joko ahkeraa ja tehokasta valmistelutyötä Wanaja-festivaalin järjestäjiltä sulkuaika max. 4 vrk tai kelpo vaihtoehtona vastaisuudessa Kantola.

Kuntoilija Rantareitiltä

Nuuksion Backyard-ultrajuoksu viime viikonvaihteessa oli hulluudessaankin mielenkiintoista katsottavaa. Yle Areena näytti livenä koko tapahtuman. Juoksijat lähtevät tunnin välein juoksemaan 6,7 kilometrin lenkkiä. Juoksua jatketaan niin kauan kunnes yksi on enää jäljellä. Nuuksion voittaja juoksi 39 kierrosta. Hml:n rantareitti olisi mainio ympäristö järjestää vastaava kisa. Tapahtuma toisi positiivista mainosta kaupungille.

Rantareitti

Hyvä, että asuntokaupan termejä selvennetään helpottamaan asunnon ostamista (HäSa 30.6.21). Artikkelissa jäi mainitsematta aivan olennainen asia, nimittäin tontti. Tonttiin liittyvät kustannukset voivat asunnon ostaneelle tulla myöhemmin yllätyksenä. Jos asunto on vuokratontilla, vuokrasopimus on syytä lukea erittäin tarkkaan. Vuokratonttien omistaminen on nykyään liiketoimintaa, joten sen on oltava tuottavaa. Lisäksi myyntihinnassa mahdollinen tontinosuus ei näy ollenkaan, joten asunnon hinta saadaan näyttämään edulliselta.

Vuokratontti

Onko asukaspysäköintilupien hinta Hämeenlinnassa niin korkea, että pysäköinnin valvojien virhemaksutuloja ei enää tarvita? Linnanpuiston ympäristö, myös tapahtumien aikaan, on edellen täysin villin ja pysäköintikieltojen vastaisesti tapahtuvan pysäköinnin aluetta. Puhumattakaan samoista, päivittäisistä kiekonkääntäjistä! Voisiko pysäköintiyhtiö ryhdistäytyä, kiitos!

Kantakaupunkilainen

Aivan turha myllerrys tulossa Turengin keskustaan – ei kannata!

Merja

Toivottavasti mahdollisimman moni luki 7.7. Hämeen Sanomista Sirpa Laakson kirjoituksen: hieno muistutus siitä, kuinka ”politiikantekijät” tahtovat itse unohtaa aikaansaannoksensa! Onneksi kansa ei unohda. Kiitos kirjoituksesta!

Vassari

Mikä on tiedotusvälineiden vastuu, kun esitellään lainrikkojia tai ”elokapinallisia”, jotka tietoisesti rikkovat laimukaisia normeja? Tuollainen avoimesti rikoksiin pyrkivän joukkion hyssyttely ei tue demokraattisen yhteiskunnan toimintaa!

Voi hyvää päivää