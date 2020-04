Lyhyesti lukijoilta: Rautatieasemalle kuuluu maksuton pysäköinti työmatkalaisille

Miksi Hämeenlinnassa asemanseudun liityntäpysäköinti tulee maksulliseksi, kun muilla paikkakunnilla se on ilmaista? Haluaako kaupunki, että pendelöijät muuttavat lähemmäs työpaikkojaan pääkaupunkiseudulle tai Tampereelle? Työmatkakulut on mahdollista vähentää osittain verotuksessa, pysäköintiä ei. Perheellisten on vaikea aamuisen päiväkotirumban jälkeen kulkea julkisilla asemalle. Pysäköinnistä tulee liian iso kulu pois palkasta, kun muutenkin arjen menot ovat suuria! Tällaisella kehityssuunnalla alkaa houkuttaa muutto Hämeenlinnasta pois.

Liityntäpysäköinnin pitäisi olla vetovoimatekijä

Lue myös: Hämeenlinnan asemanseudun pysäköinti pääasiassa maksulliseksi (HäSa 28.4.)

60 vuotta keskustassa asunut neuvoo purkamaan kävelykadun. On hyviä ja huonoja ehdotuksia, neuvo on epärealistinen ja huono! Kävelykatujen purkaminen olisi liian suuritöinen sekä erittäin kallis kaikkine muutoksineen. Goodmanin vetovoimaisuus ja ilmaiset parkkitilatkin vaikuttavat. Maltetaan odottaa ykköskorttelin valmistumista. Ehdotan sen sijaan, että Raatihuoneenkadun loppupää suljetaan läpiajoliikenteeltä. Vain asukasliikenne ja huoltoajo sallitaan. Arvi Kariston kadun risteysajokin helpottuu sen myötä.

Heikki Notko

Kiitos Tuulia Viitanen hienosta tekstistä (HäSa 27.4.)! Lisäisin siihen kuitenkin tuoreen tiedon, että lapsiin kohdistuneet väkivallanteot ovat romahtaneet koronan myötä. Kouluväkivalta on siis nyt poissa. Kotona siis parempi kuri, toivottavasti myös opetus. Kansankynttilät siis pysykööt haluamallaan lomalla.

Väkivallan vihollinen

Nimimerkit Timo ja Terveys ensin, puhuivat asiaa (HäSa 29.4.). Koulun tehtävä ei ole luoda lapselle päivärytmiä ja edustaa ainoaa lämmintä ateriaa päivässä. Ne perheet, joissa lapsi on oman onnensa nojassa arkenaan vanhempien juostessa esim. rahan perässä, kärsivät nyt eniten. Tuulia Viitasen kirjoitus (HäSa 27.4.) oli tarpeellinen sohaisu tulivuoreen, herättämään tämän keskustelun opetuksen perustehtävästä. Kiitos siitä, Tuulia.

Teija Sydänmaanlakka

Tuulian kirjoitus oli hyvä, kyllä tässä ajassa ja tilanteessa pitää uskaltaa kritiikkiäkin ilmaista ja sietääkin. Perusopetuslaissa puhutaan kasvatuksesta ja opetuksesta. Tässä tilanteessa kasvatukselle pitäisi laittaa samanlainen painoarvo kuin opetukselle. Lapset kaipaavat ja tarvitsevat yhteisöllistä kasvuympäristön kotikasvatuksen lisäksi. Ihmetystä herätti myös lausuma siitä, että koulussa ei viimeisinä viikkoina toukokuussa tehdä enää mitään? Lapsille ja nuorille tämäkin aika on tärkeää juuri kasvatuksellisesta näkökulmasta katsottuna, yhdessä oloa ja opettajakin kuuluu tähän ryhmään.

Ihmettelevä

Minuakin kovasti kiinnostaisi tietää mihin toimituspäällikkö Viitanen perustaa väittämänsä, että etäopetus on vapautta opettajille? Itse ainakin ammatin edustajana olisin valmis palaamaan lähiopetukseen vaikka välittömästi. Työpäivätkin lyhenisivät samalla normaaliin mittaansa, noin kahdeksaan tuntiin ja iltaisin jäisi aikaa myös omalle perheelle.

Kansankynttilä

Pelottaa, kun suomalaisten rahat ovat noin osaamattomissa käsissä, jos jakelu todella oli vahinko. Etteikö virheitä korjata eikä lähetettyjä tukia peritä takaisin. Noin suuresta munauksesta ei saa päästä pahoittelulla. Potkut vähintään! Mediassa tiedot tuloista ja saaduista raha-avuista!

Ekokorona

Maanantaina, kansallisena veteraanipäivänä, paikallisen Nordean pankin ovien ulkopuolella odotti parisenkymmentä veteraani-ikäistä henkilöä pankkiin pääsyä: kylmästä hytisten, jonossa paikoillaan seisoen, moni toista tuntia. Käteiskassapalvelua on kolme tuntia kahtena päivänä viikossa. Maanantaina heitä palveli vain yksi kassahenkilö. Näin Nordea kohtelee vanhoja uskollisia asiakkaitaan! Kaikki eivät voi nettiä käyttää, se tiedetään. Nöyryyttävää kohtelua, Nöyryyttävää ”asiakaspalvelua” Vihaksi pistää!

Ei minun pankkini

Poliisi voisi jo aloittaa sakottamisen nastarenkaille ajelusta. Viikko on jo mennyt yli lain sallimasta.

Kitkat vuodesta 1996

Suomen nykyinen hallitus aikoo koronakiireiden keskelläkin toteuttaa aikeensa ottaa 175 turvapaikanhakijaa Kreikasta (HäSa 25.4.). Vastaanotettavat olisivat lapsia ilman huoltajia ja yksinhuoltajaperheitä. Vain muutama EU-maa Suomen lisäksi on suostunut tähän. Suomen nykyhallitus halunnee kehittää maastamme pakolaisten oton suurvallan, ainakin asukasmääräämme suhteutettuna. Tulijoiden määrä voi toki kasvaakin 175:stä, eli lähiomaisista.

Paljonkin

Jo antiikin filosofit näkivät, että suuri osa kansasta sekä eräät virkamiehet ja osa papistosta olivat höykäsen pöläyksiä! Silloin ei shoppailtu, kun ei ollut kauppaliikkeitä. Elettiin luontaistalouksissa. Metsästettiin, kalastettiin ja viljeltiin maata. Kasvatettiin kanoja, lampaita, lehmiä ja sikoja. Tavaroita vaihdettiin markkinoilla ja toreilla. Sopimukset, sopparitkin olivat useimmiten suullisia.

Idänpään-Heikki