Lyhyesti lukijoilta: Reskan lämmitys on järjetöntä energian tuhlausta

Tarpoessani loskassa kävelykadulla ihmettelin, miksi osassa kävelykatua on vetistä loskaa ja taas pakkasen tultua loskan jäätyessä kävely on epämukavaa epätasaisella rosopinnalla. Parin kiinteistön kohdalla ei lämmitetä ja siinä on mukava kävellä. Järjetöntä energian tuhlausta! Kenen on koko lämmitysidea?

Onneksi on muita reittejä

Perussuomalaiset Mika Lartama ja Vesa Mäkinen ehdottivat (HäSa 9.2.) että kaupunkiin tarvittaisi iso tekojää ja muutama pienempi. Niitä varmaan tarvittaisiin, mutta tässä kunnassa, jonka talous sakkaa pahasti, on tärkeämpiäkin rahanlaittokohteita: palkata työvoimaa niin sanotulle suorittavalle puolelle esimerkiksi teiden kunnossapitoon, kiinteistöjen korjaukseen sekä terveydenhuoltoon ennen sote-uudistusta. Samalla järjenkäytöllä voisi poistaa turhaa porukkaa kaupungintalolta.

Pentti Ranta, Hämeenlinna

Tekojäärata Hämeenlinnaan? Viimeisen aloitteen tehneet perussuomalaiset: haluatteko te puolueena siis supistaa kunnan menoja vai lisätä niitä? Vai onko tilanne täälläkin sama kuin eduskunnassa, jossa puheenjohtaja kertoo lain noudattamisen tärkeydestä ja edustajat puhuvat ja kirjoittavat mitä haluavat?

Voi hyvää päivää

Miten kaupungin terveyspalvelujohtajat vastaavat eläkeläinen Rosenströmille (HäSa 5.2.), joka jäi pääterveysasemalla ilman hoitoa? Miten kaupunki säästää potilaan tilan edetessä erikoissairaanhoidon tarpeeseen? Yrittääkö kaupunki näyttää asukkaansa sairaampina kuin he ovat, saadakseen valtiolta enemmän soterahaa? Aluevaali-poliitikot hopihopi terveyskeskusasiakkaiksi. Saatte ruohonjuurta ja tienaatte valtiolta määrärahoja.

Arvo Eri

Suuret kiitokset miehille, jotka autoitte autoni ojasta Katinalassa tiistaina kello 16 jälkeen.

Rav4-kuljettaja

Myös Hämeenlinnan verotulot ja budjetti laskevat puoleen, että millä se rahoittaa Janakkalan ja Hattulan menot sen paremmin? Sadantuhannen asukkaan kaupungiksi toivova mainitsee myös kaksi Koskista, ovat sen verran kovia luita, vaikka toinen onkin Janakkalasta, että ei kiitos neuvotteluille. Haluaako kaupunki pilvenpiirtäjiä, isossa cityssä pitää olla.

Hassan, Janakkala

Tervetuloa myyjäksi! Kaipaatko käytöstavattomia ja iästään ylimielisiä vanhuksia, akateemisia kylähulluja ja iltaisia nuorisoporukoita? Tässä ala juuri Sinulle!

“Eti v***u ite”

Pendelöintimyönteiseksi kaupungiksi ryhtyminen voisi näkyä tervetulleeksi toivottavana r-asematunnelina. Ale-hintaiset hiekkaparkit pyörille ja autoille olisi hyvä pitää siisteinä ja valvottuina. R-asematunneli on junailijan portti kaupunkiimme ja nyt tunnelissa on syksyn lehdet päädyn rappusissa, vanhoja ilmoituksia ja nastoja tunnelin lasivitriineissä, sekä päätyliuskassa käymälä.

Tervetuloa

A-studio 7.2.2022. Hyvä Lulu Ranne. Älä provosoidu toisen henkilön puheista. Älä puhu toisen henkilön puheen päälle. Älä ilmeillä näytä ivaa.

Kannattajasi