Lyhyesti lukijoilta: Rokotevastaisuus on käsittämätöntä itsekkyyttä

Osa suomalaisista on tuijottanut liikaa Yhdysvaltalaisia tiedotusvälineitä: mikään muu ei selitä tätä jatkuvaa rokotevastaisuutta! Käsittämätöntä itsekkyyttä. Tällaiset kansalaiset eivät ansaitse hyvinvointiyhteiskunnan etuisuuksia itselleen.

Riskiryhmäläinen

Onko reilua THL.fi? Kuinka ne tuhannet, joilla ei ole mahdollisuutta seurata Internetissä julkaistuja uutisia ja ohjeita saavat tiedon alueensa koronatiedotteista? He varmaan kuuluvat riskiryhmiin.

Onko reilua?

Tämä arkkitehti Engelin suunnittelema, vuonna 1837 valmistunut Hämeen lääninhallituksen rakennus, on kaupungin helmi. Sen historiallisuutta ei riittävästi vieläkään esiintuoda. Tsaari Aleksanteri ll:n ja senaattori Snellmanin yhteisymmärrys suomen virkakielen yhdenvertaisuudesta ruotsin kielen kanssa, oli yhteisen junamatkan, tosin eri vaunuissa, huipentuma perillä. Se oli yksi ennakkoaskel suomalaisen Suomen itsenäisyyteen.

Hämeenlinna oli keskiössä

Väylävirasto voisi siirtää Hämeenlinnassa sijaitsevan raakapuun käsittelyalueen Hattulan Merveen. Virasto on tuore ko. teollisuusraiteen omistaja ja investoinut siihen juuri kolme miljoonaa euroa. Väylävirasto haluaa käyttöä radalle, jota nyt käyttää vain satunnaisesti panssariprikaati.

Ratapölli

Taas saatiin osoitus kaupungin virkamiesten vallasta ja vihamielisestä suhtautumisesta autojen pysäköinnissä (torin vinoparkki). Poliisilla on lakituntemus ja käytännön järkevä toteutus. Kuten uutisessa mainittiin, pysäköity auto ei aiheuta vaaraa, liikkuva auto on se vaurioita aiheuttava. Jos kaupungin virkamiehelle tulee ongelmia lain tulkinnassa tarkoittaa se sitä, että annetut ohjeet ja asetetut liikennemerkit ovat tulkinnanvaraisia ja kaupunki on velvoitettu korjaamaan epäkohta, eikä maksuille ole perustetta.

Satunnainen matkaaja

Eskimo-jäätelön nimi pitää muuttaa, koska se on rasistinen. Geisha-suklaa ei voi pitää nimeään, koska se on tasa-arvon vastainen. Mutta onneksi on puhelinmyyjät. Heitä sopii kurmoottaa surutta ja mennen tullen, kuten tekee toimittaja Jani Suhonen alanurkka-kirjoituksessaan (HäSa 7.12.) neuvoessaan lukijoita olemaan heille v-maisia. Sattumoisin saman lehden etusivulla on juhlava otsikko: Arvostakaa toisianne.

Heksa

Aivan mahtava alanurkkakirjoitus Viki Saloselta sukupuolten lukumäärästä (HäSa 8.12.). Päivänselvästä asiasta halutaan tehdä jostain syystä vaikea…

Hei haloo

Kiitos Janakkalan Napialan Wanhan koulun upeasta jouluseimestä. Mieleeni nousi lapsuuden koulumuistot joulujuhlan seimiasetelmasta ja joulukuvaelmasta. Hämeenlinnan torillakin seimiasetelma, jossa on Jeesus-lapsi, Maria ja Joosef kuuluvat kauniiseen perinteeseemme, sillä joulu on Jeesuksen syntymäjuhla.

Jaana Rusko-Laitinen