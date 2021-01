Lyhyesti lukijoilta: Säännöt ne ovat lumitöissäkin – Lumet ovat tontinomistajan vastuulla

Se on käynnissä taas lähes jokatalvinen lumisota varsinkin taajamissa. Tontilla olevat lumet kuuluvat tontin omistajan vastuulle ja ainakin ne on kolattava ja varastoitava omalle tontille. Mikäli ne eivät mahdu omalle tontille on ne tontin omistaja kustannuksella vietävä esimerkiksi lumenkaatopaikalle, ainakaan niitä ei saa siirtää kadun toiselle puolelle ja jättää kaiken lisäksi osittain kadulle, josta aura sitten työntää ne vastapäisen talon sisäänajoaukkoon. Lukekaa Hämeenlinnan kaupungin järjestyssäännöt ja toimikaa niiden mukaan!

Tontin omistaja kaupungista

Kiva, että auraus Sairiossa ja Käikälässä sujuu ja tonttien liittymien kohdalla osataan väylät jättää auki. Meillä Hirsimäen suunnalla auraus sujuu, mutta liittymiin jätetään surutta korkeat vallit ja suojakeleillä valtavat lumikököt. Sääliksi käy vähävoimaisia, vaikka lumi onkin ihanaa.

Lyly ja Kalhu

Palkataan joulupukki tänne Hämeenlinnaan tekemään lumityöt. Hänhän kerkiää kiertämään maapallon jokaisen kodinkin jouluna. Niin yhden pitäjän lumityöt eivät varmaan tuota tuskaa. Kaupunki voisi tehdä sopparin, pukin kanssa, vaikka sadaksi vuodeksi. Jäisi jotain hyvää tulevillekin sukupolville.

Pekka Mäntykangas

Visämäen unohdettu rantareitti ei kuulu aurauksen piiriin, mutta ei myöskään ole ilmoitettu ”Ei talvikunnossapitoa”. Roskiksia ei ole. Rantaa siistittiin viime vuonna ja siellä makaavat kaadetut puut ja risut lumen alla. Aurausta on pyydetty jo kahdesti, mutta mitään ei tapahdu. Kyllä linnan reittiä hierotaan, mutta Visämäessä hiihdetään ja kävellään polkua pitkin.

Tulkaa muutkin tekemään talkoilla toinen polku

Onko työmoraalia enää ollenkaan? Eikö tehdylle työlle ole laatuvaatimuksia tai valvontaa? Bussipysäkiltä autoon pääsy on lähes mahdotonta kinosten ja paakkujen yli. Jopa suojatielle pääsy vaatii mielikuvitusta. Verorahoilla edes esteetön kulkumahdollisuus.

Autoton

Onko latuetiketti kumonnut perustuslain?

Kävelijöiden puolustaja

Milloin Kankaantaustan kentän laidalle jalkapalloilijoilta turvalliseen paikkaan saadaan ulkokuntovälineet?

Kunnossa kaiken ikää

Jälleen kerran Lulu Ranne kirjoittaa (HäSa 26.1.) asiasta, josta ei ilmeisesti tiedä yhtään mitään. Olisi kyllä mielenkiintoista kuulla tarkemmin HPK Liiga oy:n liiketoimintamallista. Kertoisitko tarkemmin!

Matteus

Olisihan uskomattoman vastuutonta käynnistää sairaalan rakentaminen ennen kuin rahoituksesta on mustaa valkoisella. Se ei ole vitsin paikka, KHSHP:n johtaja Seppo Ranta.

Teppo Turja, valtuutettu (ps.)

Se vasta kumma juttu on, jos presidentti itse ei tiedä, mitä presidentin kanslia on sopinut valtioneuvoston kanssa tapaus Navalnyistä.

Eikka