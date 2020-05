Lyhyesti lukijoilta: Säästöt jyräävät vääristä paikoista Hämeenlinnassa

Säästöt jyräävät Hämeenlinnassa vääristä paikoista. Rekryt on minimoitu, mutta kotihoidossa on jatkuva pula hoitajista, Sarastia-rekryn kautta on useille alueille jatkuva haku. Mikä mättää pahasti, kun sijaisia ei mene tiettyihin paikkoihin? Onko työyhteisö tulehtunut, liika kova kiire, sijainen joka tulee, olisi perehdytettävä kunnolla, vaikka ammattihoitaja, ei riitä lista nimiä ja menoksi. Kotihoito tarvitsee uuden suunnitelman, vanhassa järjestelmässä asiat toimivat. Hoitajat joutuvat käyttämään omia autoja, kilometrikorvaus tulee, mutta kuluuhan oma auto muutenkin. Leasing-autoja voisi hankkia käyttöön hoitajille. Ei voi ottaa vastaan työtä, jollei ole autoa käytössä. Kävellen onnistuvat vain keskusta ja Keinusaaren alue. Työmatkat julkisilla, tai pyörällä onnistuisivat muuten. Kotihoito saatava vetovoimaiseksi, eikä se onnistu kiristämällä hoitajien työtaakkaa.

Hoitaja

Odottelen, milloin Hätilän kokoomus alkaa pohtia kiireellisenä taksien, linja-autoliikenteen, pitopalveluiden, yms. yrittäjien ahdinkoa. Heillä oli tärkeimpänä juottoloiden tilanne, aika kummallinen kiireellisyysjärjestys. Odottelemisiin.

Pirssi

Viitaten avin kannanottoon Hämeenlinnan lastensuojelusta totean, että se on nykyisin äitiensuojelua, jossa unohdetaan lasten oikeudet.

Valitettavasti kokenut

Mitä Hämeenlinnan terveysviranomaiset aikovat tehdä: Linnanpuistossa ruokitaan variksia läpi talven ja nyt keväällä lokkeja Linnaniemen laiturilla!

Pian myös rottaongelma on läsnä

Kokoomus on esittänyt ilmastopakettia ilmaston suojelemiseksi. Hämeenlinnassa jotkut kokoomuslaiset ovat jo aloittaneet, eli alkaneet haudata ilmastovaarallisia materiaaleja maahan! Siinäpä kätevä ratkaisu?

Vassari

On tosi kumma, että pitää rutista jo kaupassa käymisestä, eiköhän se ole jokaisen oma tarve käykö yksin tai kaksin. Itse en pärjää yksin näkövamman vuoksi, mutta olen onnellinen, että vielä voin liikkua, tosin apua saaden!

Mummi 79v

Pasi Honkanen oli poiminut Twitterissä ns. rusinat pullasta. Niin valtioneuvosto kuin sisäministeri huomioivat kyllä sekä Snellmanin päivän että kaatuneiden muistopäivän. Se, että he huomioivat lisäksi vähemmistöt ja vaikkapa ramadanin, ei ole lainkaan huono asia.

Samassa veneessä

Hallitus on antanut ohjeita kansalle korona-ajan elämiseen. Olisi suotavaa, että seisoisitte nyt sanojenne takana. Henriksson väänsi radiossa, että on koko ajan tarkoittanut päätäntävallan poikkeuslaista huolimatta olevan ihmisillä itsellään. Kumma, että näin oleellinen näkökulma jäi tiedotustilaisuuksissa kansalle kertomatta?

Vettenrohvi