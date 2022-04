Lyhyesti lukijoilta: Sähköpotkulaudat valtaavat vihdoin Hämeenlinnankin – Pyöräteitä vastustaneiden mielipiteet taitavat muuttua

Tänä kesänä sähköpotkulaudat vihdoin valtaavat Hämeenlinnankin. Veikkaan, että monen pyöräteitä vastustaneen kuntapäättäjän mielipide muuttuu. Hyvä pyöräilyinfra tukee myös erilaisten sähköisten liikkumavälineiden käyttöä. Näiden kulkuneuvojen lisääntyminen kaupungeissa on joka tapauksessa väistämätön tosiasia.

Sittenkin pyöräteitä?

Olin hyvin iloinen kun tuli tieto, että lähiliikenteen busseissa on lähimaksu-mahdollisuus. Ei tarvitse enää kerätä kolikoita ja sitä paitsi se on edullisempaa. Mutta, nyt on hyvin monta kertaa ollut niin, että maksulaitteen päällä on “huppu”. Se on rikki, sanoo kuljettaja. Hyvänen aika korjatkaa ne laitteet, ettei tarvitse tyhjää mainostaa bussin valotaululla: nyt voi maksaa lähimaksulla!

Linja-autossa on tunnelmaa

Erikoista on, että Goodmanin kupeessa Kaivokadun 30 minuutin autopaikat ovat olleet varattuja lumikasoille koko talven ja ovat edelleen. Samoin Kaivokadun ylitys on ollut täysin mahdotonta suojatietä käyttäen koko talven Kaivokatu 1:n kohdalla. Miten selviävät rollaattoriliikkujat, lastenvaunuja työntävät, pyörätuolia käyttävät? Eikö ajatella edes näitä ihmisiä tässä kaupungissa?

Kaupunkilainen

Hyvinvointialueen johtajalle voidaan maksaa 17 000 euroa kuukaudessa, mutta sairaanhoitajille ei palkankorotusta! Säästöjä siis sotesta? Nyt on jo perustettu lukemattomia uusia virkoja, joita ei ennen ollut. Säästöjä siis?

Järkyttynyt!

Jatkuva nuoriin kohdistuva huolipuhe ei auta ketään. Usein huolen ilmaisija on ylemmän keskiluokan edustaja katsoen “tutkittuja” asioita sivusta tai ylempää. Kun akatemiaprofessori, dosentti, kansainvälisen soveltavan psykologian järjestön koulupsykologian jaoston presidentti, Suomen tiedeakatemian jäsen sekä kasvatus- ja psykologiatieteen ryhmän pj. ilmoittaa sodan, ilmastoahdistuksen, sekä koronan koulusulkujen vaikuttaneen masentavasti oppilaisiin niin voi juku. Huolipuheen sijaan konkreettisia esityksiä mitä, miten ja millä keinoin edetään tästä.

Huolettaa

Miksi ihmeessä päättäjät ja kansanedustajat jatkuvasti vouhkaavat mielipiteitään Nato-asiassa. Se on jo tullut selväksi, tämä varmaan vaan ärsyttää Venäjällä ja alkavat pohtia jotain ilkeyksiä. Kun on päätetty, että haetaan, niin sitten se tehdään, ilman turhia kyselyjä hyvä niin.

Pääsiäisnoita

Onko enää mitään häveliäisyyttä!? Ukraina taistelee kunniakkaasti meidänkin puolesta ylivoimaista vihollista vastaan. Mitä me teemme? Päätämme pitää 300 festaritapahtumaa! Onko mitään tämän typerämpää?

Miettikää!

Miksi Ruotsi liittyisi Natoon, jos Suomi siihen liittyisi? Eihän Ruotsilla silloin olisi mitään tarvetta siihen liittyä, kun yhdellä laidalla on Norja Natossa, toisella Suomi ja etelässä Tanska! Sehän olisi kuin herran kukkarossa siinä keskellä. Eiköhän Ruotsi löydä parempiakin rahanmenoa kuin Naton rahoittaminen.

Mielipide

En olisi uskonut, että olemme SDP:n “kuopassa”. Nyt täytyy olla siihen saakka, kun hallituksessa saamme tiedot SDP:stä. Erkki Tuomioja halusi taas sotkea pakkaa. Ruotsi ei ole ollut pitkään aikaa sodassa. Suomi tehköön oman päätöksensä ilman Ruotsia.

Miksi näin arvoisa SDP?