Lyhyesti lukijoilta: Säilytetään Varikonniemi vehreänä keitaana

Varikonniemi on ihana lehtomainen keidas ja kelpaa sellaisenaan. Komppaan täysin alanurkan Pirjo Liisa Niinimäkeä (HäSa 26.8.). Varikonniemi on paitsi eläin- ja kasvikohde, niin se on merkittävä hulevesi-imuri ja hiilidioksidin sitoja. Sateet, tulvat ja myrskyt lisääntyvät, jos maapallon lämpötila ei laske. Mehevästi kasvustoa hengittämään ja mehiläisille kasveja pölytettäväksi, niin maailma pelastuu.

Tekoja, tekoja

Olen samaa mieltä kuin Pirjo-Liisa Niinimäki (HäSa 27.8.), koululaiset eivät kuulu Verkatehtaalle, ei ole mitään tekemistä kulttuurin kanssa. Paha moka päättäjiltä. Ei tiedä, itkisikö vai nauraisi.

Tuija Salonen, Hämeenlinna

Olen täysin samaa mieltä nimimerkin Yksi kulkija (HäSa 26.8.) kanssa, että tapahtumat tulee siirtää Kantolaan. On väärin, että eräs suosituin ulkoilureitti sulkeutuu päiväkausiksi. Tietenkin vielä päälle tulevat haittavaikutukset naapurustolle. Toivon hartaasti, että uusi kaupunginjohto kuuntelisi ja ottaisi huomioon asukkaiden toiveita. Edelliset kun eivät kuunnelleet.

VK, Ojoinen

Poliisin tehtävät lisääntyvät ja turvattomuus kansalaisten keskuudessa lisääntyy osin hallituksen omien päätösten seurauksena. Nyt hallitus on rajusti vähentämässä poliisin toimintaedellytyksiä vähentämällä määrärahoja. Ehkä ao. tahot odottavat sakkotulojen korvaavan leikkaukset lisäämällä kameratolppien määrää? Tämä ei taatusti lisää kansalaisten turvallisuutta.

Poliisin pikkuserkku

Kova työ on omiensa kurissa pitämisessä paitsi perussuomalaisella Purralla, niin myös keskustalaisella Saarikolla. Kyllä, sananvapaus on tärkeä asia, mutta eduskuntapuolueiden edustajilla tahtoo tuon sanan ä usein muuttua ö:ksi! Samalla myös sanoman sisältö.

Vassari

Kansanedustaja Timo Heinonen kirjoittaa Hämeen Sanomissa (27.8.), että kokoomus ei leikkaisi koulutuksesta. Hassua, että kun he juuri olivat hallituksessa ja pitivät opetusministerin salkkua, koulutuksesta leikattiin aivan ennätyksellisen paljon.

Oppositiosta helppo huudella