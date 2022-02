Lyhyesti lukijoilta: Saisiko pyytää edes jotakin vastinetta hulevesimaksuille? – Katujen sadevesikaivot auki lumesta ja jäästä

Olisiko kohtuullista pyytää ja toivoa että saisimme vastinetta humpuukimaiselle hulevesien maksulle avaamalla katujen sadevesikaivot lumesta ja jäästä?

Mykkä

Erityiskiitos Myllymäen katujen auraajalle tänä talvena suoritetusta työstä.

Hannu Hakala, Hämeenlinna

Hoitotuntimäärästä oli kirjoitus (HäSa 12.2.). Lapsien kannalta ei varmaankaan haittaa, jos satunnaisesti on yksi hoitaja enemmän. Se tuo mukanaan myös laadukasta varhaiskasvatusta. Kannattaako mahdollisimman tiukille jo alunperin hoitajamäärää suunnitella? Sähköinen ja jotakin maksanutkin ilmoitusjärjestelmä ei välttämättä ole yksinkertaistanut asioita. Ennen vanhaan ei tarvinnut vähän väliä ilmoitella tunteja, jos hoidontarve pysyi samankaltaisena.

Talous rules

Markku Ormala kirjoitti mielipidepalstalla (HäSa 11.2.) käsin kirjoittamisen hyödyistä opiskelussa. Tiedän kokemuksesta, että se on paras tapa oppia. Jopa kymmeniä vuosia myöhemmin esimerkiksi englannin kielen sanojen kirjoittaminen käsin ja niiden muistaminen sujuu hyvin katsomatta sanakirjaan toisin kuin niitä yrittäisi räpeltää kirjoitus- tai tietokoneella. Ei tarvita kuin kynä ja paperia, niin johan luistaa. Tunnettu tosiasia kautta aikojen on ns. sormimuisti.

Kynä käteen

Suomen maatalousyrittäjät ovat nyt kriisissä. Sähkön, polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat ovat merkittävästi nousseet, mutta tuottajien tuotteista saama hinta ei. Korona-ajan ongelmista kärsineet, monien alojen yrittäjät, ovat saaneet korvauksia, mutta maanviljelijät vain takauksia. Ymmärrämmekö me kuluttajat lainkaan, että myös maamme huoltovarmuudesta on kysymys. Ainakin yksi keino meillä jokaisella on.

Ostakaamme kotimaista!

Nyt kun aluevaltuustot ovat käynnistelleet toimintaansa, lienee aiheellista esittää kysymys perussuomalaisille. Joko se bensan hinta on pudonnut?

Lupauksista totta

Suomi lupaa antaa ukrainalle raha-avustusta, mikäli Venäjä hyökkää. Kaikkien myötätunto on ukrainan puolella, mutta pelkkä myötätunto ei riitä. Pitäisi olla myös jotakin konkreettista, kouraantuntuvaa, esimerkiksi talvisodan aikana Suomi sai ulkomailta myötätunnon lisäksi myös ruoka-apua. Tuskin lähettäjämaat kuitenkaan olivat ottaneet velkaa Duomea auttaakseen.

Korpifilosofi

Onko niin, että huippu-urheilija pettyy, kun ei pärjää olympialaisissa. Minun logiikalla maksava yleisö pettyy ja urheilija pettää. Varsinkin kun tiedotusvälineet hehkuttavat tulevia mitaleja, joista jäädään tosi kauaksi. Kisan jälkeen haastattelussa kerrotaan sairauksista ja vammoista, joiden perusteella olisi pitänyt jäädä kotiin. Petettiin kansa ja estettiin terveen urheilijan kilpaileminen. Tärkeintä on oma nimi lehdessä. Ja tietenkin stipendi. Meriittinä “olympiaurheilija” tarjoaa rahakisoja pitkin vuotta. Ladataan taas mitalikahvit keittiöön ja suunnataan sohvalla kohti uusia pettymyksiä.

Setä Tavastia