Lyhyesti lukijoilta: Sama peli jatkunut jo vuosikymmeniä – Lumet pois risteyksistä!

Eikö Hämeenlinnan katujen kunnossapito-osasto kykene palkkaamaan sellaista urakoitsijaa, kenellä on riittävä kalusto siirtämään auratut lumet pois risteyksistä liikennettä haittaamasta? Sama peli jatkuu vuosikymmeniä Hämtööönissä!

Ojoinen

Luistelemaan tyhjään Pööliin! Siellähän olisi erinomainen paikka tekojääradalle, säältä suojassa, parkkipaikat lähellä ja samalla käyttöä sille tyhjänä törröttävälle Pöölille!

Helppo ratkaisu

Hanna Antila-Andersson oli oikeassa (HäSa 13.12.) Engelin rantaan olisi sopinut jäähalli-uimahalliyhdistelmä. Näyttävä julkinen rakennus, eikä lisää ranta-asuntoja. Rannat yhteiskäyttöön. Nyt suunnitellut korkeat, harmaan ruskeat asuinmöllykät ovat ankeita. Miten olisi Suomen kaunein linja-auto-, posti- ja vesibussiasema? Asiakasaulan ikkunalliset seinät aukeaisivat järvelle päin, vesilinjuri veisi linnalle ja rautatieasemalle.

Teija Sydänmaanlakka

Pyydän ystävällisesti kaikkia päättäjiä ja suunnittelijoita lukemaan artikkelin (B8–B9, HäSa 9.1.). Asiantuntija kertoo juuri sen, mitä minäkin haluaisin sanoa: Korkeat rakennukset eivät sovi maisemallisesti pikkukaupunkiin, eivätkä ainakaan rannoille, eikä katujen varsille, missä estäisivät auringon paisteen kaduille. Areena – Pullerilla ovat muutkin hallit ja tilaa riittänee. Ei autoruuhkaa keskustaan! New Yorkissa on asukkaille iso keskuspuisto. Meille tosin riittäisi Hämeensaaren kokoinen! Isolle luistinradalle olisi myös Hämeensaaressa tilaa – sellainen siellä oli aikoinaan. Onko kansaliike Hämeensaaren puolesta utopiaa?

Ahtaanpaikankammoinen

Jo on aikoihin eletty. Ajoin autoni Kahtoilammen parkkipaikalle. Kohti moottoriradan hiihtoparatiisia lähtevältä latu-uralta joku on käynyt auraamassa lumet pois ihan moottorikäyttöisen menopelin avulla. Lähialueen jäljistä päätellen ralli on muutenkin melkoista.

Laturauhaa

Kertokaapa liikenneihmiset, miten minäkin voisin perustaa oman taksiaseman liikkeeni eteen. Palokunnankadulla se on onnistunut. Siitä on tehty kaupungille vahva sakkorysä. Liikennemerkki on seinän vieressä, josta se on huono havaita. Ja mikä ihmeellistä, taksit lastaavat ja purkavat asiakkaansa aina jalkakäytävällä. Näin meillä Hämeenlinnassa.

Ihmettelijä

Kumpi valtuusto päättää kaupunginjohtajien lukumäärän, määräaikaisuuden ja toimikauden pituuden?

Gösta Genast

Suurkiitokset Kanta-Hämeen keskussairaalan ensiavun sekä osaston 6A henkilökunnalle parhaasta hoidosta.

Anne Kisonen

Asioin alkuviikosta Kelan toimistossa. Haluan kiittää erittäin ystävällisestä palvelusta ovella palvellutta miesvirkailijaa. Asiat hoituivat todella sujuvasti ja nopeasti hänen ansiostaan. Iso kiitos hänelle ja hyvää alkanutta vuotta!

Lomakkeita hakenut nainen

Simo Naapurin kertomus jäihin putoamisesta oli heikkojen jäiden aikaan muistutus paikallaan. Naapurin kommentti: ”En usko sattumaan” sen sijaan ihmetytti. Korkeimman tarkoitus tuskin on pudottaa jäihin ja työllistää pintasukeltajia, päävastuu kun on jäälle menijällä. Korvaisin lauseen ”vahinko ei tule kello kaulassa”.

Naskalit kaulaan

Timo Heinonen arvosteli jyrkin sanoin (HäSa 9.1.) taas kerran pääministeriä ja hallitusta, nyt rokotuksien hitaudesta. Olisivathan ne voineet rivakamminkin alkaa, mutta miten? Meillä on sovittu järjestys, hoivakodit, niiden henkilökunta ja muu th-henkilöstö ensin. Hoivakotien asukkaat eivät ole niitä, jotka voidaan laittaa jonoon, niinpä sinne täytyy mennä pistäjien itse paikalle. Heinonenkin varmasti muistaa, miten rivakasti hoitui sikaflunssarokotus. Ihan samaan kyetään varmasti nytkin, kunhan rokotetta on riittävästi saatavilla, toisin kuin nyt. Paniikin lietsomisella ei saavuta mitään – paitsi ehkä sen, että populismikisassa kok–ps saa pari sulkaa hattuun.

Jaska

Timo Heinonen, rupea nyt itse vaan rokottelemaan, jos ei kansanedustajana pysty vaikuttamaan rokotusnopeuteen muuten kuin arvostelemalla muita.

Löpinät sikseen

Timo Heinonen levitti disinformaatiota mielipidekirjoituksessaan väittäessään tartuntamääriä alhaisiksi. Hämeenlinnan suhteellinen tartuntaluku on voimakkaassa nousussa.

Äänestäjä

Ei kannattaisi eduskunnan puhua kiireestä mitään, kun on melkein viisi kuukautta lomaa vuodessa. Ei tätä menoa kestäisi mikään firma. Hävetkää! Ja saavat vielä palkkaa yli 7 500 euroa kuukaudessa, huh huh!

Unski

Washingtonin tapahtumien jälkeen meillä Suomessakin keskustellaan siitä, voisiko Suomen eduskuntataloon kohdistua jotain vastaavaa. Vaikea kuvitella, että maailman vakaimmaksi arvioidussa maassamme näin voisi tapahtua. Poliittiset ääripäämme eivät nykynäkymin sellaiseen ryhtyisi. Vielä vallitseva yhtenäiskulttuurimme taso on sen tae. Mutta entä jos vuosikymmenten kuluessa monikulttuurisuus nousisi enemmistöksi, olisiko enää takeita?

Pohdintaan!

Nimimerkki Joku kirjoitti (HäSa 9.1.) tästä väkivallan varsin runsaasta esittämisestä eri ohjelmalähteissä. Olen hänen kanssaan aivan samaa mieltä. Tätä runsasta väkivallan esittämistä lisäävät vielä varsin paljon nämä erilaiset pelit, joissa kaikki tuhoamisen ja hävittämisen muodot on kyllä muistettu esittää. Tässä olisi esim. opetusministereille tehtäväkenttää. Pitäisi saada aikaan lainsäädäntö, jolla vähennettäisiin tai kokonaan kiellettäisiin näiden väkivaltaohjelmien – ja pelien esittäminen tai myyminen. Ehkä kieltämällä saataisiin mielipiteitä muutettua väkivaltaa paheksuvaksi ja yleisesti torjuvaksi.

Rauno A. Järvinen Tuuloksen pitäjästä

Yhdysvalloissa dollari on kuningas, joten olisi poliittisesti mielenkiintoista seurata Trumpin hotellien ja golfkenttien asiakasmäärien kehittymistä. Kuinka moni tukee luottokortillaan Trumpin politiikkaa ja mistä syystä. Saattaa olla liian pitkäveteistä touhua klikkiotsikkoyhteiskunnassa.

ReiPan

Nyt kun hallitus on sössinyt rokotteiden tilauksen ja jakelun suomalaisille, Haavisto sitoutuu jo jakamaan ”ylimääräiset” rokotteet EU:n ulkopuolisille. Kyllä Niinistön ehdottamaa koronanyrkkiä olisi tarvittu.

Virveli