Lyhyesti lukijoilta: Sanakin vielä "Meidän pelistä", niin annan ylen

Hämeen Sanomat antaa lehti toisensa jälkeen metritolkulla palstatilaa itsejulistautuneelle mestari-analyytikolle Sihvoselle päteä Kerhon pelityylillä. Näistä ei saa mitään selkoa, eikä niitä kyllä jaksa lukeakaan, vaikka kiekkoa on aktiivisesti seurannut ja harrastanut 40 vuotta. Muka-teknisten lausehirviöiden sijaan voisi hieman kiinnittää huomiota myös jutun luettavuuteen ja viestiin, ihan journalistisia perusasioita kai. Sanakin vielä ”Meidän pelistä” niin annan ylen, niin kulunut ja väsynyt käsite. Yrittäkääpä lukea ajatuksella läpi esimerkiksi maanantain 19. lokakuuta juttu sivuilta A14–15.

Fanalyytikko

Lue myös: Sihvosen analyysi: Näin HPK:n peli oikenee (18.10.2020)

Täytyy ihmetellä, miksei tunnettua hämeenlinnalaista jääkiekkoanalyytikkoa ole kiinnitetty yhteenkään liigaseuraan päävalmentajaksi? Kyseisen henkilön analyyseja lukiessaan voisi kuvitella, että tämä mieshän vie joukkueen varmaan mestaruuteen – vai viekö?

Kyllästynyt

Toivottavasti Jukolan uuteen kauppaan ei tule roskaruokapaikkaa. Liikalihavuus on iso ongelma ja pitserioita on aivan joka kadun kulmassa.

Mummo

Sinä maskiton ihminen, älä tule lähelleni, pidä edes se kahden metrin turvaväli, kun kerran tilaa on riittävästi. Miksette ota mitään suosituksia vakavasti, ettekä niitä noudata?

Anna minun ja omaisteni pysyä terveinä

Viikonloppuna kaupassa oli lukuisia ihmisiä ilman maskia hönkimässä jonossa tai hyllyn välissä aivan vieressä, vaikka kuinka itse yritti vetäytyä kauemmas. Ei kai kaikilla heillä voi olla sairaus, joka estää maskin käytön tai muun hyvän käytöksen?

Välitä toisesta ihmisestä!

”KauneuskirjoItus” kunniaansa ja arvostukseen. Piste.

KaK

Kun kerran kaupunki päättää rakentaa näitä jättikouluja (joihin ei voi johtaa eikä syntyä pedagogista yhteisöä), niin olisi kohtuullista hankkia kaikille yli 700 oppilaan peruskouluille kameravalvonnat. Kamerat pitää tulla kaupungilta opetuksen järjestäjänä, koska koulu on, opetuslain mukaan, velvollinen turvaamaan oppilaiden henkistä, fyysistä ja aineellista koskemattomuutta ja turvallisuutta koulupäivän aikana. On eri asia mitä koulun pihalla tapahtuu illalla. Lasten työpäivä on aina koulun aikuisten vastuulla. Ensiavuksi: Tuokaa pyöräparkki keskelle koulun pihaa, aidatulle alueelle, luokista ja opettajanhuoneesta nähtäväksi. Ja tuokaa opetuspalvelujen hallinnon toimistot samaan taloon oppilaiden kanssa.

Teija Sydänmaanlakka

Toivottavasti päättäjät kuuntelivat viime viikolla, kun ministeri Annika Saarikko (kesk.) puhui kirjastojen aukipitämisen puolesta. Muistan, kuinka keväällä meidät käskettiin ulos kirjastosta kesken päivän. Meidät netittömät suljettiin ulos Internetistä yli kymmeneksi viikoksi.

Tajuaako hyväosainen?