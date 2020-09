Lyhyesti lukijoilta: Sarajärven viesti kuunteluoppilailleen oli selkeä – Seinäjoelle on tehty jo toriparkki

Seinäjoelta Hämeenlinnaan 4. syyskuuta saapuneen, koko virkamies- ja luottamushenkilöstön johdolle luennoineen Raimo Sarajärven, viesti oli selkeä: keskustan rakentamisessa kaikki voittavat. ”Kuunteluoppilaille” taisi tulla ahaa-elämyksiä häneltä, jonka taustana ovat mm. onnistuneet johtamiset Seinäjoen, Suomen moderneimmassa jalkapallo-stadionissa ja Seinäjoen (SJK:n) sarjamestaruudessa. Sen keskustaan tehtiin äsken maanalainen toriparkkikin.

Ahaa!

Pyöräilysäännöistä vielä sen verran, että pyörätien jatkeella ajaen tien ylittävä pyöräilijä väistää aina suoraan ajavaa autoilijaa tulee auto sitten oikealta tai vasemmalta, ellei liikennemerkillä ole muuta määrätty. Hämeenlinnassa tämä tarkoittaa mm. sitä, että Raatihuoneenkatua alas Arvi Kariston kadulle tuleva pyöräilijä väistää vasemmalta tulevaa autoilijaa. En myöskään ole huomannut, että Vanajaveden sillan eteläpuolinen jalkakäytävä olisi tarkoitettu pyöräilijöille!

Raiska

Lue myös: Pyöräilyseuran puheenjohtaja vastaa autoilijalle (5.9.2020)

Nimimerkille Hyvin laaditut radat lisäävät harrastusta (HäSa 5.9.) Fakta että 23 keskeytystä ja radat vaatimustasoltaan teknisesti ja taktisesti haastavahkot, uusi alue, uusi kartta ja maasto miellyttävä. Harrastamme hienoa lajia, jossa maastot, ratojen vaatimustaso jne. vaihtelevat. Torstairastit ei ole kilpailu, mutta voi tarjota myös suunnistuksellisesti vaativimpia ja haasteellisempia onnistumisia. Liika kiire omaan taitotasoon nähden ei mahdollista sitä. Mutta kiitos viestistä, sillä mikään muuhan ei piristä talkoomiestä niin hyvin kuin kunnon rapsakat haukut. Nähdään rasteilla.

Jyrki Kopra, valmennuspäällikkö, TurSa

Rautio ja Kenakkala ilmoittivat (HäSa 3.9.), että ”oikeusvaltiossa syytetty on syytön, vasta kun on tuomittu”. Eikö se toimi myös toisinpäin? Epäilty voi osoittautua syylliseksikin ja sen myötä myös korvausvelvolliseksi aiheuttamiinsa taloudellisiin vahinkoihin. Ei voi tehdä poissulkevia rajauksia ennen kuin oikeus on asian tutkinut ja päätöksensä antanut.

Mummo sateessa

Kiitos Kanta-Hämeen keskussairaalan päiväkirurgialle ja lastenkirurgialle lapsipotilaan hienosta hoidosta 3. syyskuuta koko henkilökunnalle.

Turvallisissa käsissä

Nyt (HäSa 7.9.) osui Toni Rasinkangas asian ytimeen. Aikuiset antavat mallin ja lapset tekevät perässä. Siitä koulukiusaamiset johtuvat.

Mummu Sairiosta

Rauno Lahden alanurkka (HäSa 4.9.) oli jälleen loistava. Kiitos siitä! Suositeltavaa luettavaa koronakammon valtaan joutuneelle. Pääkirjoituksessa lisää faktatietoa. Nimimerkki Juicea lainaten:

Ei elämästä selviä hengissä

Mikä kumma luumuja vaivaa? Puraisin luumusta kuin ennenkin, mutta syömättä jäi koska kiven vieressä luikerteli pieni vaaleanpunainen, mustapäinen mato. Yök! Luumu oli lähes kypsä, ulkomuodoltaan täysin ehjä. Tarkastelun jälkeen yli puolella luumuista oli se mato. Kaikilla meidän naapureillakin sama vaiva. Omenat sitä vastoin ovat madottomia.

Anneli Kuittinen

Kuinka vastuullista on keskittyä hallituksen kaatoon ja uusiin vaaleihin, kun maa on kriisissä (HäSa 7.9.), varsinkaan, kun kriisi ei ole kenenkään syy. Lisäksi kokoomus kyllä luettelee mitä pitäisi tehdä, vakauttaa, palauttaa luottamus jne. Kauniita sanoja, ei siinä mitään, mutta kun hallitus jo tekee sitä. Taisi olla viime gallupissa noin 70% kansasta, kun oli tyytyväisiä hallitukseen.

Jaska

Vihervassarit saivat haluamansa puheenjohtajan kepuun. Kokouspaikalla ihmeteltiin kun uusi puheenjohtaja Saarikko ei pitänyt puolueen rivejä suoristavaa linjapuhetta. Syyhän ei ole Annikan, vaan Sanna Marinin. Sanna kun ei ennättänyt kirjoittamaan kepun linjapuhetta ennen kuin alkaneella viikolla. Poliittisessa keskustassa on puolueen mentävä aukko riippumattomalle itsenäiselle poliittiselle liikkeelle. Timo Soini on tainnut jo vainuta tämän.

Kannattajakortti

Nimimerkki Piste peräänkuulutti asiallista keskustelua työajan kestosta kun ehdotin, että demareiden vaatiman kuuden tunnin työpäivän sijaan tehtäisiin töitä vain yksi tunti. Vassari-ideologian mukaa työllisyys paranee, kun työpäivä lyhenee ja palkkoja ja etuisuuksia voidaan nostaa niin kauan kuin velkaa saadaan. Todellisuudessa tämä kuuden tunnin vaade on itsessään epäasiallinen. Ensimmäinen askel pitäisi olla se, että työntekijät tekevät töitä työaikana. Tehollinen työaika ei liene kuuttakaan tuntia kaikilla aloilla, joten jotta päästäisiin edes kahdeksaan tuntiin, olisi nimellistä työaikaa nostettava vähintään kymmeneen tuntiin. Työstä vieraantuneille tämä tavoite lienee yleislakon arvoinen asia huolimatta siitä että Suomi uppoaisi velkasuohon.

Ei sokea piste